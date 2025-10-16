ETV Bharat / sports

సండే డబుల్ ధమాకా- ఒక్కరోజే ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్​తో టీమ్ఇండియా మ్యాచ్​లు!

క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు సూపర్ సండే- దీపావళికి ముందు రోజే డబుల్ ధమాకా

Sunday Cricket Matches
Sunday Cricket Matches (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sunday Cricket Matches : భారత్​లో క్రికెట్​కు ఉండే క్రేజ్ వేరు. టీమ్ఇండియా మ్యాచ్ ఏదైనా వీకెండ్​లో వస్తుందంటే ఆ మజా వేరుగా ఉంటుంది. అలాంటిది ఒక్క ఆదివారమే టీమ్ఇండియా రెండు వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడడం చూస్తే. ఇంకేముంది ఫ్యాన్స్ అంతా ఫుల్ ఖుషిగా ఉంటారు. ఇప్పుడు క్రికెట్ లవర్స్​కు అలాంటి ఆదివారమే రానుంది. అక్టోబర్ 19న ఫ్యాన్స్​కు రెండు భారీ మ్యాచ్​లు చూసే అవకాశం కలగనుంది. దీంతో దీపావళి పండగకు ముందే సండే డబుల్ ధమాకా ఉండనుంది. మరి ఆ మ్యాచ్​లు ఏంటంటే?

భారత్ x ఆస్ట్రేలియా
ఈ ఆదివారం (అక్టోబర్ 19న) భారత పురుషుల జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనను ఆరంభించనుంది. ఈ టూర్​లో భాగంగా ఆదివారం తొలి వన్డేలో ఇరుజట్లు తలపడనున్నాయి. పెర్త్‌లోని ఆప్టస్ క్రికెట్ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్​కు వేదిక కానుంది. ఉదయం 9:00 గంటలకు ఆట ప్రారంభమవుతుంది. భారత్​ వన్డేల్లో తొలిసారి యంగ్ కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ నాయకత్వంలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ అడనుంది.

అటు ఆస్ట్రేలియా కూడా బలమైన జట్టుతోనే టీమ్ఇండియాను ఢీ కొట్టనుంది. మిచెల్ మార్ష్ నాయకత్వంలోని ఆసీస్ యువ పేసర్లగా బలంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో మైదానంలో హోరాహోరీ పోటీ ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా టీమ్ఇండియా సీనియర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్​లో బరిలో దిగనున్నారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ అందరూ ఈ మ్యాచ్​ కోసం ఆత్రుకగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Rohit Sharma vs Aus
రోహిత్ శర్మ (Source : Associated Press)

ఆసీస్​తో వన్డే సిరీస్​కు భారత్ జట్టు : శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, యశస్వీ జైస్వాల్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రానా, మహ్మద్ సిరాజ్, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

భారత్ x ఇంగ్లాండ్
మరోవైపు, భారత మహిళల జట్టు వన్డే వరల్డ్​కప్​లో మరో పోరుకు సిద్ధమైంది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్​లో ఉన్న ఇంగ్లాండ్​తో భారత్ మహిళల జట్టు ఆదివారం ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు మధ్యప్రదేశ్‌ ఇందౌర్‌లోని హోల్కర్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఇందులో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్సీలో భారత్ రెడీ అవుతుండగా, నాట్ సీవర్ నాయకత్వంలో ఇంగ్లాండ్ బరిలో దిగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి సెమీస్ అవకాశాలు మెరుగుపర్చుకోవాలని భారత్ భావిస్తోంది.

India Womens Team
భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు (Source : Associated Press)

ఈ నేపథ్యంలో మహిళల మ్యాచ్​పైనా ఫుల్ బజ్ ఉంది. ఇలా రానున్న ఆదివారం ఒకే రోజు టీమ్ఇండియా పురుషుల, మహిళల జట్లు కీలక మ్యాచ్​ల్లో వేర్వేరుగా వేర్వేరు ప్రత్యర్థులను ఢీ కొట్టనున్నాయి. ఇది క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ కిక్ ఇస్తోంది. రెండు జట్లు కూడా అదరగొట్టి, రెండింట్లోనూ భారత్ నెగ్గాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

మహిళల ప్రపంచకప్ భారత జట్టు : హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), ప్రతీకా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, దీప్తి శర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, అరుంధతీ రెడ్డి, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), భ్రాంత్ యాస్త్ కౌర్, రజోత్ యాస్త్ కౌర్, రజోత్ కౌర్ మరియు స్నేహ రానా

ఆసీస్​తో మ్యాచ్​లో స్మృతి మంధాన వరల్డ్ రికార్డులు- తొలి బ్యాటర్​గా ఘనత

యాక్షన్​ మోడ్​లోకి రోహిత్, విరాట్- ఫ్రీగా లైవ్ ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?

TAGGED:

INDIA WOMENS WORLD CUP
IND VS AUS ODI 2025
ROHIT SHARMA NEXT MATCH
IND VS AUS LIVE OTT
SUNDAY DOUBLE DHAMAKA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.