భారత్ x పాకిస్థాన్- సస్పెన్స్కు ఫుల్ స్టాప్- దాయాదితో నో షేక్హ్యాండ్
Ind vs Pak T20 World Cup : భారత్ - పాకిస్థాన్ వరల్డ్కప్ మ్యాచ్ - టాస్ నెగ్గిన పాకిస్థాన్- బ్యాటింగ్ టీమ్ఇండియాదే!
Published : February 15, 2026 at 6:37 PM IST
Ind vs Pak Handshake Controversy : యావత్ క్రికెట్ ప్రపంచం అంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు సమయం ఆసన్నమైంది. శ్రీలంక కొలంబో వేదికగా ఇండోపాక్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ కంటే ఎక్కువగా, షేక్హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీ తొలి నుంచి ఉత్కంఠ రేకెత్తించింది. పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేస్తారా? లేదా అని క్రికెట్ అభిమానులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. తాజాగా ఈ ఉత్కంఠకు తెరపడింది.
భారత్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, పాకిస్థాన్ సారథి సల్మాన్ అలీ అఘా టాస్ కోసం మైదానంలోకి వచ్చారు. ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ టాస్ నెగ్గి, బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే ముందునుంచి ప్రచారం సాగినట్లుగానే, టాస్ అనంతరం టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్య, పాక్ నాయకుడు అలీ అఘాకు కరచాలనం చేయలేదు. టాస్ తర్వాత కెప్టెన్ సూర్య నేరుగా టీమ్ఇండియా డగౌట్ వైపునకు వెళ్లిపోయాడు. దీంతో ఈ సస్పెన్స్కు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. ఈ లెక్కన మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా దాయాది దేశం ఆటగాళ్లతో మనోళ్లు చేతులు కలపరు అని స్పష్టమైంది.
#SalmanAliAgha has won the toss and elected to field first! 🤔— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
What total will #TeamIndia post in this all-important clash? 🔥
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvPAK | LIVE NOW 👉https://t.co/SpqYo6n3dL pic.twitter.com/e6R5Kldx26
రెండు మార్పులు
కాగా, రెండు మార్పులతో భారత్ బరిలోకి దిగింది. గతమ్యాచ్కు దూరమైన యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ పాకిస్థాన్తో పోరులో బరిలోకి దిగనున్నాడు. అతడు సంజు శాంసన్ స్థానంలో వచ్చాడు. అలాగే అర్షదీప్ స్థానంలో కుల్దీప్ యాదవ్ జట్టులోకి వచ్చాడు. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మరింత బలంగా అయ్యింది. మరోవైపు పాకిస్థాన్ ఎలాంటి మార్పులు లేకుండానే బరిలోకి దిగింది.
The team sheets are out! 📝— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
🇮🇳: Abhishek & Kuldeep replace Sanju & Arshdeep
🇵🇰: No changes
What are your thoughts on the Playing XI? 🤔
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvPAK | LIVE NOW 👉https://t.co/SpqYo6n3dL pic.twitter.com/s8EScBHIHd
హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్
టీ20 వరల్డ్కప్లో పాకిస్థాన్పై భారత్కు అత్యుత్తమ రికార్డు ఉంది. ఇప్పటిదాకా ఈ ఇరుజట్లు ఎనిమిదిసార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో టీమ్ఇండియా అత్యధికంగా ఏడుసార్లు పాకిస్థాన్పై విజయం సాధించింది. 2021 వరల్డ్కప్లో ఒక్కసారి మాత్రమే పాక్పై భారత్ ఓడింది.
కొలంబోలో ఎవరెలా?
ఈ మ్యాచ్కు వేదికైన కొలంబోలో ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో ఇప్పటివరకు టీమ్ ఇండియా ట్రాక్ రికార్డ్ అద్భుతంగా ఉంది. 2009 నుంచి భారత్ ఇక్కడ 15 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో 11 మ్యాచ్ల్లో గెలిచింది. మరో నాలుగింట్లో ఓడిపోయింది. ముఖ్యంగా ఆతిథ్య శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా మాత్రమే ప్రేమదాస స్టేడియంలో భారత్ను ఓడించాయి.
భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకులు
భారత్ పాక్ మ్యాచ్ అంటే చాలు వేదిక ఏదైనా స్టేడియం నిండిపోవాల్సిందే! ఈ దాయాదుల పోరుకు భారత్లోనే కాదు శ్రీలంకలోనూ ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ఇండోపాక్ మ్యాచ్ చూసేందుకు మధ్యాహ్నం నుంచే ప్రేక్షకులు పెద్ద ఎత్తున ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. ఈ మ్యాచ్ థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.
The ultimate banter before the ultimate clash! 🎤🗣️— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
Check out the vibes before #INDvPAK take center stage at the #T20WorldCup. 🤩
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvPAK | LIVE NOW 👉https://t.co/SpqYo6n3dL pic.twitter.com/XmxHRF8z5w
ఈవెంట్!
మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు స్టేడియంలో ఈవెంట్ జరిగింది. బాలీవుడ్ ఫేమస్ ర్యాపర్ హనుమన్కైండ్ తన పాటలతో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. అంతేకాకుండా బ్లాక్బస్టర్ ధురంధర్ సినిమాలోని పాటకు ర్యాపర్ టీమ్ డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అయితే ధురంధర్ సినిమాను పాకిస్థాన్లో బ్యాన్ చేశారు.
భారత్ తుది జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, రింకు సింగ్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా
పాకిస్థాన్ తుది జట్టు : సయీమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), బాబర్ అజామ్, మహ్మద్ నవాజ్, ఉస్మాన్ ఖాన్ (వికెట్ కీపర్), షాదాబ్ ఖాన్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, అబ్రార్ అహ్మద్, ఉస్మాన్ తారిఖ్
భారత్, పాక్ ప్రతీసారి ఒకే గ్రూప్లో ఎలా ఉంటాయి? ఇదంతా ముందే రాసిన స్క్రిప్టేనా? : మాజీ క్రికెటర్