భారత్ x సౌతాఫ్రికా ఫైనల్ ఫైట్- మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్!
మరికొన్ని గంటల్లోనే ఫైనల్ మ్యాచ్- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?
Published : November 2, 2025 at 6:31 AM IST
Ind vs SA Final Live : నెల రోజులపాటు సాగిన మహిళల వరల్డ్ కప్ ముగింపునకు వచ్చేసింది. ఆదివారం నవీ ముంబయి వేదికగా భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ టోర్నీలో ఛాంపియన్గా నిలిచేందుకు ఇరుజట్లుూ తీవ్రంగా నెట్స్లో శ్రమిస్తున్నాయి. వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్ కావడంతో అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడు మ్యాచ్ మొదలవుతుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫైనల్ పోరు లైవ్ ఎక్కడ చూడవచ్చంటే?
కొంతకాలంగా మహిళల క్రికెట్లో భారత్లో ఆదరణ పెరిగింది. రీసెంట్గా టీమ్ఇండియా- ఆసీస్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ను ఒక దశలో ఓటీటీలోనే 12+ కోట్ల మంది లైవ్ చూడడం విశేషం. దీంతో ఫైనల్ మ్యాచ్కు రికార్డు స్థాయిలో వ్యూవర్షిప్ నమోదు కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. పైగా రేపు సండే. ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు హాలీ డే. దీంతో స్టేడియానికి వెళ్లి మ్యాచ్ చూసే వాళ్లు కొందరుంటే, టీవీలకు అతుక్కుపోయే వాళ్లు కోట్లలో ఉంటారు.
లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
ఈ టోర్నమెంట్కు స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్, జియో హాట్స్టార్ అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండింట్లోనూ లైవ్ మ్యాచ్లు చూడాలంటే డబ్బులు చెల్లించి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది. కానీ, జియో యూజర్లు మాత్రం ఎంపిక చేసిన రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీగానే పొందవచ్చు. వాళ్లు ఓటీటీ యాప్ జియో హాట్స్టార్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు.
హెడ్-టు-హెడ్ : ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో 34సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్ అధిక్యంగా 20 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గగా, సఫారీ జట్టు 13సార్లు విజయం సాధించింది. ఒక మ్యాచ్లో ఫలితం తేలలేదు. ప్రపంచ కప్లో మాత్రం సౌతాఫ్రికా రికార్డు ఘనంగా ఉంది. 2017లో గ్రూప్ గేమ్ నుంచి దక్షిణాఫ్రికా భారత్తో ఆడిన చివరి మూడు మ్యాచ్లలోనూ గెలిచింది.
మ్యాచ్ వివరాలు
ఆదివారం (నవంబర్ 02న) మధ్యాహ్నం నవీ ముంబయి డివై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. 2:30 గంటలకు టాస్ పడనుంది. ఎలోయిస్ షెరిడాన్, జాక్వెలిన్ విలియమ్స్ ఫీల్డ్ అంపైర్లుగా, సూ రెడ్ఫెర్న్ థర్డ్ అంపైర్గా వ్యవహరించనున్నారు. మిచెల్ పెరీరా మ్యాచ్కు రిఫరీగా ఉన్నారు.
భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అమన్జోత్ కౌర్, క్రాంతి గాడ్, శ్రీ చరణి, రేణుక సింగ్, స్నేహ్ రాణా/ రాధా యాదవ్
సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు (అంచనా) : లారా వోల్వార్డ్ట్ (కెప్టెన్), తజ్మిన్ బ్రిట్స్, సునే లూయస్, అన్నరీ డెర్క్సెన్, అన్నెకే బాష్, మరిజానే కాప్, సినాలో జాఫ్తా (వికెట్ కీపర్), క్లో ట్రయాన్, నాదిన్ డి క్లెర్క్, అయాబొంగా ఖాకా, మ్లాబా
