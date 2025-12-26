ETV Bharat / sports

మూడో టీ20లో శ్రీలంక చిత్తు- సిరీస్ ఇండియా కైవసం

మూడో టీ20లో శ్రీలంక చిత్తు- భారత్‌దే టీ20 సిరీస్‌

INDIA VS SRI LANKA WOMEN T20
INDIA VS SRI LANKA WOMEN T20 (BCCIWomen X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 10:20 PM IST

INDIA VS SRI LANKA WOMEN T20 : తిరువనంతపురంలో భారత్​, శ్రీలంకల మధ్య జరిగిన మూడో టీ20లో ఇండియా 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో మరో రెండు మ్యాచ్‌లు మిగిలి ఉండగానే 3-0 తేడాతో సిరీస్‌ భారత్​ కైవసం అయ్యింది. తొలుత రేణుకా సింగ్‌, దీప్తి శర్మ బౌలింగ్ అటాక్​ వల్ల శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 112 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఈ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్​ చాలా సులువుగా ఛేదించింది. కేవలం 13.2 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. షెఫాలీ వర్మ (79పరుగులు: 3 సిక్స్​లు, 11 ఫోర్లు) వరుసగా రెండో అర్ధశతకంతో అదరగొట్టింది. హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ (21పరుగులు: 2 ఫోర్లు) రాణించింది.

చెలరేగిన భారత బౌలర్లు
తొలుత టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన శ్రీలంక నెమ్మదిగా బ్యాటింగ్ చేసింది. వాస్తవానికి హాసిని పెరీరా (25 పరుగులు: 5 ఫోర్లు) దూకుడుగా బ్యాటింగ్‌ చేసినప్పటికీ, మరో ఎండ్‌లో ఉన్న కెప్టెన్‌ చమరి ఆటపట్టు (3 పరుగులు) పరుగులు తీయడానికి బాగా ఇబ్బంది పడింది. చివరికి 5వ ఓవర్లో దీప్తి శర్మ బౌలింగ్‌లో క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఆటపట్టు ఔటైంది. అనంతరం రేణుకా సింగ్‌ లిటరల్​గా మాయ చేసింది. ఆరో ఓవర్లో 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. రెండో బంతికి హాసినీని, చివరి బంతికి హర్షిత (2)ను పెవిలియన్‌ పంపించింది. తరువాత రేణుకా బౌలింగ్‌లోనే నిలాక్షిక సిల్వ (4) ఎల్బీగా వెనుదిరిగింది. 10 ఓవర్లు ముగిసే సరికి ఆ జట్టు నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 45 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఆ తరువాత దూకుడుగా ఆడిన కవీషా (20 పరుగులు: 1 సిక్స్​, 2 ఫోర్లు)ను దీప్తి ఔట్‌ చేసింది. దీంతో 85 పరుగులకే శ్రీలంక టీమ్​ సగం వికెట్లు కోల్పోయింది. 16వ ఓవర్లో రేణుకా సింగ్‌ పరుగులేమీ ఇవ్వకుండానే ఓ వికెట్‌ తీసింది. అనంతరం దీప్తి బౌలింగ్‌లో శ్రీలంక ఏడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. దీంతో 20 ఓవర్లకు లంక జట్టు 112 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.

