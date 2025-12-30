ఫైనల్లో శ్రీలంకపై భారత్ విజయం- 5-0తో టీ20 సిరీస్ క్లీన్స్వీప్
ఇండియా వర్సెస్ శ్రీలంక వుమెన్స్ టీ20 మ్యాచ్- 15 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకపై భారత్ విజయం -టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు (152) తీసిన భారత బౌలర్గా దీప్తిశర్మ రికార్డు
Published : December 30, 2025 at 10:24 PM IST
India Vs Sri Lanka 5th Women T20I : శ్రీలంకతో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ 15 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. దీనితో 5 మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్ భారత్ సొంతమైంది.
శ్రీలంకతో ఐదు టీ20ల సిరీస్లో భారత మహిళల జట్టు ఇంతకు ముందు వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు చివరి మ్యాచ్ కూడా గెలిచి శ్రీలంకను వైట్వాష్ చేసింది. ముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 175 పరుగులు చేసింది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (68; 1 సిక్స్, 9 ఫోర్లు) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. చివర్లో అరుంధతి రెడ్డి (27; 1 సిక్స్, 4 ఫోర్లు) మెరుపులు మెరిపించింది. అమన్జ్యోత్ (21; 1 సిక్స్, 1 ఫోర్) రాణించింది. అయితే గత మూడు మ్యాచుల్లో వరుసగా 3 హాఫ్ సెంచురీలు చేసిన షెఫాలి వర్మ (5) ఈసారి మాత్రం నిరాశపర్చింది.
ఈ మ్యాచ్తోనే అంతర్జాతీయ టీ20ల్లోకి అరంగేట్రం చేసిన జి.కమలిని (12) పరుగులకే వెనుదిరిగింది. వన్డౌన్లో వచ్చిన హార్లిన్ డియోల్ (13) కూడా ఎక్కువసేపు ఆడలేకపోయింది. రిచా ఘోష్ (5), దీప్తి శర్మ (7) కూడా వెనువెంటనే వెనుదిరిగారు. దీనితో భారత్ 77 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. అయితే ఈ దశలో అమన్జ్యోత్తో కలిసి హర్మన్ ప్రీత్ ఆరో వికెట్కు 61 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. ఇక శ్రీలంక బౌలర్లలో చమరి ఆటపట్టు, రష్మిక, కవిషా దిల్హరి రెండేసి వికెట్లు తీశారు. నిమాషా మదుశనికి ఒక వికెట్ దక్కింది.
176 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన శ్రీలంక మహిళా జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 160 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఓపెనర్ హాసిని పెరీరా (65), ఇమేషా దులానీ (50) అర్ధ సెంచరీలు చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. భారత బౌలర్లలో దీప్తిశర్మ, శ్రీచరణి, అరుంధతిరెడ్డి, స్నేహ్ రాణా, వైష్ణవి శర్మ, అమన్జ్యోత్ ఒక్కో వికెట్ చొప్పున తీశారు. అయితే ఈ కీలక మ్యాచ్లో స్మృతి మంధాన, పేసర్ రేణుకా సింగ్కు విశ్రాంతి ఇవ్వడం గమనార్హం.
దీప్తి శర్మ సరికొత్త రికార్డ్
అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పారు. టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు (152) తీసిన భారత బౌలర్గా నిలిచారు.