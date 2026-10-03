రోహిత్, రాహుల్ పోరాటం వృథా- టీమ్ఇండియాపై వెస్టిండీస్ విజయం
మ్ఇండియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో విండీస్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన వెస్టిండీస్
రోహిత్ శర్మ, రాహుల్ (ANI)
Published : October 3, 2026 at 11:05 PM IST
India vs West Indies : మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా టీమ్ఇండియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో విండీస్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 351/7 స్కోరు చేసింది. కేఎల్ రాహుల్ (129), రోహిత్ శర్మ (92) చెలరేగిపోయారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో విండీస్ ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి విజయం సాధించింది. హోప్ (161*) శతకం, జాంగూ (67) రాణించారు. భారత బౌలర్లలో సిరాజ్, బ్రార్, కుల్దీప్, నమన్ ధిర్ తలో వికెట్ తీశారు. ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే 2 వన్డేల్లో విజయం సాధించిన భారత్, సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది.