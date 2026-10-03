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రోహిత్, రాహుల్ పోరాటం వృథా- టీమ్​ఇండియాపై వెస్టిండీస్​ విజయం

మ్‌ఇండియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో విండీస్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన వెస్టిండీస్

India vs West Indies
రోహిత్ శర్మ, రాహుల్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 11:05 PM IST

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India vs West Indies : మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా టీమ్‌ఇండియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో విండీస్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్‌ 351/7 స్కోరు చేసింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌ (129), రోహిత్ శర్మ (92) చెలరేగిపోయారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో విండీస్‌ ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి విజయం సాధించింది. హోప్‌ (161*) శతకం, జాంగూ (67) రాణించారు. భారత బౌలర్లలో సిరాజ్‌, బ్రార్‌, కుల్‌దీప్‌, నమన్‌ ధిర్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటికే 2 వన్డేల్లో విజయం సాధించిన భారత్‌, సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

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IND VS WI ODI MATCH
INDIA VS WEST INDIES

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