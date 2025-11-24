పట్టు కోల్పోయిన భారత్- భారీ ఆధిక్యంలో సౌతాఫ్రికా
భారత్- సౌతాఫ్రికా రెండో టెస్టు- ముగిసిన మూడో రోజు ఆట
Published : November 24, 2025 at 4:36 PM IST
Ind vs SA 2nd Test : గువాహటి వేదికగా భారత్తో జరుగుతున్న టెస్టులో సౌతాఫ్రికా పట్టుబిగించింది. ఆల్రౌండ్ షోతో భారీ ఆధిక్యం దిశగా సాగిపోతుంది. మూడో రోజు ఆట ముగిసేసరికి సౌతాఫ్రికా రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఆ జట్టు 26/0 స్కోరుతో నిలిచింది. క్రీజులో రికెల్టన్ (13), మార్క్రమ్ (12) ఉన్నారు. దీంతో ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా 314 పరుగుల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. బుమ్రా వేసిన ఇన్నింగ్స్ తొలి ఓవర్లో మార్క్రమ్కు లైఫ్ వచ్చింది. అతడు ఇచ్చిన కాస్త కష్టతరమైన క్యాచ్ను, సెకండ్ స్లిప్లో ఉన్న కేఎల్ రాహుల్ అందుకోవడానికి బాగానే ప్రయత్నించినా విఫలమయ్యాడు.
అంతకుముందు 9- 0 స్కోర్తో మూడో రోజు ఆట ప్రారంభించిన టీమ్ఇండియా 201 పరుగులకే కుప్పుకూలింది. సౌతాఫ్రికా పేసర్ మార్కో యాన్సెన్ 6 వికెట్లతో విజృంభించాడు. భారత్ టాప్ ఏడుగురు బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (58 పరుగులు; 97 బంతుల్లో 7x4, 1x6) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగతా బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు.
95-1 నుంచి 122-7కు మ
భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఒక దశలో 95/1తో మెరుగైన స్థితిలోనే కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాతే ఆట పూర్తిగా మారిపోయింది. టీమ్ఇండియా టపటపా వికెట్లు చేజార్చుకొని 122- 7తో పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. కేఎల్ రాహుల్ (22 పరుగులు), సాయి సుదర్శన్ (15 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. ధ్రువ్ జురెల్ డకౌట్ కాహా (0), రిషభ్ పంత్ (7 పరుగులు), రవీంద్ర జడేజా (6 పరుగులు), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (10 పరుగులు) ఘోరంగా విఫలమయ్యారు.
చివర్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ (48 పరుగులు; 92 బంతుల్లో 2x4, 1x6), కుల్దీప్ యాదవ్ (19 పరుగులు; 134 బంతుల్లో) పోరాడారు. ఈ జోడీ ఎనిమిదో వికెట్కు 72 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పింది. దీంతో భారత్ స్కోర్ 200+ దాటగలిగింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో మార్కో యాన్సెన్ 6 వికెట్లతో భారత్ను దెబ్బకొట్టగా, సైమన్ హర్మర్ 3, కేశవ్ మహరాజ్ ఒక వికెట్ తీశారు.
ఫాలోఆన్కు సౌతాఫ్రికా నో
తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌతాఫ్రితా తొలుత 489 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేయగా, భారత్ 201 పరుగులకే ఆలౌటైంది. రూల్స్ ప్రకారం భారత్ ఫాలో ఆన్ తప్పించుకోవాలంటే 290 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది. కానీ, 201 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో భారత్ ఫాలో ఆన్ ఆడాల్సి ఉంది. కానీ, 288 పరుగులు వెనుకంలో ఉన్న భారత్ను ఫాలోఆన్ ఆడించడానికి అవకాశం ఉన్నా సౌతాఫ్రికా రెండో ఇన్నింగ్స్ ఆడటానికే మొగ్గుచూపింది.
కనీసం డ్రా కోసమైనా
ఈ మ్యాచ్లో ఇంకా రెండు రోజుల ఆటే మిగిలి ఉంది. సౌతాఫ్రికా 314 పరుగుల లీడ్లో కొనసాగుతోంది. ఈ దశలో ఇంకా రెండు రోజుల ఆట మిగిలి ఉన్నందున ఇప్పటికైనా తీవ్రంగా శ్రమించి పోరాడితే మ్యాచ్ను డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది.