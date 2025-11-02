వరల్డ్కప్ ఫైనల్కు వర్షం ముప్పు!- మ్యాచ్ రద్దైతే భారత్కు భారీ దెబ్బ!
భారత్- సౌతాఫ్రితా ఫైనల్ మ్యాచ్- పిచ్ అండ్ వెదర్ రిపోర్ట్ ఇదే
Published : November 2, 2025 at 4:31 AM IST
Ind vs SA Final Match Weather : క్రికెట్ అభిమానులంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు వేళైంది. నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా మరికొన్ని గంటల్లోనే ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత్- సౌతాఫ్రికా జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే పలు మ్యాచ్లు వర్షం కారణంగా పూర్తిగా రద్దైపోయాయి. ఈ క్రమంలో ఫైనల్ మ్యాచ్కు కూడా వర్షం ముప్పు పొంచి ఉందన్న వాతావరణ నివేదిక ఫ్యాన్స్ను కలవరపెడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఫైనల్ మ్యాచ్కు వరుణుడి గండం ఉందా? ఒకవేళ మ్యాచ్ రద్దైతే ఏం చేస్తారు? వెదర్, పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మ్యాచ్కు వరుణుడి గండం!
నవంబర్ 2న (ఆదివారం) నవీ ముంబయిలో భారత్- దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు వరుణుడి గండం పొంచి ఉంది. ఆదివారం వర్షం పడే అవకాశం 63శాతం ఉందని వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సాయంత్రం 4- 7 గంటల మధ్య వర్షం పడే ఛాన్స్ 50 శాతానికి పైగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం 13 శాతం ఉందని అంచనా. 32 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. కాగా, ఇప్పటికే భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) మహారాష్ట్రకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముంబయి, సమీప ప్రాంతాలలో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి జల్లు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
వర్షం వల్ల మ్యాచ్ రద్దైతే?
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ సమయంలో వర్షం పడితే ఏమి జరుగుతుంది? వరుణుడి కారణంగా మ్యాచ్ రద్దైతే ఎలా? ఛాంపియన్ను ఎలా నిర్ణయిస్తారు? వంటి సందేహాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి. అయితే ఈ ప్రపంచ కప్లో సెమీ ఫైనల్స్ తోపాటు ఫైనల్కు కూడా రిజర్వ్ డే ఉంది. అంటే ఆదివారం (నవంబరు 2) వర్షం పడితే, అదే రోజు మ్యాచ్ ఫలితం తేల్చేందుకు ఓవర్ల కుదింపుతో సహా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఓవర్లు తగ్గించిన తర్వాత కూడా ఆట సాధ్యం కాకపోతే మ్యాచ్ రిజర్వ్ డే అంటే సోమవారం (నవంబరు 3) నాడు జరుగుతుంది. ముందు రోజు ఎన్ని ఓవర్ల వద్ద ఆటను నిలిపి వేశారో అక్కడి నుంచే తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది.
అలా జరిగితే భారత్కు భారీ దెబ్బ!
ఒకవేళ రిజర్వ్ డే నాడు కూడా వర్షం వల్ల మ్యాచ్ నిర్వహించే పరిస్థితి లేకపోతే భారత్కు దెబ్బ పడుతుంది! రెండో రోజూ మ్యాచ్ ఆడడం కుదరక రద్దైతే ప్రపంచకప్ విజేతగా సౌతాఫ్రికా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ జట్టు ఈ టోర్నీలో పాయింట్ల పట్టికలో టీమ్ఇండియా కంటే టాప్లో ఉంది. దీంతో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.
వర్షం అడ్డంకి లేకుండా ఫైనల్ మ్యాచ్ సజావుగా జరిగి భారత మహిళల జట్టు తొలి వరల్డ్ కప్ను ముద్దాడాలని ఆశపడుతున్నారు. కాగా, ఆసీస్ సెమీ ఫైనల్ కూడా డీవై పాటిల్ స్టేడియంలోనే జరిగింది. ఆ రోజు కూడా వరుణుడు అడ్డంకిగా మారాడు. కాసేపు ఆటకు అడ్డుతగిలాడు. ఆ తర్వాత వర్షం తగ్గడంతో మ్యాచ్ మొదలైంది.
పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటంటే?
డీవై పాటిల్ స్టేడియం పిచ్ బ్యాటర్లకు అనుకూలం. కనుక ఫైనల్లోనూ హై స్కోరింగ్ నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ పిచ్ మ్యాచ్ ప్రారంభంలో మంచి బౌన్స్ తో పేసర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మ్యాచ్ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ స్పిన్నర్లకు సానుకూలంగా మారుతుంది. ఇదే పిచ్ పై గ్రూప్ స్టేజ్లో కివీస్పై, సెమీస్లో ఆసీస్పై భారత్ భారీ స్కోరు చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 339 పరుగులు బాదింది. అనంతరం కివీస్ 271 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.
అలాగే సెమీస్లో ఇదే మైదానంలో భారత్పై ఆసీస్ 338 రన్స్ చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని భారత్ ఛేదించింది. ఈ మ్యాచ్లో ఇరుజట్లు కలిసి ఏకంగా 680 రన్స్ బాదడం విశేషం. అయితే ఫైనల్ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
