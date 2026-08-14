ఒకే ఇన్నింగ్స్లో 900+ రన్స్- సెహ్వాగ్ ట్రిపుల్ సెంచరీ మిస్- భారత్- శ్రీలంక టెస్టు రికార్డులు
భారత్ vs శ్రీలంక టెస్టు క్రికెట్ హిస్టరీ - సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో నమోదైన చారిత్రక రికార్డులు- ముఖాముఖిలో ఎవరిది పైచేయి? పూర్తి వివరాలు స్టోరీలో
Published : August 14, 2026 at 5:27 PM IST
Ind vs SL Test 2026 : భారత క్రికెట్ జట్టు శ్రీలంకతో కీలకమైన టెస్టు సిరీస్కు సిద్ధమైంది. కొంత విరామం తర్వాత వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ 2027 సైకిల్లో మళ్లీ మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఈ డబ్ల్యూటీసీలో ఫైనల్ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే టీమ్ఇండియాకు ఇది అత్యంత కీలకమైన మ్యాచ్. మరికొద్ది గంటల్లోనే లంక గడ్డపై ఆ జట్టుతో భారత్ తొలి టెస్టు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. గాలే స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో టెస్ట్ ఫార్మాట్లో ఇరుజట్లు ఎన్నిసార్లు తలపడ్డాయి? ఆ సమయంలో నమోదైన అరుదైన రికార్డులు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒకే ఇన్నింగ్స్లో 900+ పరుగులు
టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక ఇన్నింగ్స్ స్కోరు సాధించిన రికార్డు శ్రీలంక పేరిట ఉంది. 1997లో కొలంబోలో భారత్తో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో, శ్రీలంక 6 వికెట్ల నష్టానికి 952 పరుగులు చేసింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత జట్టు మొత్తం 271 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసింది. భారత బౌలర్ రాజేశ్ చౌహాన్ ఒక్కడే 78 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు. అనిల్ కుంబ్లే 72, నిలేశ్ కులకర్ణి 70 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశారు. ఈ టెస్టులో శ్రీలంక బ్యాటర్లు సనత్ జయసూర్య (340 పరుగులు) ట్రిపుల్ సెంచరీతో చెలరేగగా, మహేల జయవర్ధనే (167 పరుగులు) భారీ శతకం బాదాడు.
అదే మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 8 వికెట్ల నష్టానికి 537 పరుగుల వద్ద ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్డ్ చేసింది. ఈ ఇన్నింగ్స్లో సచిన్ తెందుల్కర్ (143 పరుగులు), మహ్మద్ అజారుద్దీన్ (126 పరుగులు), నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ (111 పరుగులు) సెంచరీలు సాధించారు. టెస్టు అరంగేట్రంలోనే మొదటి బంతికి వికెట్ తీసిన భారతీ తొలి బౌలర్గా నీలేశ్ కులకర్ణి నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతను మార్వన్ అటపట్టు వికెట్ను పడగొట్టాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది.
All in readiness in Galle for the #SLvIND Test Series 🏆— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
Captain Shubman Gill and #TeamIndia are all set 🏟️ pic.twitter.com/58Yo7gb3yT
భారత్ - శ్రీలంక టెస్ట్ మ్యాచ్లలో నమోదైన చారిత్రక రికార్డులు
- భారత్ - శ్రీలంక మధ్య జరిగిన ఓ టెస్టు సిరీస్లలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా విరాట్ కోహ్లీ టాప్లో ఉన్నాడు. 2017 పర్యటనలో అతడు ఐదు ఇన్నింగ్స్లలో మొత్తం 610 పరుగులు చేశాడు
- 2005లో శ్రీలంకతో జరిగిన సిరీస్ పర్యటనలోనే మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ టెస్ట్ జట్టులోకి అరంగేట్రం చేశాడు. ధోనీకి అదే తొలి టెస్టు పర్యటన
- ప్రస్తుతం క్రికెట్లో విస్తృతంగా వాడుకలో ఉన్న 'అంపైర్ డెసిషన్ రివ్యూ సిస్టమ్' (DRS)ను, భారత్-శ్రీలంక మధ్య 2008లో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్ సమయంలోనే మొదటిసారిగా పరీక్షించారు. ఆ సిరీస్లో ముత్తయ్య మురళీధరన్, అజంతా మెండిస్ స్పిన్ బౌలింగ్తో రాణించారు. ఆ సిరీస్లో మెండిస్ 26 వికెట్లు తీయగా, మురళీధరన్ 21 వికెట్లు పడగొట్టాడు
- 2009లో శ్రీలంకతో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్లో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కేవలం ఏడు పరుగుల తేడాతో ట్రిపుల్ సెంచరీని కోల్పోయాడు. ముంబయి టెస్టులో సెహ్వాగ్ 293 పరుగుల వద్ద ఔట్ అయ్యాడు
- భారత్- శ్రీలంక మధ్య టెస్టు సిరీస్ల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన రికార్డు సచిన్ పేరిట ఉంది. అతడు 25 మ్యాచ్ల్లో 1995 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత మహేల జయవర్దనే (1822 పరుగులు), రాహుల్ ద్రవిడ్ (1508 పరుగులు), కుమార సంగక్కర (1352 పరుగులు), డి సిల్వా (1252 పరుగులు) వరుసగా టాప్ 5లో ఉన్నారు. భారత్ నుంచి సెహ్వాగ్ (1239 పరుగులు), అజారుద్దిన్ (1215 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (1085 పరుగులు), సౌరభ్ గంగూలీ (1067 పరుగులు) వెయ్యికి పైగా రన్స్ చేశారు
- శ్రీలంకపై టెస్టుల్లో భారత్ నుంచి అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన రికార్డు నవ్జ్యోత్ సిద్ధు పేరిట ఉంది. అతడు 18 సిక్స్లు కొట్టాడు. ఆ తర్వాత సెహ్వాగ్ (15 సిక్స్లు) ఉన్నాడు
ముఖాముఖి రికార్డు
కాగా, ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఇప్పటిదాకా మొత్తం 46 టెస్ట్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఇందులో భారత్దే పైచేయిగా ఉంది. భారత్ 22 సార్లు నెగ్గగా, శ్రీలంక 7 టెస్టుల్లో విజయం సాధించింది. మరో 17 మ్యాచ్లు డ్రాగా ముగిశాయి. మరోవైపు, భారత గడ్డపై శ్రీలంక ఒక్క టెస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా విజయం సాధించలేదు. ఇక్కడ ఆడిన 22 టెస్టుల్లో ఆ జట్టు 13 మ్యాచ్లలో ఓడిపోగా, 9 టెస్టులు డ్రా అయ్యాయి.
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