హార్దిక్ మెరుపు బ్యాటింగ్- సౌత్ ఆఫ్రికా టార్గెట్ 176
Published : December 9, 2025 at 8:52 PM IST
India Vs South Africa T20 : దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి 20లో భారత్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 176 పరుగులు చేసింది. హార్దిక్ పాండ్య మెరుపు వేగంతో అర్ధ శతకం (28 బంతుల్లో 59 పరుగులు) బాదాడు. తిలక్ వర్మ (26), అక్షర్ పటేల్ (23), అభిషేక్ వర్మ (17) పరుగులు చేశారు. ఇక సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో లుంగి ఎంగిడి 3 వికెట్లు, లుథో సిప్లమా 2, డొనావన్ ఫెరీరా 1 వికెట్ చొప్పున తీశారు.
టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఓ అరుదైన రికార్డుకు ఒక్క వికెట్ దూరంలో ఉన్నాడు. అతను మరో వికెట్ పడగొడితే టీ20ల్లో 100 వికెట్లు తీసిన బౌలర్ అవుతాడు. దీంతో అన్ని ఫార్మాట్లలో 100 వికెట్లు పడగొట్టిన భారత బౌలర్గా బుమ్రా రికార్డు సృష్టించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు లసిత్ మలింగ, షకిబ్ అల్ హసన్, టిమ్ సౌథీ, అఫ్రిది మాత్రమే 100కు పైగా వికెట్లు పడగొచ్చిన ఘనత సాధించారు. సౌతాఫ్రికాతో ఇవాళ జరుగుతున్న తొలి టీ20లో జస్ప్రీత్ ఈ రికార్డు అందుకునే ఛాన్స్ ఉంది. వాస్తవానికి అర్ష్దీప్ సింగ్ (105 వికెట్లు) ఇప్పటికే ఈ రికార్డు సాధించాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో ఆడని బుమ్రా టీ20ల్లో బరిలోకి దిగుతున్న విషయం తెలిసిందే.