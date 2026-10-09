శాంసన్ ఇన్నింగ్స్ వృథా- రెండో టీ20లో విండీస్దే విజయం
భారత్తో జరిగిన రెండో టీ20లో వెస్టిండీస్ విజయం సాధించింది. ఇంకా బంతులు ఉండగానే లక్ష్యాన్ని చేధించేసింది.
భారత్ వర్సెస్ వెస్టిండీస్ (ANI)
Published : October 9, 2026 at 10:51 PM IST
IND VS WI : ఐదు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో భారత్ ఓటమిపాలైంది. చివరివరకు ఉత్కంఠగా సాగిన మ్యాచ్లో 6 వికెట్ల తేడాతో విండీస్ విజయంసాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 249/5 స్కోరు రాబట్టింది. సంజు (82) తన ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టాడు. ఆ తర్వాత లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన విండీస్, 4 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ కంప్లీట్ చేసింది. దీంతో సిరీస్లో భారత్-విండీస్ 1-1తో సమంగా ఉన్నాయి.