ETV Bharat / sports

సౌతాఫ్రికాతో రెండో టెస్టు- ముగిసిన తొలి రోజు ఆట

భారత్ x సౌతాఫ్రికా రెండో టెస్టు

Ind vs SA
Ind vs SA (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 4:23 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA 2nd Test : గువాహటి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో తొలి రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి సౌతాఫ్రితా తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 247-6 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో ముత్తుస్వామి (25), కైల్ వేరీన్ (1) ఉన్నారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్ 3 వికెట్లు దక్కించుకోగా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్, రవీంద్ర జడేజా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సఫారీ జట్టుకు మంచి ఆరంభం లభించింది. ఓపెనర్లు మార్​క్రమ్ (38 పరుగులు), ర్యాన్ రికెల్​టన్ (35 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఈ ఇద్దరూ తొలి వికెట్​కు 82 పరుగులు జోడించారు. ఆ తర్వాత స్పల్వ వ్యవధిలో ఈ ఇద్దరూ ఔటయ్యారు. 26.5 ఓవర్​ వద్ద మార్​క్రమ్​ను బుమ్రా వెనక్కిపంపగా, రికెల్​టన్​ను కుల్దీప్ ఔట్ చేశాడు.

ఆ తర్వాత ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (49 పరుగులు), టెంబ బవుమా (41 పరుగులు) కూడా మంచి పార్ట్​నర్​షిప్​ నెలకొల్పారు. 58 ఓవ​లో రెండో బంతికి 166 పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్ పడింది. బవుమాను జడేజా పెవిలియన్ పంపాడు. ఆ తర్వాత స్టబ్స్​ను కుల్దీప్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో 1 పరుగు తేడాతో స్టబ్ హాఫ్ సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు. 67.2 ఓవర్ వద్ద వియాన్ ముల్దార్ (13) ఔట్ అయ్యాడు. ఇక ఆట చివర్లో 82 ఓవర్లో టోనీ డి జోర్జి (28 పరుగులు)ను సిరాజ్ వెనక్కిపంపాడు. దీంతో సౌతాఫ్రికా ఆరో వికెట్ కోల్పోయింది.

148 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి
కాగా, ఈ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సౌతాఫ్రికా టాప్ 4 బ్యాటర్లు 35+ రన్స్ స్కోర్ చేశారు. కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా అర్థ శతకం సాధించలేకపోయారు. అయితే ఒక జట్టు ఇన్నింగ్స్‌లో టాప్‌- 4 బ్యాటర్లు 35 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసినప్పటికీ, అందులో ఒక్కరూ హాఫ్ సెంచరీ చేయకపోవడం టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.

30 నిమిషాలు ముందుగానే
ఈ మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న గువాహటిలో వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్యా ఉదయం 30 నిమిషాలు ముందుగానే మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. అందుకే 30 నిమిషాలు ముందుగానే మ్యాచ్ ముగిసింది. అలాగే ఈ మ్యాచ్​లో తొలుత టీ ఆ తర్వాత లంచ్ బ్రేక్​లు ఉన్నాయి. మిగిలిన నాలుగు రోజులు కూడా ఈ విధంగానే ఉండనుంది.

భారత్ - కేఎల్‌ రాహుల్‌, యశస్వీ జైస్వాల్‌, సాయి సుదర్శన్‌, ధ్రువ్‌ జురేల్‌, రిషభ్‌ పంత్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌, కెప్టెన్‌), రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌

సౌతాఫ్రికా - ఐడెన్‌ మార్‌క్రమ్‌, ర్యాన్‌ రికెల్టన్‌, వియాన్‌ ముల్డర్‌, టెంబా బవుమా (కెప్టెన్‌), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టాన్‌ స్టబ్స్‌, కైల్ వేరీన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), మార్కో యాన్సెన్‌, సేనురన్ ముత్తుసామి, కేశవ్‌ మహారాజ్‌, సైమన్‌ హార్మర్‌

ఎలైట్ లిస్ట్​లో రిషభ్ పంత్- ధోనీ తర్వాత ఆ ఘనత సాధించిన ప్లేయర్​గా రికార్డ్!

టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- రెండో టెస్టుకు గిల్ దూరం

Last Updated : November 22, 2025 at 5:24 PM IST

TAGGED:

IND VS SA 2ND TEST LIVE
IND VS SA 2ND TEST SCORECARD
IND VS SA 2ND TEST RECORDS
IND VS SA 2ND TEST TIMINGS
IND VS SA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.