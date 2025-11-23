భారీ స్కోర్ సాధించిన సౌతాఫ్రికా- మూడో రోజు ఆటే కీలకం!
గువాహటి టెస్టు- ముగిసిన రెండో రోజు ఆట
Published : November 23, 2025 at 4:11 PM IST
Ind vs SA Test : సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. ఈ సమయానికి భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 9-0 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో యశస్వీ జైస్వాల్ (7), కే ఎల్ రాహుల్ (2) ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి సౌతాఫ్రికా కంటే భారత్ 480 పరుగుల వెనుకంజలో ఉంది. అంతకుముందు సౌతాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్లో 489 పరుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది.
కొనసాగిన ఆధిపత్యం
రెండో రోడు భారత బౌలర్లు తేలిపోయారు. దాదాపు రెండు సెషన్లపాటు సఫారీ జట్టే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. మనోళ్ల సహనాన్ని సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్లు పరీక్షించారు. ఓవర్నైట్ వ్యక్తిగత స్కోర్ 25 పరుగులతో ఆటను కొనసాగించిన ముత్తుసామి (109 పరుగులు; 206 బంతుల్లో 10x4, 2x6) శతకం సాధించాడు. తొమ్మిదో స్థానంలో వచ్చిన మార్కో యాన్సెన్ (93 పరుగులు; 91 బంతుల్లో 6x4, 7x6) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. వీళ్లకు తోడు కైల్ వెరినె (45 పరుగులు; 122 బంతుల్లో) రాణించాడు. దీంతో సౌతాఫ్రికా 489 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది.
ఓవర్నైట్ స్కోర్ 247-6తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా ఇవాళ నాలుగు వికెట్లకు ఇంకో 242 పరుగులు చేసింది. ముత్తుసామితోపాటు, మార్కొ యాన్సెన్ (93) రాణించాడు. మార్క్రమ్ (38), రికెల్టన్ (35), స్టబ్స్ (49), బవుమా (41), జార్జీ (28), ముల్దార్ (13), ర్యాన్ (45) రాణించడంతో సఫారీ జట్టు మంచి స్కోర్ సాధించింది. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్ 4, రవీంద్ర జడేజా, సిరాజ్, బుమ్రా తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
That's stumps on Day 2!— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
Another enthralling day's play comes to an end 🙌#TeamIndia openers will resume proceedings tomorrow ⏳
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnqQn8#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QDuEZyCqsF
ముత్తుసామి అరుదైన ఘనత
ఈ మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసిన ముత్తుసామి అరుదైన ఘనత సాధించాడు. గత 15ఏళ్లలో భారత్లో టెస్టు మ్యాచ్లో ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చి శతకం బాదిన రెండో ఆటగాడిగా ఘనత సాధించాడు. ముత్తుసామి కంటే ముందు 2019లో క్వింటన్ డి కాక్ సెంచరీ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇవాళ ముత్తుసామి బాదాడు.
మూడో రోజు కీలకం
ప్రస్తుతం భారత్ 480 పరుగుల వెనకంజలో కొనసాగుతోంది. ఆటలో పోటీలో ఉండాలంటే మూడో రోజు భారత్కు భారీ భాగస్వామ్యాలు అవసరం.