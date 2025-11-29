భారత్ x సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్- మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే!
సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్
Published : November 29, 2025 at 8:57 PM IST
India vs South Africa ODI Live : మరికొన్ని గంటల్లోనే భారత్ x సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఆదివారం రాంచీ వేదికగా తొలి వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలో దిగనుండడంతో ఫ్యాన్స్లో జోష్ పెరిగింది. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్ ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది? లైవ్ యాక్షన్ ఎక్కడ చూడాలి అని అభిమానులు ఇంటర్నెట్లో తెగ వెతికేస్తున్నారు. అయితే ఈ సిరీస్ పూర్తి డీటెయిల్స్ మీ కోసం!
మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?
మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా నవంబర్ 30న తొలి మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్ భారత్ టైమ్ ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అంతకంటే అర్థగంట ముందు టాస్ పడనుంది. ఈ మ్యాచ్కు రాంచీ JSCA స్టేడియం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
లైవ్ ఎక్కడ?
ఈ పర్యటనకు ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ఛానెల్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్గా వ్యవహరిస్తోంది. దీంతో స్టార్ స్పోర్ట్స్కు సంబంధించిన నెట్వర్క్ టీవీ ఛానెళ్లలో లైవ్ మ్యాచ్ ప్రసారం కానుంది. ఇక ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోస్టార్ డిజిటల్ పార్ట్నర్గా వ్యవహరిస్తోంది. దీంతో జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ మ్యాచ్ చూడవచ్చు! అయితే జియోహాట్స్టార్ ఉచితంగా రాదు. దీనికి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ, జియో తమ కస్టమర్లకు ఎంపిక చేసుకున్న రీఛార్జ్ ప్లాన్స్తోపాటుగా జియోహాట్స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉచితంగా అందిస్తుంది.
బరిలో రో-కో
గతనెలలో ఆస్ట్రేలియా పర్యటలో సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ అదరే కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. తొలి వన్డేలో ఫెయిలైనా, రెండు, మూడో మ్యాచ్ల్లో మాత్రం తనదైన శైలిలో ఆడాడు. కీలక భారీ స్కోర్లు నమోదు చేసి కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఫలితంగా ఆ సిరీస్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. మరోసారి సౌతాఫ్రికాపైనా అదే ఫామ్ కొనసాగించాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఇక విరాట్ కోహ్లీ తొలి రెండు వన్డేల్లో విఫలమైనా, మూడో మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో తొలి మ్యాచ్కు ముంగిట అభిమానుల కళ్లన్నీ ఈ ఇద్దరిపైనే ఉన్నాయి.
వీళ్లు దూరం!
రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ గాయం కారణంగా దూరమయ్యారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్కు వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా రెస్ట్ ఇచ్చారు. సీనియర్ల గైర్హాజరీలో అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, హర్షిత్ రాణా పేస్ భారాన్ని మోయనున్నారు. మరి బలమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్న సౌతాఫ్రికాను ఈ పేసర్ల ఎంత వరకు కట్టడి చేయగలరో చూడాలి!
భారత వన్డే జట్టు
రోహిత్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, కెఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
