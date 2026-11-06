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విశాఖకు రానున్న రోహిత్, విరాట్- కన్ఫర్మ్ చేసిన బీసీసీఐ!

Rohit Virat At Visakhapatnam : సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వచ్చే నెలలో విశాఖపట్టణానికి రానున్నారు. దీంతో తెలుగు అభిమానుల్లో సరికొత్త జోష్ నెలకొంది.

India vs Sri Lanka
రోహిత్, విరాట్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2026 at 9:41 AM IST

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టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారంటే అభిమానులతో స్టేడియాలు నిండిపోతాయి. అదీనూ భారత్ మ్యాచ్ అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే బీసీసీఐ తాజా ప్రకటనతో రో-కో యాక్షన్ చూసేందుకు విశాఖ అభిమానులకు అద్భుత అవకాశం దక్కనుంది. ఈ స్టార్లిద్దరూ వచ్చే నెలలో విశాఖపట్టణంలో సందడి చేయనున్నారు. అక్కడ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లో బరిలో దిగనున్నారు. మరి ఈ మ్యాచ్​ ఏంటి? దీని పూర్తి వివరాలు ఏంటంటే?

దిల్లీ నుంచి విశాఖకు
డిసెంబర్ నెలలో శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్​లో ఆతిథ్య భారత్​తో లంక మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 మ్యాచ్​ల సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. ఇందులో డిసెంబర్ 13న మొదటి వన్డే దిల్లీ వేదికగా జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు సంబంధించి వేదికను మార్చుతూ బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దిల్లీ నుంచి ఈ వన్డేను విశాఖకు షిఫ్ట్ చేసింది. ఈ మేరకు తాజాగా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఇదే కారణం
దిల్లీలో ప్రస్తుతం ప్రతికూల వాతావరణం, అలాగే మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉన్న అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో రెనోవేషన్ పనులు కొనసాగుతుండడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బీసీసీఐ పేర్కొంది. 'అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ప్రస్తుతం పునరుద్దరణ పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ మ్యాచ్​ల నిర్వహణ కష్టంగా ఉంటుందని, అందుకే మ్యాచ్ వేదికను మార్చుకోవాలని దిల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్(డీడీసీఏ) అభ్యర్థించింది. అంతేకాకుండా డిసెంబర్ నెలలో ఉండే అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా మ్యాచ్ నిర్వహణకు సవాల్​గా మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే వేదికను దిల్లీ నుంచి విశాఖకు మార్చాలని నిర్ణయించాం' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది.

ఇదే ఆఖరిదా?
దీంతో ఈ మ్యాచ్ కోసం రో-కో వైజాగ్ రానున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్న ఈ స్టార్లకు తమ కెరీర్​లో టీమ్ఇండియా తరఫున విశాఖలో ఆడడం ఇదే ఆకరిసారి కావొచ్చు! వచ్చే ఏడాది వన్డే సిరీస్​ల్లో విశాఖ ఆడాల్సిన మ్యాచ్​లు లేవు. ఆ తర్వాత వన్డే వరల్డ్ కప్​ సౌతాఫ్రికా వేదికగా జరగనుంది. ఈ టోర్నీ అనంతరం ఈ ఇద్దరూ పూర్తిగా రిటైర్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కన రోహిత్- కోహ్లీ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి విశాఖ గడ్డపై ఆడడం ఇదే ఆఖరిసారి అవుతుందేమో!

శ్రీలంకతో వన్డే షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే - డిసెంబర్ 13 - విశాఖపట్టణం
  • రెండో వన్డే - డిసెంబర్ 16 - బెంగళూరు
  • మూడో వన్డే - డిసెంబర్ 19 - అహ్మదాబాద్

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