Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు- తొలి రోజు భారత్ బౌలర్లదే హవా

భారత్- సౌతాఫ్రికా టెస్టు- ముగిసిన తొలి రోజు ఆట

India vs South Africa
India vs South Africa (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Test 2025 : భారత్- సౌతాఫ్రికా తొలి టెస్టులో మొదటి రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్​లో 37-1 స్కోర్​తో నిలిచింది. క్రీజులో కేఎల్ రాహుల్ (13 పరుగులు), వాషింగ్టన్ సుందర్ (6 పరుగులు) ఉన్నారు. యశస్వీ జైస్వాల్ (12 పరుగులు) స్వల్ప స్కోర్​కే ఔట్ అయ్యాడు. భారత్ ఇంకా 122 వెనుకంజలో ఉంది. మార్కో జాన్సన్​కు ఒక వికెట్ దక్కింది.

బౌలర్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించడంతో భారత్​కు తొలి రోజే బ్యాటింగ్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది. అయితే జైస్వాల్ 3 ఫోర్లు బాది టచ్​లోకి వచ్చినట్లే కనిపించాడు. కానీ అతడిని 6.6 ఓవర్ వద్ద జాన్సన్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో 18 పరుగులకే భారత్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఇకపై వికెట్ ఇవ్వకూడదని వన్​ డౌన్​లో వచ్చిన సుందర్​తో రాహుల్ ఆచితూచి ఆడాడు. ఎలాంటి అనవసర షాట్లకు పోకుండా ఓపిగ్గా ఆడారు. ఇవాళ టీమ్ఇండియా 20 ఓవర్లలో 37 పరుగులే చేసింది. ఇందులో 7 ఓవర్లు మెయిడెన్లు అయ్యాయంటే ఎంత ఓపిగ్గా ఆడారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఈసారి పిచ్ మారింది
సాధారణంగా కోల్​కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ అంటే స్పిన్​కు అనుకూలం. కానీ ఈసారి పిచ్​ను పేసర్లకు అనుకూలంగా మార్చారు. ఫలితంగా భారత్​లో పేసర్లే 7 వికెట్లు పడగొట్టారు. స్పిన్నర్లకు 3 వికెట్లు దక్కాయి. అటు టీమ్ఇండియా ఓపెనర్​ జైస్వాల్ కూడా పేసర్ బౌలింగ్​లోనే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో తొలి రోజు ఇరుజట్లలోని పేసర్లు 8 వికెట్లు పడగొట్టారు.

అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సౌతాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 159 పరుగుకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఓపెనర్ ఐడెన్ మార్​క్రమ్ (31 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. సౌతాఫ్రికాకు మంచి ఓపెనింగ్ లభించినా దానిని భారీ స్కోర్​గా మలచలేకపోయింది. ఓపెనర్లు 10 ఓవర్లలోనే 50 పరుగుల మార్క్ దాటించారు. కానీ, ఆ తర్వాతే టీమ్ఇండియా బౌలర్ల మ్యాజిక్ మొదలైంది. స్టార్ పేసర్ బుమ్రా 5 వికెట్లతో సత్తా చాటి సౌతాఫ్రికా పతానాన్ని శాసించాడు. సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ చెరో 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

బుమ్రా రికార్డులు
ఈ ఇన్నింగ్స్​లో బుమ్రా పలు అరుదైన రికార్డులు సాధించాడు. టెస్టు కెరీర్​లో బుమ్రాకు ఇన్నింగ్స్​లో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేయడం ఇది 16వసారి కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే అతడు ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్​ను సమం చేశాడు. అయిచే టెస్టుల్లో అత్యధిక ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన ఈ లిస్ట్​లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్ కగిసో రబాడా టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు 17సార్లు ఈఫీట్ అందుకున్నాడు.

ఇక అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను అత్యధికసార్లు క్లీన్ బౌల్డ్ చేసిన బౌలర్​గానూ అశ్విన్ (151సార్లు) ​ను అధిగమించేశాడు. ఓవరాల్​గా కెరీర్​లో బుమ్రా 152సార్లు క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో భారత్​ నుంచి ఆ ఘనత అందుకున్న మూడో అత్యుత్తమ బౌలర్​గా కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో అనిల్ కుంబ్లే (186) టాప్​లో ఉండగా, కపిల్ దేవ్ (167) రెండో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు.

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA TEST 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.