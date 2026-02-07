ETV Bharat / sports

టీ20 వరల్డ్​ కప్​లో భారత్ శుభారంభం- తొలి మ్యాచ్​లో యూఎస్​పై ఘనవిజయం

ఇండియా Vs యూఎస్​ - టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్​లో భారత్ విజయం

Ind Vs US
Ind Vs US (Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 10:48 PM IST

Ind Vs US T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్ కప్​లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. మొదటి మ్యాచ్​లో యూఎస్​ను 29 పరుగుల తేడాలో ఓడించి విజయం సాధించింది. 162 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన యూఎస్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 132 పరుగులకే పరిమితమైంది.

యూఎస్‌ఏపై టాస్‌ ఓడిన భారత్ పేలవంగా బ్యాటింగ్ చేసింది.​ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 161 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. అయితే కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ బాధ్యతాయుతంగా ఆడి, (84*) హాఫ్‌ సెంచరీతో జట్టుకు గౌరవప్రదమైన స్కోర్ అందించగలిగాడు. అతను ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో 3 సిక్సులు, 3 ఫోర్లు బాదాడు. ఇక తిలక్‌ వర్మ (25), ఇషాన్‌ కిషన్‌ (20) పరుగులు చొప్పున చేశారు. ఇక శివమ్‌ దూబే, అభిషేక్‌ శర్మ అయితే గోల్డెన్‌ డక్‌గా వెనుదిరిగారు. రింకు సింగ్‌ (6), హార్దిక్‌ పాండ్య (5), అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ (4) పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. ఇక ఇన్నింగ్స్‌ చివరి బంతికి వరుణ్‌చక్రవర్తి (0) రనౌట్‌ అయ్యాడు. యూఎస్ బౌలర్లలో షాడ్లీ 4 వికెట్లు తీశాడు. పైగా అతను ఒకే ఓవర్‌లో 3 వికెట్లు పడగొట్టడం గమనార్హం.

ICC MENS T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026
INDIA VS US SCORES
US VS INDIA MATCH WINNER
IND VS US T20 WORLD CUP 2026

