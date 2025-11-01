భారత్ తుది జట్టులో మార్పులు- ఫైనల్ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్పై ఔట్!
వరల్డ్కప్ ఫైనల్- భారత్, సౌతాఫ్రికా తుది జట్లు ఇవే!
Published : November 1, 2025 at 7:34 PM IST
Ind vs SA World Cup Final : ఒక్క అడగు! చరిత్ర సృష్టించేందుకు భారత మహిళల జట్టు ఒకే ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది. దశాబ్దాలుగా నెరవేరని కలను, ఈసారి ఎలాగైనా సాకారం చేసుకోవాలన్న కసితో హర్మన్ సేన ఆదివారం వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో బరిలో దిగనుంది. నవీ ముంబయి వేదికగా డివై పాటిల్ స్టేడియంలో జరగనునన్న ఈ మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికాను భారత్ ఢీకొట్టనుంది. మరి ప్రత్యర్థి కూడా బలమైన జట్టే కావడంతో భారత్ మంచి స్ట్రాటజీతో ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ తుది జట్టులో చిన్న మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది!
అప్పుడు సఫారీలదే
ఈ టోర్నీలో భారత్ ఇప్పటికే సౌతాఫ్రికాతో లీగ్ స్టేజ్లో మ్యాచ్ ఆడింది. విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ చేజేతులా ఓడింది. చిన్న చిన్న తప్పిదాలతో విజయావకాశాలను కోల్పోయింది. ఫలితంగా ఆశల్లేని స్థితిలోంచి గొప్పగా పోరాడిన సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించింది. భారత్ 251 పరుగులు చేయగా, సౌతాఫ్రికా 48.5 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీంతో ఆ ఓటమికి ప్రతీకారంగా ఫైనల్లో దెబ్బతీసి చరిత్ర సృష్టించాలని టీమ్ఇండియా భావిస్తోంది.
జట్టులో స్వల్ప మార్పులు?
సెమీఫైనల్లో అదిరే ఆటతో ఆస్ట్రేలియాపై విజయం సాధించింది. బౌలింగ్లో కాస్త ఎక్కువ పరుగులు ఇచ్చుకున్నా, బ్యాటింగ్లో రాణించడంతో మ్యాచ్ నెగ్గింది. దీంతో బౌలింగ్లో చిన్న మార్పులు చేసే అవకాశం లేకపోలేదు. సెమీస్లో విఫలమైన బౌలర్ రాధా యాదవ్ను తప్పించే ఛాన్స్ ఉంది! ఈ మ్యాచ్లో రాధా 8 ఓవర్లకు 1 వికెట్ పడగొట్టి 66 పరుగులు ఇచ్చింది.
దీంతో ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆమె స్థానంలో స్నేహ్ రానా తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. లీగ్ మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికాపై స్నేహ్ రానా మంచి ప్రదర్శన కనబర్చింది. 10 ఓవర్లకు 47 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు కూల్చింది. అందుకే ఈ మ్యాచ్లో రాధా యాదవ్ స్థానంలో స్నేహ్ రానా పేరును పరిశీలించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జరిగితే ఈ ఒక్క మార్పు జరగొచ్చు! బౌలర్లలో శ్రీ చరణి, క్రాంతి గాడ్ ఫైనల్లోనూ ఆడడం పక్కా.
బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఇలా!
ప్రతీకా రావల్ గాయంతో జట్టులోకి వచ్చిన షఫాలీ సెమీస్లో బరిలో దిగింది. ఈ మ్యాచ్లో షఫాలీ పరుగులు సాధించకపోయినా, ఆడిన 5 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు కొట్టి తనలోని దూకుడును చూపించింది. దీంతో ఆమెకు ఫైనల్లోనూ ఛాన్స్ ఉంది. స్మృతి మంధానతో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభిస్తుంది. ఇక వన్ డౌన్లో జెమీమా, నాలుగో స్థానంలో కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్తో టాపార్డర్ బలంగానే ఉంది. రిచా ఘోష్, అమన్జ్యోత్, దీప్తి శర్మతో మిడిలార్డర్ కూడా పటిష్ఠంగా కనిపిస్తుంది.
భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అమన్జోత్ కౌర్, క్రాంతి గాడ్, శ్రీ చరణి, రేణుక సింగ్, స్నేహ్ రాణా/ రాధా యాదవ్
సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు (అంచనా) : లారా వోల్వార్డ్ట్ (కెప్టెన్), తజ్మిన్ బ్రిట్స్, సునే లూయస్, అన్నరీ డెర్క్సెన్, అన్నెకే బాష్, మరిజానే కాప్, సినాలో జాఫ్తా (వికెట్ కీపర్), క్లో ట్రయాన్, నాదిన్ డి క్లెర్క్, అయాబొంగా ఖాకా, మ్లాబా
