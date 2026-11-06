విశాఖకు రానున్న రోహిత్, విరాట్- కన్ఫర్మ్ చేసిన బీసీసీఐ!
Rohit Virat At Visakhapatnam : సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వచ్చే నెలలో విశాఖపట్టణానికి రానున్నారు. దీంతో తెలుగు అభిమానుల్లో సరికొత్త జోష్ నెలకొంది.
Published : November 6, 2026 at 9:41 AM IST
టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారంటే అభిమానులతో స్టేడియాలు నిండిపోతాయి. అదీనూ భారత్ మ్యాచ్ అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే బీసీసీఐ తాజా ప్రకటనతో రో-కో యాక్షన్ చూసేందుకు విశాఖ అభిమానులకు అద్భుత అవకాశం దక్కనుంది. ఈ స్టార్లిద్దరూ వచ్చే నెలలో విశాఖపట్టణంలో సందడి చేయనున్నారు. అక్కడ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో బరిలో దిగనున్నారు. మరి ఈ మ్యాచ్ ఏంటి? దీని పూర్తి వివరాలు ఏంటంటే?
దిల్లీ నుంచి విశాఖకు
డిసెంబర్ నెలలో శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్లో ఆతిథ్య భారత్తో లంక మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. ఇందులో డిసెంబర్ 13న మొదటి వన్డే దిల్లీ వేదికగా జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి వేదికను మార్చుతూ బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దిల్లీ నుంచి ఈ వన్డేను విశాఖకు షిఫ్ట్ చేసింది. ఈ మేరకు తాజాగా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఇదే కారణం
దిల్లీలో ప్రస్తుతం ప్రతికూల వాతావరణం, అలాగే మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉన్న అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో రెనోవేషన్ పనులు కొనసాగుతుండడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బీసీసీఐ పేర్కొంది. 'అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ప్రస్తుతం పునరుద్దరణ పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ మ్యాచ్ల నిర్వహణ కష్టంగా ఉంటుందని, అందుకే మ్యాచ్ వేదికను మార్చుకోవాలని దిల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్(డీడీసీఏ) అభ్యర్థించింది. అంతేకాకుండా డిసెంబర్ నెలలో ఉండే అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా మ్యాచ్ నిర్వహణకు సవాల్గా మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే వేదికను దిల్లీ నుంచి విశాఖకు మార్చాలని నిర్ణయించాం' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది.
🚨 News 🚨 First ODI between India and Sri Lanka to be held on December 13 shifted from Delhi to Visakhapatnam More details 🔽 | #TeamIndia | #INDvSL | @mflone_ https://t.co/P9wJkuYdtJ— BCCI (@BCCI) November 5, 2026
ఇదే ఆఖరిదా?
దీంతో ఈ మ్యాచ్ కోసం రో-కో వైజాగ్ రానున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్న ఈ స్టార్లకు తమ కెరీర్లో టీమ్ఇండియా తరఫున విశాఖలో ఆడడం ఇదే ఆకరిసారి కావొచ్చు! వచ్చే ఏడాది వన్డే సిరీస్ల్లో విశాఖ ఆడాల్సిన మ్యాచ్లు లేవు. ఆ తర్వాత వన్డే వరల్డ్ కప్ సౌతాఫ్రికా వేదికగా జరగనుంది. ఈ టోర్నీ అనంతరం ఈ ఇద్దరూ పూర్తిగా రిటైర్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కన రోహిత్- కోహ్లీ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి విశాఖ గడ్డపై ఆడడం ఇదే ఆఖరిసారి అవుతుందేమో!
శ్రీలంకతో వన్డే షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - డిసెంబర్ 13 - విశాఖపట్టణం
- రెండో వన్డే - డిసెంబర్ 16 - బెంగళూరు
- మూడో వన్డే - డిసెంబర్ 19 - అహ్మదాబాద్