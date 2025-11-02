ETV Bharat / sports

'సాగిపో టీమ్ఇండియా- ఈసారి కాలర్ ఎగరేయాల్సిందే'- భారత్ x సౌతాఫ్రికా ఫైనల్

వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్- ఎవరు నెగ్గినా కొత్త ఛాంపియన్- ఒక్కరికే టైటిల్, మరొకరికి హార్ట్ బ్రేకే!

Ind vs SA Final 2025
Ind vs SA Final 2025 (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 1:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Final 2025 : 'అమ్మాయిలూ ఈసారి వదలొద్దు. అవకాశం వచ్చింది, ఇదే జోరులో కొట్టేయండి. ప్రత్యర్థులపై మైదానంలో విరుచుకుపడండి. మేమున్నాం మీ వెంట' అంటూ భారత మహిళల జట్టుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 'మన అమ్మాయిలు ఈసారి కప్పు పట్టేస్తారు!' ఇప్పుడు దేశంలో ఏ క్రికెట్ అభిమానిని పలకరించినా వినిపిస్తున్న మాట ఇదే. అందుక్కారణం రేపు ముంబయి వేదికగా ప్రపంచకప్ ఫైనల్​ మ్యాచ్ ఉండడంటే. ఈ పోరులో భారత్ బలమైన సౌతాఫ్రికాను ఢీ కొట్టనుంది.

కొత్త ఛాంపియన్​
2025 ప్రపంచకప్​లో టైటిల్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి దిగిన భారత్, అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణించింది. గ్రూప్ స్టేజ్​లో ఓ దశలో వరుసగా మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఓడినా, సరైన సమయంలో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చింది. కివీస్​పై నెగ్గి సెమీస్​కు చేరింది. ఇక సెమీస్​లో అత్యుత్తమ జట్టు ఆస్ట్రేలియాను హర్మన్​ సేన మట్టికరిపించి సగర్వంగా ఫైనల్​కు దూసుకొచ్చింది. మరోవైపు సౌతాఫ్రికా కూడా అంతే. టోర్నీలో నిలకడగా రాణించి తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది.

అయితే ఇప్పటిదాకా మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ 12సార్లు జరిగింది. ఇందులో అత్యధికంగా ఆసీస్ ఏడుసార్లు, ఇంగ్లాండ్ నాలుగుసార్లు, న్యూజిలాండ్ ఒకసారి ఛాంపియన్లు నిలిచాయి. ఇప్పుడు ఈ జట్లు కాకుండా భారత్, సౌతాఫ్రికా ఫైనల్​కు చేరాయి. అంటే ఈసారి కొత్త ఛాంపియన్​ను చూడబోతున్నాం!

మూడోసారైనా!
అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక వన్డే వరల్డ్​కప్​లో భారత్ మూడోసారి ఫైనల్​కు చేరింది. గతంలో 2005, 2017లో రెండుసార్లు టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించినా, తుది మెట్టుపై బోల్తా పడింది. మళ్లీ 8ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా ఫైనల్​కు చేరింది. ఈసారైనా ఎలాంటి పొరపాట్లకు తవివ్వకుండా సగర్వంగా కప్పు నెగ్గాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. సెమీస్​లో ఆసీస్​ను ఓడించడం టీమ్ఇండియా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఫైనల్​లో అదే ఆట తీరు ప్రదర్శిస్తే హర్మన్ సేన ఛాంపియన్​గా నిలవడాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు!

​వీళ్లు కీలకం!
బ్యాటింగ్​లో షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధానా, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ ప్రీత్, రిచా ఘోష్​ భారత్​కు కీలకం కానున్నారు. టోర్నీలో రెండో మ్యాచ్​ ఆడనున్న షఫాలీ స్మృతితో కలసి భాగస్వామ్యం నిర్మిస్తే, జెమీమా, హర్మన్ ఆ ఫ్లోను అందుకుంటారు. మిడిలార్డర్​, లోయార్డర్​లో రిచా, అమన్​జోత్ ఉన్నారు. కాబట్టి మంచి ఓపెనింగ్ లభిస్తే భారీ స్కోర్​గా మలచవచ్చు!

ఇక ఆల్​రౌండర్ దీప్తి శర్మ జట్టులో అత్యంత కీలక ప్లేయర్. ఆమె బ్యాటింగ్ బౌలింగ్​లో రాణించడం అవసరం. ఇక బౌలర్లు రేణుకా సింగ్, క్రాంతి గాడ్ మరోసారి సత్తా చాటాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక గ్రూప్ దశలో సౌతాఫ్రికాపై మంచి ప్రదర్శన చేసిన స్నేహ్ రాణాను ఫైనల్​లో ఆడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాధా యాదవ్ స్థానంలో స్నేహ్ రాణా జట్టులోకి రావొచ్చు!

వాళ్లు బలంగానే
మన ప్రత్యర్థి సౌతాఫ్రికాను తేలిగ్గా తీసుకోవడానికి లేదు. ఆ జట్టు కూడా బలంగా ఉంది. లీగ్ స్టేజ్​లో ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో ఐదు నెగ్గి సెమీస్​కు వచ్చారు. కెప్టెన్ లారా, బ్రిట్జ్స్, మరిజాన్ కాప్, నదినె డి క్లర్క్ లాంటి మ్యాచ్​ విన్నర్లు ఆ జట్టు సొంతం. అయితే లీగ్ స్టేజ్​లో ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా చేతిలో సఫారీలు చిత్తుగా ఓడారు. స్పిన్నర్లను సరిగ్గా ఎదుర్కోలేకే ఇలా ఓటమిపాలైయ్యారు. భారత్​తో మ్యాచ్​లోనూ 100 రన్స్ లోపే 5 వికెట్లు కోల్పోయారు. అందుకే ఈసారి వాళ్ల బలహీనతను భారత్​ వాడుకోవాలి. స్పిన్నర్లతో బ్యాటింగ్ లైనప్​ను దెబ్బ తీసే వ్యూహాలు అమలు చేయాలి. అలా చేయగలిగితే తక్కువ స్కోర్​కే కట్టడి చేయవచ్చు!

సాగిపో టీమ్ఇండియా!
క్రికెట్​లో ఎన్ని సిరీస్​లు నెగ్గినా, వన్డే వరల్డ్​కప్​కు ఉండే క్రేడ్ వేరు. పురుషుల జట్టు రెండుసార్లు ఈఘనత సాధించినా, మహిళలు ఇప్పటిదాకా విశ్వకప్​ను ముద్దాడలేదు. హోం గ్రౌండ్, సొంత అభిమానుల మధ్య ప్రపంచ విజేతలుగా నిలిచే అవకాశం వచ్చింది. ఈ ఛాన్స్​ను వదులుకోకుండా భారత్ ఛాంపియన్​గా నిలవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

భారత్​ తుది జట్టులో మార్పులు- ఫైనల్​ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్​పై ఔట్!

వరల్డ్​కప్ ఫీవర్- ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు ఒక్క టికెట్ రూ.1.5 లక్షలు?

TAGGED:

IND W VS SA W FINAL
IND VS SA FINAL 2025
INDIAN WOMEN FINAL MATCH
INDIAN WOMEN FINAL LIVE
WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.