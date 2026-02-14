ETV Bharat / sports

భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​కు వర్షం ముప్పు- వెదర్ రిపోర్ట్ ఇదే!

Ind vs Pak T20 World Cup 2026 : భారత్ పాక్ మ్యాచ్- కొలంబోలో వాతావరణ శాఖ ఊహించని హెచ్చరికలు జారీ- మ్యాచ్ సమయంలో వర్షం కురిసే అవకాశం!

Ind vs Pak T20 World Cup 2026
Ind vs Pak T20 World Cup 2026 (Source : AFP, IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Pak T20 World Cup 2026 : క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్రేజీ ఫైట్ అంటే అది భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగే మ్యాచే. ఈ రెండు జట్లు తలపడుతున్నాయంటే చాలు మైదానంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కుతుంది. ఈ హై వోల్టేజ్ పోరు జరుగుతుంటే కోట్లాది మంది అభిమానులు టీవీలకు అతుక్కుపోతారు. అలాంటి పోరుకు మరోసారి రంగం సిద్ధమైంది. టీ20 వరల్డ్​కప్​లో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు భారత్- పాక్​ రెడీ అయ్యాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ మెగా ఫైట్​కు ఊహించని అతిథి అడ్డంకిగా మారే ప్రమాదం ఉంది. కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన ఈ మ్యాచ్​కు వాతావరణం నుంచి ముప్పు పొంచి ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అసలే ఎన్నో వివాదాల మధ్య ఈ మ్యాచ్ ఖరారైతే, ఇప్పుడు ప్రకృతి కూడా దీనికి అడ్డుపడేలా కనిపిస్తోంది. అసలు స్టేడియం దగ్గర పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

కొలంబోలో వర్షం గండం
ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియంలో భారత్, పాక్ జట్లు తలపడాల్సి ఉంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్​ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ కీలక మ్యాచ్​కు భారీ వర్షం ముప్పు పొంచి ఉందని శ్రీలంక వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో నిరంతరాయంగా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆదివారం సాయంత్రం అక్కడి ఖెత్తరామ ఏరియాలో 70 శాతం వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉందని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. దీంతో ఈ మ్యాచ్ సజావుగా సాగుతుందా లేదా అనే అనుమానాలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి.

ఫ్యాన్స్‌కు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం!
వర్షం ముప్పు ఉన్నప్పటికీ కొలంబో స్టేడియం దగ్గర ఒక మంచి సదుపాయం ఉంది. ఇదొక్కటే ఫ్యాన్స్‌కు కొంత ఊరటనిచ్చే ఒకే ఒక్క విషయం. ప్రేమదాస స్టేడియంలో గ్రౌండ్ మొత్తాన్ని కవర్లతో కప్పి ఉంచే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. ఒకవేళ వర్షం పడి ఆగితే, కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే మళ్లీ ఆటను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుందని గ్రౌండ్ సిబ్బంది ధీమాగా ఉన్నారు. అక్యూవెదర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం సాయంత్రం వేళ ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, 13 శాతం వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వర్షం అంతరాయం కలిగించినా ఓవర్లు తగ్గించి అయినా మ్యాచ్ నిర్వహించాలని ఐసీసీ భావిస్తోంది.

మ్యాచ్ రద్దయితే
క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​ భారత్ పాక్ మ్యాచ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వాతావరణం అనుకూలించి మ్యాచ్ ఫుల్్గా జరిగితే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కి పండగే. ఒకవేళ వర్షం వల్ల మ్యాచ్ రద్దయితే ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ కేటాయిస్తారు. అదే జరిగితే పాకిస్థాన్ కంటే టీమ్ఇండియాకే ఎక్కువ లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే రన్​రేట్ పరంగా పాక్ కంటే భారత్ బలంగా ఉంది. ఇటీవల కాలంలో పాక్​తో ఆడిన ప్రతీసారి భారత్ తన ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తూ వస్తోంది. చివరగా ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్​లో ఓడించింది. ఇక రేపటి మ్యాచ్​లో ఎలాంటి వాతావరణం చోటుచేసుకుంటుందో చూడాలి.

మొదట ఆడబోమని చెప్పి
ఈ మ్యాచ్ నిర్వహణ వెనుక పెద్ద కథే నడిచింది. భారత్​తో ఆడబోమని పాకిస్థాన్ గతంలో బాయ్​కాట్ స్టేట్​మెంట్ ఇచ్చినా, చివరకు ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది. ఐసీసీ, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక బోర్డులు జరిపిన చర్చల తర్వాతే పాక్ జట్టు భారత్​తో ఆడేందుకు అంగీకరించింది. కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వచ్చే ఈ మ్యాచ్ కోసం మొత్తం దక్షిణాసియా దేశాలు ఒక్కటయ్యాయి. ఐపీఎల్​లో ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ రిలీజ్ విషయంలో మొదలైన గొడవ చివరకు ఒక సంధికి దారితీసి ఈ మ్యాచ్ జరగడానికి మార్గం సుగమమైంది.

టీమ్ఇండియా జోరు- నెక్స్ట్ టార్గెట్ పాక్
గ్రూప్ ఏలో టీమ్ఇండియా ఇప్పటికే దూసుకుపోతోంది. ఫిబ్రవరి 7న అమెరికాపై 29 పరుగుల తేడాతో గెలిచిన భారత్, ఫిబ్రవరి 12న నమీబియాపై 93 పరుగుల భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు 4 పాయింట్లతో టేబుల్​లో టాప్ ప్లేస్​లో ఉన్న భారత్​కు పాక్​తో జరిగే మ్యాచ్ చాలా కీలకం. ఈ మ్యాచ్​లో కూడా గెలిచి సూపర్ 8 బెర్త్​ను పక్కా చేసుకోవాలని సూర్య సేన ప్లాన్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫిట్ గా ఉన్న అభిషేక్ శర్మ టీమ్​లోకి రావడం భారత్ కు పెద్ద బలం అని చెప్పవచ్చు.

వరల్డ్​కప్​లో బోణీ కొట్టిన UAE, అమెరికా- మళ్లీ ఓడిన కెనడా

పసికూన నమీబియాపై భారత్‌ ఘనవిజయం- అదరగొట్టిన ఇషాన్​ కిషన్​

TAGGED:

IND VS PAK WORLD CUP RECORDS
IND VS PAK LIVE STREAMING
COLOMBO WEATHER FORECAST 15 FEB
IND VS PAK WEATHER UPDATE
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.