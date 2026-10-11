మూడో టీ20- వెస్టిండీస్పై భారత్ ఘన విజయం
మూడో టీ20 మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ ఓటమిపాలైంది. దీంతో ఐదు టీ20ల సిరీస్లో భారత్ 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది.
భారత్, వెస్టిండీస్ టీ20 (Etv Bharat)
Published : October 11, 2026 at 10:49 PM IST
India vs West Indies 3rd T20 : వెస్టిండీస్తో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ 14 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 224 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన వెస్టిండీస్, 20 ఓవర్లలో 209/7 రన్స్కే పరిమితమైంది. భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్ 3, నమన్ ధీర్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. అక్షర్ పటేల్, నితీశ్రెడ్డి చెరో వికెట్ తీశారు. మూడో టీ20లో విజయంతో ఐదు టీ20ల సిరీస్లో భారత్ 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది.