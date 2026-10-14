నాలుగో టీ20లో వెస్టిండీస్ విజయం- 2-2తో సిరీస్ సమం
ఐదు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా భారత్తో జరిగిన నాలుగో మ్యాచ్లో విండీస్ 24 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. సిరీస్ను 2-2తో సమం చేసింది.
Published : October 14, 2026 at 11:06 PM IST
India vs West Indies T20 2026 : ఐదు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా భారత్తో జరిగిన నాలుగో మ్యాచ్లో విండీస్ 24 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. సిరీస్ను 2-2తో సమం చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన విండీస్ 247/3 స్కోరు చేసింది. కెప్టెన్ హోప్ శతకం (102)తో అదరగొట్టాడు. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా 223 పరుగులకు పరిమితమైంది. సంజు శాంసన్ (56), తిలక్ వర్మ (43), నితీశ్కుమార్ (41) పరుగులు చేశారు. విండీస్ బౌలర్లలో కీమో పాల్ 5 వికెట్లు తీయగా, మోతీ 2, స్ప్రింగర్ 1, షెఫర్డ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 247/3 పరుగులు చేసింది. షై హోప్ 102* (50 బంతుల్లో), రూథర్ఫర్డ్ 49* పరుగులతో (26 బంతుల్లో) సత్తా చాటారు. హెట్మయర్ 33, రోవ్మన్ పావెల్ 24, జువెల్ ఆండ్రూ 21 రన్స్ చేశారు. భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ తలో వికెట్ తీశారు. ఇన్నింగ్స్ చివరి రెండు బంతుల్లో వరుసగా సిక్స్లు కొట్టి షై హోప్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం.