మూడో టీ20లో శ్రీలంక చిత్తు- సిరీస్ ఇండియా కైవసం
Published : December 26, 2025 at 10:20 PM IST
INDIA VS SRI LANKA WOMEN T20 : తిరువనంతపురంలో భారత్, శ్రీలంకల మధ్య జరిగిన మూడో టీ20లో ఇండియా 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో మరో రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగానే 3-0 తేడాతో సిరీస్ భారత్ కైవసం అయ్యింది. తొలుత రేణుకా సింగ్, దీప్తి శర్మ బౌలింగ్ అటాక్ వల్ల శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 112 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఈ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్ చాలా సులువుగా ఛేదించింది. కేవలం 13.2 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. షెఫాలీ వర్మ (79పరుగులు: 3 సిక్స్లు, 11 ఫోర్లు) వరుసగా రెండో అర్ధశతకంతో అదరగొట్టింది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (21పరుగులు: 2 ఫోర్లు) రాణించింది.
చెలరేగిన భారత బౌలర్లు
తొలుత టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంక నెమ్మదిగా బ్యాటింగ్ చేసింది. వాస్తవానికి హాసిని పెరీరా (25 పరుగులు: 5 ఫోర్లు) దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసినప్పటికీ, మరో ఎండ్లో ఉన్న కెప్టెన్ చమరి ఆటపట్టు (3 పరుగులు) పరుగులు తీయడానికి బాగా ఇబ్బంది పడింది. చివరికి 5వ ఓవర్లో దీప్తి శర్మ బౌలింగ్లో క్యాచ్ ఇచ్చి ఆటపట్టు ఔటైంది. అనంతరం రేణుకా సింగ్ లిటరల్గా మాయ చేసింది. ఆరో ఓవర్లో 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. రెండో బంతికి హాసినీని, చివరి బంతికి హర్షిత (2)ను పెవిలియన్ పంపించింది. తరువాత రేణుకా బౌలింగ్లోనే నిలాక్షిక సిల్వ (4) ఎల్బీగా వెనుదిరిగింది. 10 ఓవర్లు ముగిసే సరికి ఆ జట్టు నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 45 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఆ తరువాత దూకుడుగా ఆడిన కవీషా (20 పరుగులు: 1 సిక్స్, 2 ఫోర్లు)ను దీప్తి ఔట్ చేసింది. దీంతో 85 పరుగులకే శ్రీలంక టీమ్ సగం వికెట్లు కోల్పోయింది. 16వ ఓవర్లో రేణుకా సింగ్ పరుగులేమీ ఇవ్వకుండానే ఓ వికెట్ తీసింది. అనంతరం దీప్తి బౌలింగ్లో శ్రీలంక ఏడో వికెట్ కోల్పోయింది. దీంతో 20 ఓవర్లకు లంక జట్టు 112 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.