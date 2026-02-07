టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత్ శుభారంభం- తొలి మ్యాచ్లో యూఎస్పై ఘనవిజయం
Published : February 7, 2026 at 10:48 PM IST
Ind Vs US T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. మొదటి మ్యాచ్లో యూఎస్ను 29 పరుగుల తేడాలో ఓడించి విజయం సాధించింది. 162 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన యూఎస్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 132 పరుగులకే పరిమితమైంది.
యూఎస్ఏపై టాస్ ఓడిన భారత్ పేలవంగా బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 161 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. అయితే కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడి, (84*) హాఫ్ సెంచరీతో జట్టుకు గౌరవప్రదమైన స్కోర్ అందించగలిగాడు. అతను ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో 3 సిక్సులు, 3 ఫోర్లు బాదాడు. ఇక తిలక్ వర్మ (25), ఇషాన్ కిషన్ (20) పరుగులు చొప్పున చేశారు. ఇక శివమ్ దూబే, అభిషేక్ శర్మ అయితే గోల్డెన్ డక్గా వెనుదిరిగారు. రింకు సింగ్ (6), హార్దిక్ పాండ్య (5), అర్ష్దీప్ సింగ్ (4) పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. ఇక ఇన్నింగ్స్ చివరి బంతికి వరుణ్చక్రవర్తి (0) రనౌట్ అయ్యాడు. యూఎస్ బౌలర్లలో షాడ్లీ 4 వికెట్లు తీశాడు. పైగా అతను ఒకే ఓవర్లో 3 వికెట్లు పడగొట్టడం గమనార్హం.