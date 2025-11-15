తిప్పేసిన జడేజా, కుల్దీప్- డే 2 కంప్లీట్
తొలి టెస్టులో ముగిసిన రెండో రోజు ఆట- తిప్పేసిన భారత స్పిన్నర్లు
Published : November 15, 2025 at 5:04 PM IST
Ind vs SA 1st Test : కోల్కతా టెస్టులో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి సౌతాఫ్రికా రెండో ఇన్నింగ్స్లో 93/7 స్కోరుతో ఉంది. దీంతో ప్రస్తుతం 63 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. క్రీజులో కోర్బిన్ బాష్ (1*), టెంబా బావుమా (29*) ఉన్నారు. భారత్ బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 4 వికెట్లతో విజృంభించాడు. కుల్దీప్ యాదవ్ 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
బౌలింగ్లో
ఈ టెస్టులో భారత్ బ్యాటింగ్లో విఫలమైనా, బౌలింగ్లో అదరగొడుతోంది. రెండో రోజుకే పిచ్ మారిపోయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో పేసర్లకు సహకరించగా, రెండో ఇన్నింగ్స్కు వచ్చేసరికి స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తుంది. దీంతో 30 పరుగుల వెనుకంజలో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా చకచకా వికెట్లు కోల్పోయింది. ర్యాన్ రికెల్టన్ (11), ఐడెన్ మార్క్రమ్ (4), వియాన్ ముల్దార్ (11), టోని (2), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (5), వెరీన్ (9), మార్కో యాన్సెన్ (13) విఫలమమయ్యారు.
That will be Stumps on Day 2⃣! 🙌— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
4⃣ wickets for Ravindra Jadeja
2⃣ wickets for Kuldeep Yadav
1⃣ wicket for Axar Patel
An impressive show from #TeamIndia bowlers in the 2️⃣nd innings 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/kHVZ8PP99R
ఒక్క రోజే 16 వికెట్లు
ఈ టెస్టులో రెండో రోజే ఇరుజట్లలో కలిపి 16 వికెట్లు నేలకూలాయి. భారత్ ఓవర్నైట్ స్కోర్ 37- 1 తో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించగా మిగిలిన తొమ్మిది వికెట్లను రెండో సెషన్లోనే కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా వికెట్లు కూడా టపటపా పడ్డాయి. రెండో రోజు ముగిసేసరికి సఫారీ జట్టు రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ 7 కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. అలా భారత్ 9, సౌతాఫ్రికా 7 కలిపి ఇవాళ ఒక్క రోజే 16 వికెట్లు నేలకూలాయి.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఇలా!
ఓవర్నైట్ స్కోర్ 37- 1తో రెండో రోజు బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత్ 189 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో 30 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. భారత బ్యాటర్లలో కేఎల్ రాహుల్ (39 పరుగులు) టాప్స్కోరర్. వాషింగ్టన్ సుందర్ (29 పరుగులు), రిషభ్ పంత్ (27 పరుగులు), రవీంద్ర జడేజా (27) పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడలేకపోయారు. గిల్ మెడ కండరాల గాయం వల్ల (4) రిటైర్డ్ ఓట్గా క్రీజును వదిలాడు. మిగతా బ్యాటర్లు కూడా విఫలం అవ్వడంతో భారత్ భారీ స్కోర్ చేసే అవకాశం కోల్పోయింది. సౌతాఫ్రికాక బౌలర్లలో హార్మర్ 4, యాన్సెన్ 3, మహారాజ్, కార్బిన్ బాష్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌతాఫ్రికా 159 రన్స్కు కుప్పకూలింది.