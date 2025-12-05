విరాట్ సెంచరీ ఎఫెక్ట్- విశాఖ వన్డేకు భారీ క్రేజ్- నిమిషాల్లో టికెట్లు సోల్డ్ఔట్
భారత్ x సౌతాఫ్రికా మూడో వన్డే- హాట్కేకుల్లా టికెట్ సేల్స్
Published : December 5, 2025 at 10:02 AM IST
Ind vs SA 3rd ODI 2025 : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్కు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీగానే స్పందన వస్తోంది. స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలో దిగుతుండడంతో స్టేడియాలు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఇక ఇరుజట్లు మధ్య డిసెంబర్ 06న (శనివారం) మూడో వన్డే విశాఖపట్టణం వేదికగా జరగాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ మ్యాచ్కు టికెట్లు హాట్కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి.
ఈ సెంచరీ తర్వాతే!
సాధారణంగా భారత్లో క్రికెట్ మ్యాచ్కు ఉండే క్రేజ్ వేరు. అందులోనూ విరాట్ కోహ్లీ అడుతున్నాడంటే మ్యాచ్ స్టేడియంలో చూడాల్సిందే అని అనుకునే ఫ్యాన్స్ వేలల్లో ఉంటారు. అలాగే చిన్న బ్రేక్ తర్వాత విరాట్ ఈ సిరీస్లో ఆడుతున్నాడు. తొలి రెండు వన్డేల్లోనూ రెండు సెంచరీలు బాది ఊపుమీద కనిపిస్తున్నాడు. దీంతో విశాఖ వన్డేకు భారీ క్రేజ్ ఏర్పడింది. నిమిషాల్లోనే టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. ఈ మేరకు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ముఖ్యంగా రాంచి వన్డేలో విరాట్ సెంచరీ బాదిన తర్వాత టికెట్ అమ్మాకాల్లో జోరు పెరిగిందని తెలిపాయి.
తొలి విడతలో లో రెస్పాన్స్
అయితే ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి టికెట్లను ఏసీఏ పలు విడతల్లో టికెట్ అమ్మకాలు జరిపింది. ఈ నేపథ్యంలోనే నవంబర్ 28న తొలి విడతగా టికెట్ సేల్ ప్రారంభించింది. అయితే ఈ విడతలో టికెట్ అమ్మకాలు అనుకున్న స్థాయిలో జరగలేదట. చాలా వరకు మిగిలిపోయాయట. అయితే నవంబర్ 30న రాంచీలో విరాట్ సెంచరీతో అదరగొట్టిన తర్వాత, విశాఖ వన్డే టికెట్ సేల్స్లో జోరు పెరిగిందని ఏసీఏ అధికారి వై వెంకటేశ్ తెలిపారు.
డిసెంబర్ 01, 03న మరోసారి ఆన్లైన్లో టికెట్లు విక్రయానికి అందుబాటులోకి తీసుకురాగా, అప్పుడు నిమిషాల్లోనే అన్ని అమ్ముడైనట్లు ఆయన చెప్పారు. నిమిషాల్లో సోల్డ్ ఔట్ అయినట్లు తెలిపారు. ఇందులో రూ.1200 నుంచి రూ.18000 వేల రేంజ్లో టికెట్లు ఉన్నాయి. దీంతో విరాట్ క్రేజ్ ఏ రేంజ్లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు!
'తొలి విడత టికెట్ సేల్స్ నవంబర్ 28న అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. ఆ రోజు రెస్పాన్స్ అనుకున్న స్థాయిలో లేదు. కానీ రాంచీ వన్డేలో విరాట్ సెంచరీ చేసిన తర్వాతస సీన్ మారిపోయింది. రెండో విడత టికెట్ విక్రయాల్లో స్పష్టమైన తేడా కనిపించింది. విశాఖలో కోహ్లీకి మంచి రికార్డులు ఉండడంతో, రెండు, మూడో విడతలో టికెట్లు నిమిషాల్లోనే సోల్డ్ ఔట్ అయ్యాయి' అని వెంకటేశ్ పేర్కొన్నారు.
విశాఖలో విరాట్ రికార్డులు
ఈ మైదానంలో కోహ్లీ ఇప్పటిదాకా 7 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 97.83 యావరేజ్తో విరాట్ మూడు సెంచరీ నమోదు చేశాడు. వాటితోపాటు ఓ మ్యాచ్లో 99 పరుగులు, ఇంకొక వన్డేలో 65 రన్స్ స్కోర్ చేశాడు.