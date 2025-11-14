సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు- తొలి రోజు భారత్ బౌలర్లదే హవా
భారత్- సౌతాఫ్రికా టెస్టు- ముగిసిన తొలి రోజు ఆట
Published : November 14, 2025 at 4:52 PM IST
Ind vs SA Test 2025 : భారత్- సౌతాఫ్రికా తొలి టెస్టులో మొదటి రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో 37-1 స్కోర్తో నిలిచింది. క్రీజులో కేఎల్ రాహుల్ (13 పరుగులు), వాషింగ్టన్ సుందర్ (6 పరుగులు) ఉన్నారు. యశస్వీ జైస్వాల్ (12 పరుగులు) స్వల్ప స్కోర్కే ఔట్ అయ్యాడు. భారత్ ఇంకా 122 వెనుకంజలో ఉంది. మార్కో జాన్సన్కు ఒక వికెట్ దక్కింది.
బౌలర్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించడంతో భారత్కు తొలి రోజే బ్యాటింగ్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది. అయితే జైస్వాల్ 3 ఫోర్లు బాది టచ్లోకి వచ్చినట్లే కనిపించాడు. కానీ అతడిని 6.6 ఓవర్ వద్ద జాన్సన్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో 18 పరుగులకే భారత్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఇకపై వికెట్ ఇవ్వకూడదని వన్ డౌన్లో వచ్చిన సుందర్తో రాహుల్ ఆచితూచి ఆడాడు. ఎలాంటి అనవసర షాట్లకు పోకుండా ఓపిగ్గా ఆడారు. ఇవాళ టీమ్ఇండియా 20 ఓవర్లలో 37 పరుగులే చేసింది. ఇందులో 7 ఓవర్లు మెయిడెన్లు అయ్యాయంటే ఎంత ఓపిగ్గా ఆడారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
Indian bowlers, led by Jasprit Bumrah, keep the hosts ahead on Day 1 at Eden Gardens! 👍🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) November 14, 2025
Will #TeamIndia build on that advantage and seize control on Day 2? 👀#INDvSA 👉 DAY 2 | SAT, 15th NOV, 9 AM onwards on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/GzWdI9cncF
ఈసారి పిచ్ మారింది
సాధారణంగా కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ అంటే స్పిన్కు అనుకూలం. కానీ ఈసారి పిచ్ను పేసర్లకు అనుకూలంగా మార్చారు. ఫలితంగా భారత్లో పేసర్లే 7 వికెట్లు పడగొట్టారు. స్పిన్నర్లకు 3 వికెట్లు దక్కాయి. అటు టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ జైస్వాల్ కూడా పేసర్ బౌలింగ్లోనే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో తొలి రోజు ఇరుజట్లలోని పేసర్లు 8 వికెట్లు పడగొట్టారు.
అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సౌతాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్లో 159 పరుగుకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఓపెనర్ ఐడెన్ మార్క్రమ్ (31 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. సౌతాఫ్రికాకు మంచి ఓపెనింగ్ లభించినా దానిని భారీ స్కోర్గా మలచలేకపోయింది. ఓపెనర్లు 10 ఓవర్లలోనే 50 పరుగుల మార్క్ దాటించారు. కానీ, ఆ తర్వాతే టీమ్ఇండియా బౌలర్ల మ్యాజిక్ మొదలైంది. స్టార్ పేసర్ బుమ్రా 5 వికెట్లతో సత్తా చాటి సౌతాఫ్రికా పతానాన్ని శాసించాడు. సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ చెరో 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Jasprit Bumrah does it again, a sensational five-wicket haul, his 16th in Test cricket! 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) November 14, 2025
A pin-point yorker lights up Eden Gardens, uproots Maharaj, and seals South Africa’s innings at 159 all out. 💥
India’s spearhead. India’s show-stopper. 🇮🇳#INDvSA 1st Test LIVE NOW 👉… pic.twitter.com/GBiLkBTmIm
బుమ్రా రికార్డులు
ఈ ఇన్నింగ్స్లో బుమ్రా పలు అరుదైన రికార్డులు సాధించాడు. టెస్టు కెరీర్లో బుమ్రాకు ఇన్నింగ్స్లో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేయడం ఇది 16వసారి కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే అతడు ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ను సమం చేశాడు. అయిచే టెస్టుల్లో అత్యధిక ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన ఈ లిస్ట్లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్ కగిసో రబాడా టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 17సార్లు ఈఫీట్ అందుకున్నాడు.
ఇక అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను అత్యధికసార్లు క్లీన్ బౌల్డ్ చేసిన బౌలర్గానూ అశ్విన్ (151సార్లు) ను అధిగమించేశాడు. ఓవరాల్గా కెరీర్లో బుమ్రా 152సార్లు క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో భారత్ నుంచి ఆ ఘనత అందుకున్న మూడో అత్యుత్తమ బౌలర్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో అనిల్ కుంబ్లే (186) టాప్లో ఉండగా, కపిల్ దేవ్ (167) రెండో ప్లేస్లో ఉన్నాడు.