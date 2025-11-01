ETV Bharat / sports

భారత్​ తుది జట్టులో మార్పులు- ఫైనల్​ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్​పై ఔట్!

వరల్డ్​కప్ ఫైనల్- భారత్, సౌతాఫ్రికా తుది జట్లు ఇవే!

India and South Africa
India and South Africa (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA World Cup Final : ఒక్క అడగు! చరిత్ర సృష్టించేందుకు భారత మహిళల జట్టు ఒకే ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది. దశాబ్దాలుగా నెరవేరని కలను, ఈసారి ఎలాగైనా సాకారం చేసుకోవాలన్న కసితో హర్మన్ సేన ఆదివారం వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​లో బరిలో దిగనుంది. నవీ ముంబయి వేదికగా డివై పాటిల్ స్టేడియంలో​ జరగనునన్న ఈ మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికాను భారత్ ఢీకొట్టనుంది. మరి ప్రత్యర్థి కూడా బలమైన జట్టే కావడంతో భారత్ మంచి స్ట్రాటజీతో ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ తుది జట్టులో చిన్న మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది!

అప్పుడు సఫారీలదే
ఈ టోర్నీలో భారత్​ ఇప్పటికే సౌతాఫ్రికాతో లీగ్ స్టేజ్​లో మ్యాచ్ ఆడింది. విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ చేజేతులా ఓడింది. చిన్న చిన్న తప్పిదాలతో విజయావకాశాలను కోల్పోయింది. ఫలితంగా ఆశల్లేని స్థితిలోంచి గొప్పగా పోరాడిన సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించింది. భారత్ 251 పరుగులు చేయగా, సౌతాఫ్రికా 48.5 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీంతో ఆ ఓటమికి ప్రతీకారంగా ఫైనల్​లో దెబ్బతీసి చరిత్ర సృష్టించాలని టీమ్ఇండియా భావిస్తోంది.

జట్టులో స్వల్ప మార్పులు?
సెమీఫైనల్​లో అదిరే ఆటతో ఆస్ట్రేలియాపై విజయం సాధించింది. బౌలింగ్​లో కాస్త ఎక్కువ పరుగులు ఇచ్చుకున్నా, బ్యాటింగ్​లో రాణించడంతో మ్యాచ్​ నెగ్గింది. దీంతో బౌలింగ్​లో చిన్న మార్పులు చేసే అవకాశం లేకపోలేదు. సెమీస్​లో విఫలమైన బౌలర్ రాధా యాదవ్​ను తప్పించే ఛాన్స్ ఉంది! ఈ మ్యాచ్​లో రాధా 8 ఓవర్లకు 1 వికెట్ పడగొట్టి 66 పరుగులు ఇచ్చింది.

దీంతో ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో ఆమె స్థానంలో స్నేహ్ రానా తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. లీగ్ మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికాపై స్నేహ్ రానా మంచి ప్రదర్శన కనబర్చింది. 10 ఓవర్లకు 47 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు కూల్చింది. అందుకే ఈ మ్యాచ్​లో రాధా యాదవ్​ స్థానంలో స్నేహ్ రానా పేరును పరిశీలించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జరిగితే ఈ ఒక్క మార్పు జరగొచ్చు! బౌలర్లలో శ్రీ చరణి, క్రాంతి గాడ్ ఫైనల్​లోనూ ఆడడం పక్కా.

బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఇలా!
ప్రతీకా రావల్ గాయంతో జట్టులోకి వచ్చిన షఫాలీ సెమీస్​లో బరిలో దిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో షఫాలీ పరుగులు సాధించకపోయినా, ఆడిన 5 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు కొట్టి తనలోని దూకుడును చూపించింది. దీంతో ఆమెకు ఫైనల్​లోనూ ఛాన్స్ ఉంది. స్మృతి మంధానతో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభిస్తుంది. ఇక వన్​ డౌన్​లో జెమీమా, నాలుగో స్థానంలో కెప్టెన్ హర్మన్​ ప్రీత్​తో టాపార్డర్ బలంగానే ఉంది. రిచా ఘోష్, అమన్​జ్యోత్, దీప్తి శర్మతో మిడిలార్డర్ కూడా పటిష్ఠంగా కనిపిస్తుంది.

భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అమన్‌జోత్ కౌర్, క్రాంతి గాడ్, శ్రీ చరణి, రేణుక సింగ్, స్నేహ్ రాణా/ రాధా యాదవ్

సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు (అంచనా) : లారా వోల్వార్డ్ట్ (కెప్టెన్), తజ్మిన్ బ్రిట్స్, సునే లూయస్, అన్నరీ డెర్క్‌సెన్, అన్నెకే బాష్, మరిజానే కాప్, సినాలో జాఫ్తా (వికెట్ కీపర్), క్లో ట్రయాన్, నాదిన్ డి క్లెర్క్, అయాబొంగా ఖాకా, మ్లాబా

టీమ్ఇండియాకు భారీ బొనాంజా- వరల్డ్​కప్ గెలిస్తే రూ.125 కోట్లు ఇవ్వనున్న BCCI!

వరల్డ్​కప్ ఫీవర్- ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు ఒక్క టికెట్ రూ.1.5 లక్షలు?

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA HEAD TO HEAD
IND VS SA WORLD CUP FINAL 2025
IND FINAL PLAYING 11
JEMIMAH RODRIGUES BEST SCORE
WORLD CUP FINAL 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.