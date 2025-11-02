'సాగిపో టీమ్ఇండియా- ఈసారి కాలర్ ఎగరేయాల్సిందే'- భారత్ x సౌతాఫ్రికా ఫైనల్
వరల్డ్కప్ ఫైనల్- ఎవరు నెగ్గినా కొత్త ఛాంపియన్- ఒక్కరికే టైటిల్, మరొకరికి హార్ట్ బ్రేకే!
Published : November 2, 2025 at 1:06 AM IST
Ind vs SA Final 2025 : 'అమ్మాయిలూ ఈసారి వదలొద్దు. అవకాశం వచ్చింది, ఇదే జోరులో కొట్టేయండి. ప్రత్యర్థులపై మైదానంలో విరుచుకుపడండి. మేమున్నాం మీ వెంట' అంటూ భారత మహిళల జట్టుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 'మన అమ్మాయిలు ఈసారి కప్పు పట్టేస్తారు!' ఇప్పుడు దేశంలో ఏ క్రికెట్ అభిమానిని పలకరించినా వినిపిస్తున్న మాట ఇదే. అందుక్కారణం రేపు ముంబయి వేదికగా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండడంటే. ఈ పోరులో భారత్ బలమైన సౌతాఫ్రికాను ఢీ కొట్టనుంది.
కొత్త ఛాంపియన్
2025 ప్రపంచకప్లో టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగిన భారత్, అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణించింది. గ్రూప్ స్టేజ్లో ఓ దశలో వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో ఓడినా, సరైన సమయంలో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. కివీస్పై నెగ్గి సెమీస్కు చేరింది. ఇక సెమీస్లో అత్యుత్తమ జట్టు ఆస్ట్రేలియాను హర్మన్ సేన మట్టికరిపించి సగర్వంగా ఫైనల్కు దూసుకొచ్చింది. మరోవైపు సౌతాఫ్రికా కూడా అంతే. టోర్నీలో నిలకడగా రాణించి తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది.
అయితే ఇప్పటిదాకా మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ 12సార్లు జరిగింది. ఇందులో అత్యధికంగా ఆసీస్ ఏడుసార్లు, ఇంగ్లాండ్ నాలుగుసార్లు, న్యూజిలాండ్ ఒకసారి ఛాంపియన్లు నిలిచాయి. ఇప్పుడు ఈ జట్లు కాకుండా భారత్, సౌతాఫ్రికా ఫైనల్కు చేరాయి. అంటే ఈసారి కొత్త ఛాంపియన్ను చూడబోతున్నాం!
మూడోసారైనా!
అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక వన్డే వరల్డ్కప్లో భారత్ మూడోసారి ఫైనల్కు చేరింది. గతంలో 2005, 2017లో రెండుసార్లు టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించినా, తుది మెట్టుపై బోల్తా పడింది. మళ్లీ 8ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా ఫైనల్కు చేరింది. ఈసారైనా ఎలాంటి పొరపాట్లకు తవివ్వకుండా సగర్వంగా కప్పు నెగ్గాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. సెమీస్లో ఆసీస్ను ఓడించడం టీమ్ఇండియా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఫైనల్లో అదే ఆట తీరు ప్రదర్శిస్తే హర్మన్ సేన ఛాంపియన్గా నిలవడాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు!
వీళ్లు కీలకం!
బ్యాటింగ్లో షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధానా, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ ప్రీత్, రిచా ఘోష్ భారత్కు కీలకం కానున్నారు. టోర్నీలో రెండో మ్యాచ్ ఆడనున్న షఫాలీ స్మృతితో కలసి భాగస్వామ్యం నిర్మిస్తే, జెమీమా, హర్మన్ ఆ ఫ్లోను అందుకుంటారు. మిడిలార్డర్, లోయార్డర్లో రిచా, అమన్జోత్ ఉన్నారు. కాబట్టి మంచి ఓపెనింగ్ లభిస్తే భారీ స్కోర్గా మలచవచ్చు!
ఇక ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మ జట్టులో అత్యంత కీలక ప్లేయర్. ఆమె బ్యాటింగ్ బౌలింగ్లో రాణించడం అవసరం. ఇక బౌలర్లు రేణుకా సింగ్, క్రాంతి గాడ్ మరోసారి సత్తా చాటాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక గ్రూప్ దశలో సౌతాఫ్రికాపై మంచి ప్రదర్శన చేసిన స్నేహ్ రాణాను ఫైనల్లో ఆడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాధా యాదవ్ స్థానంలో స్నేహ్ రాణా జట్టులోకి రావొచ్చు!
వాళ్లు బలంగానే
మన ప్రత్యర్థి సౌతాఫ్రికాను తేలిగ్గా తీసుకోవడానికి లేదు. ఆ జట్టు కూడా బలంగా ఉంది. లీగ్ స్టేజ్లో ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఐదు నెగ్గి సెమీస్కు వచ్చారు. కెప్టెన్ లారా, బ్రిట్జ్స్, మరిజాన్ కాప్, నదినె డి క్లర్క్ లాంటి మ్యాచ్ విన్నర్లు ఆ జట్టు సొంతం. అయితే లీగ్ స్టేజ్లో ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా చేతిలో సఫారీలు చిత్తుగా ఓడారు. స్పిన్నర్లను సరిగ్గా ఎదుర్కోలేకే ఇలా ఓటమిపాలైయ్యారు. భారత్తో మ్యాచ్లోనూ 100 రన్స్ లోపే 5 వికెట్లు కోల్పోయారు. అందుకే ఈసారి వాళ్ల బలహీనతను భారత్ వాడుకోవాలి. స్పిన్నర్లతో బ్యాటింగ్ లైనప్ను దెబ్బ తీసే వ్యూహాలు అమలు చేయాలి. అలా చేయగలిగితే తక్కువ స్కోర్కే కట్టడి చేయవచ్చు!
సాగిపో టీమ్ఇండియా!
క్రికెట్లో ఎన్ని సిరీస్లు నెగ్గినా, వన్డే వరల్డ్కప్కు ఉండే క్రేడ్ వేరు. పురుషుల జట్టు రెండుసార్లు ఈఘనత సాధించినా, మహిళలు ఇప్పటిదాకా విశ్వకప్ను ముద్దాడలేదు. హోం గ్రౌండ్, సొంత అభిమానుల మధ్య ప్రపంచ విజేతలుగా నిలిచే అవకాశం వచ్చింది. ఈ ఛాన్స్ను వదులుకోకుండా భారత్ ఛాంపియన్గా నిలవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
