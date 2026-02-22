తడబడిన భారత్- 76 రన్స్ తేడాతో ఘనవిజయం సాధించిన దక్షిణాఫ్రికా
Published : February 22, 2026 at 10:40 PM IST
India Vs South Africa T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లో భారత్పై 76 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా ఘనవిజయం సాధించింది. దక్షిణాఫ్రికా నిర్దేశించిన 188 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత్ పూర్తిగా తడబడింది.
దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటింగ్
టాప్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న దక్షిణాఫ్రికా ధాటిగా ఆడింది. సీనియర్ బ్యాటర్ డేవిడ్ మిల్లర్ కేవలం 35 బంతుల్లో 63 పరుగులు చేశాడు. డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (45), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (44*) కూడా బాగా ఆడారు. ఇక భారత్ బౌలర్లలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన 4 ఓవర్లలో కేవలం 15 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టి సఫారీలను కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. అర్ష్దీప్ సింగ్ 2 వికెట్లు తీశాడు. దీనితో దక్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 187 పరుగులు చేసింది.
టీమిండియా తడబాటు
కాగా 188 పరుగుల లక్ష్యంతో దిగిన భారత్ అంచనాలకు తగిన విధంగా ఆడలేకపోయింది. భారత ఓపెనర్లు మరోసారి నిరాశపరిచారు. ఇషాన్ కిషన్ డకౌట్ అవ్వగా, అభిషేక్ శర్మ 15 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు. తిలక్ వర్మ (1), వాషింగ్టన్ సుందర్ (11), కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (18) వెంటవెంటనే పెవిలియన్ చేరారు. ఒకే ఓవర్లో హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్లను అవుట్ చేసి కేశవ్ మహారాజ్ భారత్ను కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టాడు. శివమ్ దూబే కొన్ని భారీ సిక్సర్లతో పోరాడినప్పటికీ, అవతలి వైపు వికెట్లు పడటంతో భారత్ పరాజయం ఖాయమైంది.