భారత్- సౌతాఫ్రికా నాలుగో టీ20 రద్దు- కారణం ఏంటంటే?

భారత్- సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్ రద్దు

India vs South Africa
India vs South Africa (Source : IANS)
Published : December 17, 2025 at 9:39 PM IST

India vs South Africa 4th T20 : భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య బుధవారం జరగాల్సిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ రద్దయ్యింది. లఖ్​నవూ ఎకాన స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉండగా, అక్కడ విపరీతమైన పొగమంచు కారణంగా మ్యాచ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు అంపైర్లు ప్రకటించారు. ఇరుజట్ల మధ్య ఐదో టీ20 మ్యాచ్ డిసెంబర్ 19న జరగాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరగనుంది. కాగా ఈ సిరీస్​లో భారత్ ప్రస్తుతం 2-1తో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

అయితే మ్యాచ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం సాయంత్రం 6.30 గంటలకే టాస్ వేయాల్సింది. కానీ పొగమంచు కారణంగా ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది. పలుమార్లు అంపైర్లు మైదానంలోకి వచ్చి పరిస్థితిని పరిశీలించారు. మ్యాచ్ నిర్వాహణకు సాధ్యసాధ్యాలను పరిశీలించారు. అలా పొగమంచు ప్రభావం తగ్గుతుందేమోనని రాత్రి 9.30 గంటల వరకు వేచి చూశారు. అప్పటికీ తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో టాస్ పడకుండానే మ్యాచ్ రద్దైంది.

నిరాశలో ఫ్యాన్స్
మ్యాచ్ టాస్ కూడా పడకుండానే రద్దు అవ్వడంతో స్టేడియానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులు నిరాశ చెందారు. మ్యాచ్ జరుగుంతుదేమోనని గంపెడు ఆశతో టికెట్లు కొనుగోలు చేసి మరీ వచ్చినట్లు చెప్పారు. అయితే మ్యాచ్ రద్దు అవడంతో ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. తమ టికెట్ డబ్బులు రిఫండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే ఒక్క బంతి కూడా పడకుండా మ్యాచ్ రద్దైతే టికెట్ డబ్బులు రిఫండ్ చేస్తారు. కానీ ఈ మ్యాచ్ విషయంలో ఇంకా అలాంటి ప్రకటన ఏదీ రాలేదు.

గిల్ దూరం
కాగా, ఈ సిరీస్‌లో చివరి మ్యాచ్‌కు భారత వైస్ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ దూరం అయ్యాడు. ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా గిల్ కాలి బొటన వేలికి గాయమైంది. దీంతో ఈరోజు జరగాల్సిన మ్యాచ్​కు సైతం గిల్ దూరమయ్యాడు. దీనిపై మ్యాచ్ రద్దు కాకముందే సమాచారం వచ్చింది. ఇక 19న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరగనున్న ఐదో మ్యాచ్​కు గిల్ అందుబాటులో ఉండడని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి. టెస్టు సిరీస్​లో గాయపడ్డ గిల్ వన్డే సిరీస్​కు పూర్తిగా దూరమయ్యాడు. ఇక టీ20 సిరీస్​తో బరిలోకి దిగాడు. కానీ పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. ఇందులో తొలి మ్యాచ్‌లో 4 పరుగులే చేసిన గిల్, రెండో టీ20లో డకౌట్ అయ్యాడు. మూడో మ్యాచ్​లో 28 బంతులు ఎదుర్కొని 28 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.

సంజుకు ఛాన్స్
శుభ్‌మన్ సిరీస్​కు దూరం కావడంతో ఆఖరి మ్యాచ్​లో ఓపెనర్‌గా సంజు శాంసన్‌ను బరిలో దింపే అవకాశముంది. గిల్ స్థానంలో ఎవరిని జట్టులోకి తీసుకుంటారనే దానిపై ఇంకా సమాచారం లేదు. కానీ ఈ రేస్​లో మాత్రం శాంసన్ పేరే ముందు వరుసలో ఉంటుందని విశ్లేషకుల మాట!

