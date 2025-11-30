ETV Bharat / sports

ఫస్ట్​ వన్డేలో భారత్‌ విజయం- పోరాడి ఓడిన దక్షిణాఫ్రికా

17 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్‌ విజయం

India Vs South Africa
India Vs South Africa (Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 10:01 PM IST

India Vs South Africa : దక్షిణాఫ్రికాతో ఆరంభమైన మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భారత్‌ బోణీ కొట్టింది. రాంచీ వేదికగా ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన తొలివన్డేలో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. 17 పరుగుల తేడాతో సౌతాఫ్రికాపై భారత్‌ గెలుపుపొందింది. దీంతో 3 వన్డేల సిరీస్‌లో టీమ్‌ఇండియా 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

తొలుత టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. విరాట్‌ కోహ్లీ సెంచరీతో కదంతొక్కగా, రోహిత్‌ శర్మ, కేఎల్‌ రాహుల్‌లు అర్ధసెంచరీలతో మెరిశారు. కోహ్లీ 135, రాహుల్‌ 60, రోహిత్‌ 57, రవీంద్ర జడేజా 37 పరుగులు చేశారు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో మార్కో యాన్సెన్‌, కోర్బిన్‌ బాష్‌ తలో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.

ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ కోహ్లీ
దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్​ అనగానే అందరి దృష్టి రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే నెలకొంది. అందుకు అనుగుణంగానే వీరిద్దరూ చెలరేగి ఆడారు. ఆసీస్‌పై మంచి ఫామ్‌ కనబరిచిన రోహిత్ (57) ఈ మ్యాచ్​లో అర్థ సెంచరీ సాధించాడు. మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీ (135: 120 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) బాదేశాడు. సాధారణంగా కోహ్లీ వన్డేల్లో సిక్స్‌లు కంటే, ఎక్కువగా ఫోర్లు కొడుతుంటాడు. కానీ ఈసారి అందుకు భిన్నంగా సఫారీ బౌలర్లపై విరుచుకుపడి సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. రోహిత్‌తో కలిసి 100 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిర్మించిన విరాట్, భారత్‌ స్కోరు 349కి చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ విధంగా ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు. అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్​లో శతకం చేసి, ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఒకే ఫార్మాట్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఆటగాడిగా విరాట్​ ఘనత సాధించాడు.

పోరాడి ఓడిన దక్షిణాఫ్రికా
భారత్‌ నిర్దేశించిన 350 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికా గట్టిగానే పోరాడింది. కానీ 49.2 ఓవర్ల వద్ద 332 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మాథ్యూ (72), యాన్సన్‌(70), బాష్‌(67) ధాటిగా ఆడి కంగారు పెట్టినా భారత్‌ గెలుపును అడ్డుకోలేకపోయారు.

వాస్తవానికి దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఆట ప్రారంభంలోనే చిక్కుల్లో పడింది. హర్షిత్‌ రాణా వేసిన రెండో ఓవర్‌లో రికెల్టన్‌(0), డికాక్‌(0)లు వెంటవెంటనే ఔటయ్యారు. ఆ తర్వాత క్రీజ్​లోకి వచ్చిన మార్క్రమ్‌(7) అర్ష్‌దీప్‌ వేసిన ఐదో ఓవర్లో, కీపర్‌ రాహుల్‌కి క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. ఈ క్లిష్టసమయంలో, అప్పటికే క్రీజులో ఉన్న మాథ్యూ, డిజార్జి(39)తో కలిసి నాలుగో వికెట్‌కు 66 పరుగుల కీలకమైన భాగస్వామ్యం అందించాడు. అయితే 15వ ఓవర్లో డిజార్జి, కుల్దీప్‌కు వికెట్ల ముందు దొరికిపోయాడు. ఆ తరువాత క్రీజులోకి వచ్చిన బ్రెవిస్‌ (37) 22వ ఓవర్లో హర్షిత్‌ వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి రుతురాజ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. అనంతరం క్రీజ్​లోకి వచ్చిన యాన్సన్‌ దూకుడుగా ఆడాడు. అప్పటికే క్రీజ్​లు స్థిరపడిపోయిన మాథ్యూకి చక్కని సహకారం అందించాడు. వీరిద్దరూ కలిసి 97 పరుగుల విలువైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. అయితే 34వ ఓవర్లో కుల్దీప్‌ వీరిద్దరి పార్టనర్​షిప్​ను విడగొట్టాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సుబ్రయెన్‌ 17 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. చివర్లో బాష్‌ (67) తీవ్రంగా పోరాడినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ 4, హర్షిత్‌రాణా 3, అర్ష్‌దీప్‌ 2, ప్రసిద్ధ్‌ 1 వికెట్‌ చొప్పున పడగొట్టారు.

