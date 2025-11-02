ETV Bharat / sports

భారత్ x సౌతాఫ్రికా ఫైనల్ ఫైట్- మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్!

మరికొన్ని గంటల్లోనే ఫైనల్​ మ్యాచ్- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?

Ind vs SA Final Live
Ind vs SA Final Live (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 6:31 AM IST

2 Min Read
Ind vs SA Final Live : నెల రోజులపాటు సాగిన మహిళల వరల్డ్ కప్​ ముగింపునకు వచ్చేసింది. ఆదివారం నవీ ముంబయి వేదికగా భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ టోర్నీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచేందుకు ఇరుజట్లుూ తీవ్రంగా నెట్స్​లో శ్రమిస్తున్నాయి. వన్డే వరల్డ్​కప్ ఫైనల్ కావడంతో అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడు మ్యాచ్ మొదలవుతుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫైనల్ పోరు లైవ్ ఎక్కడ చూడవచ్చంటే?

కొంతకాలంగా మహిళల క్రికెట్​లో భారత్​లో ఆదరణ పెరిగింది. రీసెంట్​గా టీమ్ఇండియా- ఆసీస్​ సెమీఫైనల్​ మ్యాచ్​ను ఒక దశలో ఓటీటీలోనే 12+ కోట్ల మంది లైవ్ చూడడం విశేషం. దీంతో ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు రికార్డు స్థాయిలో వ్యూవర్​షిప్ నమోదు కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. పైగా రేపు సండే. ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు హాలీ డే. దీంతో స్టేడియానికి వెళ్లి మ్యాచ్​ చూసే వాళ్లు కొందరుంటే, టీవీలకు అతుక్కుపోయే వాళ్లు కోట్లలో ఉంటారు.

లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
ఈ టోర్నమెంట్​కు స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్, జియో హాట్​స్టార్ అధికారిక బ్రాడ్‌కాస్టర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండింట్లోనూ లైవ్​ మ్యాచ్‌లు చూడాలంటే డబ్బులు చెల్లించి సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది. కానీ, జియో యూజర్లు మాత్రం ఎంపిక చేసిన రీఛార్జ్​ ప్లాన్ల​తో సబ్​స్క్రిప్షన్ ఫ్రీగానే పొందవచ్చు. వాళ్లు ఓటీటీ యాప్ జియో హాట్​స్టార్​లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు.

హెడ్-టు-హెడ్ : ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో 34సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్ అధిక్యంగా 20 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గగా, సఫారీ జట్టు 13సార్లు విజయం సాధించింది. ఒక మ్యాచ్​లో ఫలితం తేలలేదు. ప్రపంచ కప్​లో మాత్రం సౌతాఫ్రికా రికార్డు ఘనంగా ఉంది. 2017లో గ్రూప్ గేమ్ నుంచి దక్షిణాఫ్రికా భారత్​తో ఆడిన చివరి మూడు మ్యాచ్‌లలోనూ గెలిచింది.

మ్యాచ్ వివరాలు
ఆదివారం (నవంబర్ 02న) మధ్యాహ్నం నవీ ముంబయి డివై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. 2:30 గంటలకు టాస్ పడనుంది. ఎలోయిస్ షెరిడాన్, జాక్వెలిన్ విలియమ్స్ ఫీల్డ్ అంపైర్లుగా, సూ రెడ్‌ఫెర్న్ థర్డ్ అంపైర్​గా వ్యవహరించనున్నారు. మిచెల్ పెరీరా మ్యాచ్​కు రిఫరీగా ఉన్నారు.

భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అమన్‌జోత్ కౌర్, క్రాంతి గాడ్, శ్రీ చరణి, రేణుక సింగ్, స్నేహ్ రాణా/ రాధా యాదవ్

సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు (అంచనా) : లారా వోల్వార్డ్ట్ (కెప్టెన్), తజ్మిన్ బ్రిట్స్, సునే లూయస్, అన్నరీ డెర్క్‌సెన్, అన్నెకే బాష్, మరిజానే కాప్, సినాలో జాఫ్తా (వికెట్ కీపర్), క్లో ట్రయాన్, నాదిన్ డి క్లెర్క్, అయాబొంగా ఖాకా, మ్లాబా

ICC ఫైనల్స్​లో నాలుగోసారి సౌతాఫ్రికాతో ఢీ- మూడుసార్లు టీమ్ఇండియాదే విక్టరీ

అప్పుడామె, ఇప్పుడీమె- రిపీటైన హిస్టరీ- 8ఏళ్ల తర్వాత సేమ్ రిజల్ట్

