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శాంసన్ ఇన్నింగ్స్​ వృథా- రెండో టీ20లో విండీస్​దే విజయం

భారత్​తో జరిగిన రెండో టీ20లో వెస్టిండీస్ విజయం సాధించింది. ఇంకా బంతులు ఉండగానే లక్ష్యాన్ని చేధించేసింది.

IND VS WI
భారత్ వర్సెస్ వెస్టిండీస్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2026 at 10:51 PM IST

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IND VS WI : ఐదు టీ20 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా వెస్టిండీస్​తో జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో భారత్ ఓటమిపాలైంది. చివరివరకు ఉత్కంఠగా సాగిన మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో విండీస్ విజయంసాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమ్​ఇండియా 249/5 స్కోరు రాబట్టింది. సంజు (82) తన ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టాడు. ఆ తర్వాత లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన విండీస్‌, 4 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్‌ కంప్లీట్ చేసింది. దీంతో సిరీస్‌లో భారత్‌-విండీస్‌ 1-1తో సమంగా ఉన్నాయి.

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IND VS WI MATCH WINNER
INDIA VS WEST INDIES 2ND T20I
INDIA WEST INDIES MATCH RESULT
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