భారత్ x సౌతాఫ్రికా తొలి టెస్టు- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే!
సౌతాఫ్రికాతో తొలి పోరుకు సిద్ధమైన భారత్- శుక్రవారం నుంచి కోల్కతా వేదికగా టెస్టు మ్యాచ్
Published : November 13, 2025 at 5:15 PM IST
Ind vs SA Test 2025 : సొంతగడ్డపై సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్కు భారత్ సిద్ధమైంది. రెండు టెస్టుల సిరీస్లో భాగంగా ఇరుజట్ల మధ్య శుక్రవారం తొలి మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్కు కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదిక కానుంది. సిరీస్ను విజయంతో ఆరంభించాలనే పట్టుదలతో ఇరుజట్లు నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమించాయి. దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత కోల్కతాలో టెస్టు మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే తొలి టెస్టుకు పిచ్ ఎలా ఉంటుందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది.
సాధారణంగా కోల్కతా పిచ్ స్పిన్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కానీ, ఈ మ్యాచ్ కోసం పేస్కు కొంచెం ఎక్కువ సహకరించే పిచ్ను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తొలి రెండు రోజులు పేసర్ల ఆధిపత్యం ఉండొచ్చు. తొలి సెషన్లో ఆచితూచి ఆడితే తర్వాత పరుగులు చేయడం తేలికవుతుంది. మూడో రోజు నుంచి స్పిన్నర్ల ప్రభావం ఉంటుంది.
బ్యాటింగ్ ఆర్డర్
ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ముగ్గురు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ భారత్ ఇన్నింగ్స్ను ఆరంభించనున్నారు. తర్వాత సాయి సుదర్శన్ ఉండగా కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ నాలుగో స్థానంలో రానున్నాడు. ప్రధాన వికెట్ కీపర్గా రిషబ్ పంత్ ఆడనుండగా మరో వికెట్ కీపర్ ధ్రువ్ జురెల్ బ్యాటర్గా బరిలోకి దిగనున్నాడు. రవీంద్ర జడేజాకు తోడుగా మరో ఆల్రౌండర్గా అక్షర్ పటేల్ లేదా వాషింగ్టన్ సుందర్లలో ఒకరికి చోటు దక్కనుంది. ప్రధాన స్పిన్నర్గా కుల్దీప్ యాదవ్ ఆడడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. పేసర్లుగా జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ సిరాజ్ తుది జట్టులో ఉండనున్నారు.
Different threads, same intensity 🔥 #TeamIndia all geared up for the red-ball challenge against South Africa 💪 @IDFCFIRSTBank | #INDvSA pic.twitter.com/RjqAYguOCF— BCCI (@BCCI) November 12, 2025
అద్భుతాలు చేస్తున్న సౌతాఫ్రికా
కొన్ని నెలలుగా బవుమా సారథ్యంలోని సౌతాఫ్రికా అద్భుతాలు చేస్తోంది. ఇటీవల పాకిస్థాన్లో పాక్తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్ను 1-1 సమం చేసింది. కెప్టెన్ బవుమా, ఎయిడెన్ మార్క్రమ్, రియాన్ రికెల్టన్, టోనీ డీ జోర్జీ, స్టబ్స్, బ్రెవిస్, కైల్ వెరీన్ ముల్డర్లతో కూడిన బ్యాటింగ్ విభాగం బలంగా కనిపిస్తోంది. కేశవ్ మహారాజ్, ముత్తుస్వామి, హార్మర్లతో స్పిన్ విభాగం ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తోంది. కగిసో రబాడా, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బోష్లతో పేస్ విభాగం బలంగా ఉంది.
Leading #TeamIndia in his first Test outing at the iconic Eden Gardens 🏟️— BCCI (@BCCI) November 13, 2025
🗣️🎥 Captain Shubman Gill is ready to live a special moment in the 1⃣st #INDvSA Test 🙌@IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/1MRPTr4Fa4
లైవ్ ఎక్కడ?
కాగా, ఉదయం 9 గంటలకు టాస్ పడనుంది. 9.30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్ను స్టార్ స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానెళ్లలో లైవ్ చూడవచ్చు. ఇక ఓటీటీలో అయితే జియో హాట్స్టార్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు.
భారీ సెక్యూరిటీ
ఇటీవల దిల్లీలో బాంబు పేలుడు ఘటనతో దేశం ఉలిక్కిపడింది. దీంతో కోల్కతా వేదికగా జరగనున్న టెస్టు మ్యాచ్కు పటిష్ఠ భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్టేడియంతోపాటు పరిసర ప్రాంతాలు అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, రాజ్భవన్ వద్ద భద్రతను పెంచినట్లు కోల్కతా పోలీసు కమిషనర్ మనోజ్ వర్మ తెలిపారు. ఇప్పటికే బంగాల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధికారులతో పోలీసులు సమావేశం అయ్యారు. ప్రోటోకాల్స్, క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలిసింది.
Back home 🇮🇳— BCCI (@BCCI) November 12, 2025
Back at it 💪🏻
Test cricket vibes 🔥#TeamIndia & Kolkata gear up for an exciting contest against South Africa #INDvsSA pic.twitter.com/b4oJP5yaTl
'మేం చాలా అప్రమత్తంగా ఉన్నాము. దిల్లీలో జరిగిన పేలుడును దృష్టిలో ఉంచుకొని, అదనపు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. స్థానిక పోలీసులతో పాటు పాటు స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) బలగాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం' అని పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఒకరు మీడియాకు చెప్పారు.
