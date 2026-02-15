అదరగొట్టిన ఇషాన్ కిషన్- పాకిస్థాన్ టార్గెట్ 176
T20 World Cup : భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్- మెరుపులు మెరిపించిన ఇషాన్ కిషన్
Ind vs Pak T20 World Cup : కొలంబో వేదికగా భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లో తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 175 స్కోర్ నమోదు చేసింది. ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ (77 పరుగులు) సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (32 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. పాక్ బౌలర్లలో సైమ్ ఆయూబ్ 3, సల్మాన్ అఘా, షహీన్ అఫ్రిదీ, ఉస్మాన్ తారిఖ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
భారత్ ఇన్నింగ్స్ సాగిందిలా
భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన అభిషేక్ శర్మ తీవ్రంగా నిరాశ పర్చాడు. నాలుగు బంతులు ఆడిన అతడు తొలి ఓవర్ ఆఖరి బంతికి సల్మాన్ బౌలింగ్లో క్యాచౌట్ అయ్యాడు. అయితే ఆ సంతోషం పాక్కు ఎంతోసేపు నిలవలేదు. యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ చిచ్చరపిడుగల్లే పాక్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలతో స్టేడియాన్ని ఉర్రూతలూగించాడు. దీంతో పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి టీమ్ఇండియా 52-1తో నిలిచింది.
ఈ తర్వాత ఓవర్లోనే అబ్రార్ బౌలింగ్లో వరుసగా రెండు ఫోర్లు బాది 27 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అనంతరం అదే జోరు కొనసాగించిన ఇషాన్ ఫోర్లు, సిక్స్లతో రెచ్చిపోయాడు. సెంచరీ దిశగా సాగుతున్న ఇషాన్ తొమ్మిదో ఓవర్లో ఆయూబ్ బౌలింగ్లో ఇషాన్ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. వన్ డౌన్లో వచ్చి తిలక్ వర్మతో కలిసి ఇషాన్ రెండో వికెట్కు 87 పరుగులు జోడించాడు. ఇందులో అతడివే 76 పరుగులు ఉండడం విశేషం.
అయితే ఇషాన్ ఔటైన తర్వాత భారత్ స్కోర్ వేగం నెమ్మదించింది. 15 ఓవర్లో వరుస బంతుల్లో ఆయూబ్ రెండు వికెట్ల పడగొట్టి దెబ్బ కొట్టాడు. ఈ ఓవర్ రెండో బంతికి తిలక్ వర్మ (25 పరుగులు), మూడో బంతికి హార్దిక్ పాండ్య (0) ఔటయ్యారు. కెప్టెన్ సూర్య వేగంగా ఆడలేకపోయాడు. మరోవైపు శివమ్ దూబే (27 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. 19 ఓవర్లో సూర్యను తారిఖ్ ఔట్ చేయడంతో ఆఖరి ఓవర్లో రింకు క్రీజులోకి వచ్చాడు. 20వ ఓవర్లో రింకు ఫోర్, ఒక సిక్స్ బాదాడు. దూబే ఒక ఫోర్ కొట్టాడు. దీంతో 16 పరుగులు వచ్చాయి.
ఇషాన్ రేర్ ఫీట్
ఈ మ్యాచ్లో ఫైర్ ఇన్నింగ్స్తో ఇషాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. భారత్- పాకిస్థాన్ టీ20 పోరులో మూడో అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అతడు ఈ మ్యాచ్లో 27 బంతుల్లో 50 పరుగుల మార్క్ అందుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ మహ్మద్ హఫీజ్ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 2012లో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో 23 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం నమోదు చేశాడు.
భారత్-పాక్ టీ20 మ్యాచ్ల్లో అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీలు (బంతుల పరంగా)
- 23 బంతులు- మహ్మద్ హఫీజ్ - అహ్మదాబాద్ 2012
- 24 బంతులు- అభిషేక్ శర్మ - దుబాయ్ 2025
- 27 బంతులు - ఇషాన్ కిషన్ - కొలంబో 2026 *
- 29 బంతులు- యువరాజ్ సింగ్ - అహ్మదాబాద్ 2012
ఇండియా-పాకిస్థాన్ టీ20ల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు
- 82* పరుగులు - విరాట్ కోహ్లీ - మెల్బోర్న్ 2022
- 79* పరుగులు - మహ్మద్ రిజ్వాన్- దుబాయ్ 2021
- 78* పరుగులు - విరాట్ కోహ్లీ - కొలంబో 2012
- 77 పరుగులు - ఇషాన్ కిషన్ - కొలంబో 2026
- 75 పరుగులు- గౌతమ్ గంభీర్ - జోబర్గ్ 2007
