తిప్పేసిన జడేజా, కుల్దీప్- డే 2 కంప్లీట్

తొలి టెస్టులో ముగిసిన రెండో రోజు ఆట- తిప్పేసిన భారత స్పిన్నర్లు

India vs South Africa
India vs South Africa (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Ind vs SA 1st Test : కోల్​కతా టెస్టులో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి సౌతాఫ్రికా రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 93/7 స్కోరుతో ఉంది. దీంతో ప్రస్తుతం 63 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. క్రీజులో కోర్బిన్ బాష్ (1*), టెంబా బావుమా (29*) ఉన్నారు. భారత్ బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 4 వికెట్లతో విజృంభించాడు. కుల్దీప్ యాదవ్ 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

బౌలింగ్​లో
ఈ టెస్టులో భారత్ బ్యాటింగ్​లో విఫలమైనా, బౌలింగ్​లో అదరగొడుతోంది. రెండో రోజుకే పిచ్ మారిపోయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో పేసర్లకు సహకరించగా, రెండో ఇన్నింగ్స్​కు వచ్చేసరికి స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తుంది. దీంతో 30 పరుగుల వెనుకంజలో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా చకచకా వికెట్లు కోల్పోయింది. ర్యాన్ రికెల్టన్ (11), ఐడెన్ మార్​క్రమ్ (4), వియాన్ ముల్దార్ (11), టోని (2), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (5), వెరీన్ (9), మార్కో యాన్సెన్ (13) విఫలమమయ్యారు.

ఒక్క రోజే 16 వికెట్లు
ఈ టెస్టులో రెండో రోజే ఇరుజట్లలో కలిపి 16 వికెట్లు నేలకూలాయి. భారత్ ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 37- 1 తో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించగా మిగిలిన తొమ్మిది వికెట్లను రెండో సెషన్​లోనే కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా వికెట్లు కూడా టపటపా పడ్డాయి. రెండో రోజు ముగిసేసరికి సఫారీ జట్టు రెండో ఇన్నింగ్స్​లోనూ 7 కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. అలా భారత్ 9, సౌతాఫ్రికా 7 కలిపి ఇవాళ ఒక్క రోజే 16 వికెట్లు నేలకూలాయి.

తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఇలా!
ఓవర్‌నైట్‌ స్కోర్‌ 37- 1తో రెండో రోజు బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత్ 189 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో 30 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. భారత బ్యాటర్లలో ​ కేఎల్‌ రాహుల్‌ (39 పరుగులు) టాప్‌స్కోరర్‌. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (29 పరుగులు), రిషభ్ పంత్‌ (27 పరుగులు), రవీంద్ర జడేజా (27) పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడలేకపోయారు. గిల్ మెడ కండరాల గాయం వల్ల (4) రిటైర్డ్ ఓట్​గా క్రీజును వదిలాడు. మిగతా బ్యాటర్లు కూడా విఫలం అవ్వడంతో భారత్​ భారీ స్కోర్ చేసే అవకాశం కోల్పోయింది. సౌతాఫ్రికాక బౌలర్లలో హార్మర్ 4, యాన్సెన్ 3, మహారాజ్, కార్బిన్ బాష్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సౌతాఫ్రికా 159 రన్స్​కు కుప్పకూలింది.

INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA TEST LIVE STREAMING
IND VS SA TEST PITCH REPORT
RAVINDRA JADEJA RECORDS
INDIA VS SOUTH AFRICA

