ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​​కు వర్షం ముప్పు!- మ్యాచ్ రద్దైతే భారత్​కు భారీ దెబ్బ!

భారత్- సౌతాఫ్రితా ఫైనల్​ మ్యాచ్- పిచ్ అండ్ వెదర్ రిపోర్ట్ ఇదే

World Cup 2025
World Cup 2025 (Source : ICC 'X')
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 4:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Final Match Weather : క్రికెట్ అభిమానులంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్‌ ఫైనల్​కు వేళైంది. నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా మరికొన్ని గంటల్లోనే ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత్- సౌతాఫ్రికా జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే పలు మ్యాచ్​లు వర్షం కారణంగా పూర్తిగా రద్దైపోయాయి. ఈ క్రమంలో ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు కూడా వర్షం ముప్పు పొంచి ఉందన్న వాతావరణ నివేదిక ఫ్యాన్స్​ను కలవరపెడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఫైనల్ మ్యాచ్​కు వరుణుడి గండం ఉందా? ఒకవేళ మ్యాచ్ రద్దైతే ఏం చేస్తారు? వెదర్, పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మ్యాచ్​కు వరుణుడి గండం!
నవంబర్ 2న (ఆదివారం) నవీ ముంబయిలో భారత్- దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు వరుణుడి గండం పొంచి ఉంది. ఆదివారం వర్షం పడే అవకాశం 63శాతం ఉందని వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సాయంత్రం 4- 7 గంటల మధ్య వర్షం పడే ఛాన్స్ 50 శాతానికి పైగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం 13 శాతం ఉందని అంచనా. 32 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. కాగా, ఇప్పటికే భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) మహారాష్ట్రకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముంబయి, సమీప ప్రాంతాలలో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి జల్లు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

వర్షం వల్ల మ్యాచ్ రద్దైతే?
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ సమయంలో వర్షం పడితే ఏమి జరుగుతుంది? వరుణుడి కారణంగా మ్యాచ్ రద్దైతే ఎలా? ఛాంపియన్​ను ఎలా నిర్ణయిస్తారు? వంటి సందేహాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి. అయితే ఈ ప్రపంచ కప్​లో సెమీ ఫైనల్స్‌ తోపాటు ఫైనల్​కు కూడా రిజర్వ్ డే ఉంది. అంటే ఆదివారం (నవంబరు 2) వర్షం పడితే, అదే రోజు మ్యాచ్‌ ఫలితం తేల్చేందుకు ఓవర్ల కుదింపుతో సహా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఓవర్లు తగ్గించిన తర్వాత కూడా ఆట సాధ్యం కాకపోతే మ్యాచ్‌ రిజర్వ్ డే అంటే సోమవారం (నవంబరు 3) నాడు జరుగుతుంది. ముందు రోజు ఎన్ని ఓవర్ల వద్ద ఆటను నిలిపి వేశారో అక్కడి నుంచే తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది.

అలా జరిగితే భారత్​కు భారీ దెబ్బ!

ఒకవేళ రిజర్వ్ డే నాడు కూడా వర్షం వల్ల మ్యాచ్ నిర్వహించే పరిస్థితి లేకపోతే భారత్​కు దెబ్బ పడుతుంది! రెండో రోజూ మ్యాచ్ ఆడడం కుదరక రద్దైతే ప్రపంచకప్ విజేతగా సౌతాఫ్రికా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ జట్టు ఈ టోర్నీలో పాయింట్ల పట్టికలో టీమ్ఇండియా కంటే టాప్​లో ఉంది. దీంతో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

వర్షం అడ్డంకి లేకుండా ఫైనల్ మ్యాచ్ సజావుగా జరిగి భారత మహిళల జట్టు తొలి వరల్డ్ కప్​ను ముద్దాడాలని ఆశపడుతున్నారు. కాగా, ఆసీస్ సెమీ ఫైనల్ కూడా డీవై పాటిల్ స్టేడియంలోనే జరిగింది. ఆ రోజు కూడా వరుణుడు అడ్డంకిగా మారాడు. కాసేపు ఆటకు అడ్డుతగిలాడు. ఆ తర్వాత వర్షం తగ్గడంతో మ్యాచ్ మొదలైంది.

పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటంటే?
డీవై పాటిల్ స్టేడియం పిచ్ బ్యాటర్లకు అనుకూలం. కనుక ఫైనల్లోనూ హై స్కోరింగ్ నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ పిచ్ మ్యాచ్ ప్రారంభంలో మంచి బౌన్స్ తో పేసర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మ్యాచ్ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ స్పిన్నర్లకు సానుకూలంగా మారుతుంది. ఇదే పిచ్ పై గ్రూప్ స్టేజ్​లో కివీస్​పై, సెమీస్​లో ఆసీస్​పై భారత్ భారీ స్కోరు చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 339 పరుగులు బాదింది. అనంతరం కివీస్​ 271 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.

అలాగే సెమీస్​లో ఇదే మైదానంలో భారత్​పై ఆసీస్ 338 రన్స్ చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని భారత్ ఛేదించింది. ఈ మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు కలిసి ఏకంగా 680 రన్స్ బాదడం విశేషం. అయితే ఫైనల్ మ్యాచ్​లో టాస్ గెలిచిన జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.

ICC ఫైనల్స్​లో నాలుగోసారి సౌతాఫ్రికాతో ఢీ- మూడుసార్లు టీమ్ఇండియాదే విక్టరీ

టీమ్ఇండియాకు భారీ బొనాంజా- వరల్డ్​కప్ గెలిస్తే రూ.125 కోట్లు ఇవ్వనున్న BCCI!

TAGGED:

IND VS SA FINAL PITCH REPORT
IND VS SA FINAL MATCH WEATHER
IND VS SA FINAL MATCH LIVE
WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.