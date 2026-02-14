భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు- వెదర్ రిపోర్ట్ ఇదే!
Ind vs Pak T20 World Cup 2026 : భారత్ పాక్ మ్యాచ్- కొలంబోలో వాతావరణ శాఖ ఊహించని హెచ్చరికలు జారీ- మ్యాచ్ సమయంలో వర్షం కురిసే అవకాశం!
Published : February 14, 2026 at 3:01 PM IST
Ind vs Pak T20 World Cup 2026 : క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్రేజీ ఫైట్ అంటే అది భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగే మ్యాచే. ఈ రెండు జట్లు తలపడుతున్నాయంటే చాలు మైదానంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కుతుంది. ఈ హై వోల్టేజ్ పోరు జరుగుతుంటే కోట్లాది మంది అభిమానులు టీవీలకు అతుక్కుపోతారు. అలాంటి పోరుకు మరోసారి రంగం సిద్ధమైంది. టీ20 వరల్డ్కప్లో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు భారత్- పాక్ రెడీ అయ్యాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ మెగా ఫైట్కు ఊహించని అతిథి అడ్డంకిగా మారే ప్రమాదం ఉంది. కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన ఈ మ్యాచ్కు వాతావరణం నుంచి ముప్పు పొంచి ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అసలే ఎన్నో వివాదాల మధ్య ఈ మ్యాచ్ ఖరారైతే, ఇప్పుడు ప్రకృతి కూడా దీనికి అడ్డుపడేలా కనిపిస్తోంది. అసలు స్టేడియం దగ్గర పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కొలంబోలో వర్షం గండం
ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియంలో భారత్, పాక్ జట్లు తలపడాల్సి ఉంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ కీలక మ్యాచ్కు భారీ వర్షం ముప్పు పొంచి ఉందని శ్రీలంక వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో నిరంతరాయంగా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆదివారం సాయంత్రం అక్కడి ఖెత్తరామ ఏరియాలో 70 శాతం వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉందని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. దీంతో ఈ మ్యాచ్ సజావుగా సాగుతుందా లేదా అనే అనుమానాలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి.
WHAT A WELCOME FOR TEAM INDIA IN SRI LANKA. 🇮🇳🏆 pic.twitter.com/FK86eKUwH0— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 13, 2026
ఫ్యాన్స్కు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం!
వర్షం ముప్పు ఉన్నప్పటికీ కొలంబో స్టేడియం దగ్గర ఒక మంచి సదుపాయం ఉంది. ఇదొక్కటే ఫ్యాన్స్కు కొంత ఊరటనిచ్చే ఒకే ఒక్క విషయం. ప్రేమదాస స్టేడియంలో గ్రౌండ్ మొత్తాన్ని కవర్లతో కప్పి ఉంచే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. ఒకవేళ వర్షం పడి ఆగితే, కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే మళ్లీ ఆటను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుందని గ్రౌండ్ సిబ్బంది ధీమాగా ఉన్నారు. అక్యూవెదర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం సాయంత్రం వేళ ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, 13 శాతం వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వర్షం అంతరాయం కలిగించినా ఓవర్లు తగ్గించి అయినా మ్యాచ్ నిర్వహించాలని ఐసీసీ భావిస్తోంది.
మ్యాచ్ రద్దయితే
క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ భారత్ పాక్ మ్యాచ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వాతావరణం అనుకూలించి మ్యాచ్ ఫుల్్గా జరిగితే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కి పండగే. ఒకవేళ వర్షం వల్ల మ్యాచ్ రద్దయితే ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ కేటాయిస్తారు. అదే జరిగితే పాకిస్థాన్ కంటే టీమ్ఇండియాకే ఎక్కువ లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే రన్రేట్ పరంగా పాక్ కంటే భారత్ బలంగా ఉంది. ఇటీవల కాలంలో పాక్తో ఆడిన ప్రతీసారి భారత్ తన ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తూ వస్తోంది. చివరగా ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఓడించింది. ఇక రేపటి మ్యాచ్లో ఎలాంటి వాతావరణం చోటుచేసుకుంటుందో చూడాలి.
Kung Fu Pandya always has the final say on the grand stage! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Will he prove to be Team India's gamechanger against Pakistan? 👀💬
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/2z8A7CJM6i
మొదట ఆడబోమని చెప్పి
ఈ మ్యాచ్ నిర్వహణ వెనుక పెద్ద కథే నడిచింది. భారత్తో ఆడబోమని పాకిస్థాన్ గతంలో బాయ్కాట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా, చివరకు ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది. ఐసీసీ, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక బోర్డులు జరిపిన చర్చల తర్వాతే పాక్ జట్టు భారత్తో ఆడేందుకు అంగీకరించింది. కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వచ్చే ఈ మ్యాచ్ కోసం మొత్తం దక్షిణాసియా దేశాలు ఒక్కటయ్యాయి. ఐపీఎల్లో ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ రిలీజ్ విషయంలో మొదలైన గొడవ చివరకు ఒక సంధికి దారితీసి ఈ మ్యాచ్ జరగడానికి మార్గం సుగమమైంది.
In this battle of six-hitters, there’s clearly one winner! 🫣— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Who will take the bragging rights when the greatest rivals collide? 🤔
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/UDFcnUMO8P
టీమ్ఇండియా జోరు- నెక్స్ట్ టార్గెట్ పాక్
గ్రూప్ ఏలో టీమ్ఇండియా ఇప్పటికే దూసుకుపోతోంది. ఫిబ్రవరి 7న అమెరికాపై 29 పరుగుల తేడాతో గెలిచిన భారత్, ఫిబ్రవరి 12న నమీబియాపై 93 పరుగుల భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు 4 పాయింట్లతో టేబుల్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉన్న భారత్కు పాక్తో జరిగే మ్యాచ్ చాలా కీలకం. ఈ మ్యాచ్లో కూడా గెలిచి సూపర్ 8 బెర్త్ను పక్కా చేసుకోవాలని సూర్య సేన ప్లాన్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫిట్ గా ఉన్న అభిషేక్ శర్మ టీమ్లోకి రావడం భారత్ కు పెద్ద బలం అని చెప్పవచ్చు.
