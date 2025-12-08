భారత్ x సౌతాఫ్రికా టీ20 సిరీస్- మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్!
ధనాధన్ క్రికెట్కు వేళాయే- భారత్- సౌతాఫ్రికా టీ20 సిరీస్
Published : December 8, 2025 at 8:04 PM IST
Ind vs SA 1st T20 : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు, వన్డే సిరీస్లు పూర్తయ్యాయి. ఇక ధనాధన్ ఫైట్ టీ20 సిరీస్ మంగళవారం ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్లో భారత్- సౌతాఫ్రికా ఐదు మ్యాచ్లు ఆడనున్నాయి. వచ్చే ఏడాది టీ20 వరల్డ్కప్ ఉండడంతో ఈ సిరీస్ నెగ్గడం ఇరుజట్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే ఈ సిరీస్ దక్కించుకునేందుకు భారత్, సౌతాఫ్రికా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
రెండేళ్ల జైత్రయాత్ర
2023 నుంచి భారత్ టీ20 సిరీస్లో ఓటమే లేకుండా దూసుకెళ్తుంది. భారత్ చివరిసారిగా 2023 వెస్టిండీస్తో (3-2) టీ20 సిరీస్ ఓడింది. ఆ తర్వాత గత రెండేళ్లలో ఇప్పటిదాకా ఒక్క సిరీస్ కూడా కోల్పోలేదు. 2023లో సౌతాఫ్రికాతోనే జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను (1-1) డ్రా చేసుకుంది. అది మినహా అన్ని సిరీస్ల్లో టీమ్ఇండియాదే గెలుపు. ఇదే జోరులో సౌతాఫ్రికాపైనా సిరీస్ను పట్టేయాలని టీమ్ఇండియా ఆశిస్తోంది.
వాళ్లు వచ్చేస్తున్నారు!
ఇటీవల గాయాలతో దూరమైన కీలక ప్లేయర్లు శుభమన్ గిల్, హార్దిక్ పాండ్య ఈ సిరీస్తో జట్టులోకి రానున్నాడు. వీళ్ల రాకతో జట్టు ఇంకా బలంగా తయారైంది. వీళ్లతోపాటు యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ప్రస్తుతం అదిరే ఫామ్లో ఉండడం భారత్కు కలిసిరానుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్వర్మ, సంజు శాంసన్, జితేశ్ శర్మతో టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ బలంగా ఉంది.
ఆల్రౌండర్లు హార్దిక్ పాండ్య, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శివమ్ దూబేతో జట్టు పటిష్ఠంగా కనిపిస్తుంది. ఇక వన్డే సిరీస్కు బ్రేక్ ఇచ్చిన జస్ప్రీత్ బుమ్రాను టీ20లకు ఆడించనున్నారు. దీంతో జట్టు బౌలింగ్లో బలం పెరిగింది. బుమ్రా, అర్షదీప్తోపాటు హర్షిత్ రాణా, స్పిన్నర్లు వరుణ్, కుల్దీప్తో బౌలింగ్ విభాగం కూడా బ్యాలెన్స్గా ఉంది.
ప్రత్యర్థీ బలంగానే!
భారత్ ప్రత్యర్థి సౌతాఫ్రికా కూడా బలంగా ఉంది. ఐడెన్ మార్క్రమ్ కెప్టెన్సీలో సౌతాఫ్రికా బరిలో దిగనుంది. కెప్టెన్ మార్క్రమ్తో పాటు రీజా హెన్రిడిక్స్, క్వింటన్ డికాక్, డేవిడ్ మిల్లర్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, డోనోవన్ ఫెరీరా, స్టబ్స్తో సఫారీల బ్యాటింగ్ పటిష్ఠంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బోష్, జార్జ్ లిండే వంటి నాణ్యమైన ఆల్రౌండర్లు ఉన్నారు. నోకియా, ఎంగ్డి, కేశవ్ మహారాజ్తో బౌలింగ్ కూడా బలంగానే ఉంది.
మ్యాచ్ ఎక్కడ? ఎప్పుడు?
కాగా, ఇరుజట్ల మధ్య తొలి మ్యాచ్ డిసెంబర్ 09(మంగళవారం)న కటక్లోని బారాబతి స్టేడియంలో జరగనుంది. రాత్రి 6.30 గంటలకు టాస్ పడనుంది. ఆ తర్వాత 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది. కటక్ పిచ్ బ్యాటింగ్తోపాటు స్పిన్నర్లకూ అనుకూలిస్తుంది. అయితే రెండో ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ చేయడం ఈజీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండడంతో టాస్ నెగ్గిన టీమ్ ఛేజింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
లైవ్ ఎక్కడ?
ఈ మ్యాచ్ స్టార్ స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ టెలివిజన్ ఛానెళ్లలో లైవ్ ప్రసారం కానుంది. ఇక జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
సౌతాఫ్రికాతో భారత్ టీ20 జట్టు
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ, సంజు శాంసన్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, వాషింగ్టన్ సుందర్.
