ETV Bharat / sports

ఒకప్పుడు క్రేజీ గేమ్​- ఇప్పుడు వార్ వన్​సైడ్- భారత్ x పాక్ మ్యాచ్​ల లెక్కలు ఏం చెబుతున్నాయి?

Ind vs Pak Rivalry : భారత్ x పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​ల్లో పోటీతత్వం తగ్గుతోందా?- మునుపటి వాడి వేడి తగ్గిందా? టోర్నీ ఏదైనా, వేదిక ఏదైనా దాయాది మ్యాచ్​లో ఏకపక్ష పోరు!

Ind vs Pak Rivalry
Ind vs Pak Rivalry (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Pak Rivalry : భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​లో వేడి తగ్గుతోందా? ఒకప్పుడు దాయాదుల పోరులో ఉండే పోటీతత్వం ఇప్పుడు కనిపించడం లేదా? మ్యాచ్​లన్నింటినీ భారత్ ఏకపక్షంగా కొట్టేస్తుందా? గత కొన్ని టోర్నమెంట్​ల్లో పరిస్థితి చూసుకుంటే ఈ ప్రశ్నలకు ఔను అనే సమాధానమే వస్తుంది. ​

ఒకప్పుడు క్రికెట్ గ్రౌండ్​లో దాయాదుల పోరు అంటే ఆ కిక్కే వేరుగా ఉండేది. భారత్- పాక్ జట్లు ఆడుతున్నాయంటే చాలు ప్రపంచం మొత్తం ఆగిపోయి ఆ మ్యాచ్ వైపే చూసేది. ఇరు దేశాల చరిత్ర, రాజకీయ పరిస్థితులు అన్నీ ఒక్కో బంతిపై ఆధారపడి ఉన్నట్లు ఫీల్ అయ్యేవాళ్లు. కానీ గతకొన్ని టోర్నీల్లో ఈ పోరు చూస్తుంటే ఆ సీన్ మొత్తం మారిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. పాత రోజుల్లో ఉండే ఆ థ్రిల్ ఇప్పుడు కనుమరుగైందా? అనే అనుమానం క్రికెట్ అభిమానుల్లో మొదలైంది. అసలు ఇది గట్టి పోటీనా లేక కేవలం వన్ సైడ్ షోనా అని మరికొందరు చర్చించుకుంటున్నారు.

కొలంబోలో టీమ్ఇండియా విధ్వంసం!
తాజాగా టీ20 ప్రపంచకప్​లో జరిగిన గ్రూప్- ఏ మ్యాచ్​లో భారత్ 61 పరుగుల భారీ తేడాతో పాకిస్థాన్​ను చిత్తు చేసింది. టాస్ గెలిచిన పాక్ బౌలింగ్ ఎంచుకోగా భారత్ 20 ఓవర్లలో 175 పరుగులు సాధించింది. ఇషాన్ కిషన్ 77 పరుగులు చేసి జట్టుకు భారీ స్కోర్ అందించాడు. అనంతరం ఛేదనలో పాక్ 18 ఓవర్లలోనే 114 పరుగులకే ఆలౌటై ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది.

భారత బౌలర్లు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్య, వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్ విజృంభించడంతో పాకిస్థాన్ ఇన్నింగ్స్ ఏ దశలోనూ ఛేదన దిశగా సాగలేదు. ఆరంభం నుంచే మనోళ్లు వికెట్లు తీసి పాక్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేశారు. దీంతో పాకిస్థాన్ కనీసం పోరాడకుండానే చేతులెత్తేసింది. ఇలా మరోసారి ఇండోపాక్ మ్యాచ్ వార్ వన్​సైడ్ అయ్యింది.

అప్పట్లో హోరాహోరీ
క్రికెట్ చరిత్రను ఒక్కసారి తిరగేస్తే ఒకప్పుడు ఈ రెండు జట్ల మధ్య మ్యాచ్ అంటే ఊపిరి బిగబట్టి చూసేంత ఉత్కంఠ ఉండేది. హోరాహోరీ మ్యాచ్​లతో ఫుల్ కిక్ వచ్చేది. కొన్నిసార్లు భారత్​పై పాకిస్థాన్ నెగ్గింది కూడా. ముఖ్యంగా 1970 నుంచి 2000 వరకు ఇరు దేశాల మధ్య తరచుగా సిరీస్​లు జరగడం వల్ల పాక్ జట్టు కొన్ని విభాగాల్లో భారత్ పై పైచేయి సాధించింది.

టెస్ట్ క్రికెట్​లో ఇరుజట్ల మధ్య 59 మ్యాచులు జరగ్గా అందులో అత్యధికంగా పాకిస్థాన్ నెగ్గడం విశేషం. ఇందులో పాక్ 12 గెలిస్తే, భారత్ 9 విజయాలకే పరిమితమైంది. మిలిగిన 38 మ్యాచులు డ్రాగా ముగిశాయి. అంటే అప్పట్లో పోటీ ఎంత తీవ్రంగా ఉండేదో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక వన్డే సిరీస్‌లు కలిపి చూస్తే పాక్ 73 మ్యాచ్‌ల్లో గెలవగా, భారత్ మాత్రం 58 విజయాలే నమోదు చేసింది.

ఆ తర్వాత సీన్ మారింది
కానీ, 2000 సంవత్సరం తర్వాత సీన్ మారింది. 1970 నుంచి 2000 వరకు పాక్​కు ఉన్న అడ్వాంటేజ్​ను టీమ్ఇండియా ఇప్పుడు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసింది. ఓసారి నంబర్స్ చూస్తే మాత్రం భారత్ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వన్డే వరల్డ్ కప్​లో పాక్​పై భారత్ రికార్డ్ 8-0 తో ఉంది. ఇక టీ20 ప్రపంచకప్​లో కూడా భారత్ 8- 1 తో లీడ్​లో కొనసాగుతోంది. టీ20లో కేవలం 2021 ఎడిషన్​లోనే పాక్ ఒక విజయం సాధించగలిగింది.

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో మాత్రం రెండు జట్లు 3- 3 తో సమానంగా ఉన్నా, ఐసీసీ టోర్నీల్లో ఓవరాల్​గా చూస్తే భారత్ 19- 4 తో అత్యధిక విజయాలతో ఉంది. మారుతున్న క్రికెట్​కు అనుగుణంగా టీమ్ఇండియా తనను తాను అప్డేట్ చేసుకుంటూ పవర్ఫుల్ టీమ్​గా ఎదిగితే, పాక్ మాత్రం ఆ పాత ఆటతీరు నుంచి బయటపడలేకపోతోంది.

అసలు పోటీయే కాదు!
భారత్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా పాక్​తో మ్యాచ్​ విషయంలో ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. గతేడాది ఆసియా కప్ సమయంలో విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ, ఈ రైవల్రీ గురించి అడగటం మానేయాలని సూటిగా చెప్పాడు. రెండు జట్లు 15-20 మ్యాచులు ఆడితే అందులో హెడ్ టు హెడ్ 8-7 లేదా 7-7 ఉంటేనే దాన్ని ఒక గట్టి పోటీ అనవచ్చుని అన్నాడు. అంతే కానీ 13-0 లేదా 10-1 లాంటి రికార్డులు ఉంటే అది పోటీ అనిపించుకోదని స్పష్టం చేశాడు. వైస్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ కూడా తాము పాక్​ను కేవలం ఒక ప్రత్యర్థి జట్టుగానే చూస్తున్నామని, ఆ రైవల్రీ గురించి ఆలోచించడం లేదని చెప్పాడు.

దిగ్గజాలు, సెలబ్రిటీల విమర్శలు
మాజీ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ భారత్ ఆధిపత్యాన్ని చూసి ఆ జట్టు మీద సెటైర్లు వేశాడు. పాక్ మాజీ స్పిన్నర్ డానిష్ కనేరియా కూడా పాక్ క్రికెట్ ప్రమాణాలు పడిపోవడం వల్లే ఈ మ్యాచ్​పై హైప్ తగ్గిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. పరేష్ రావల్, అజయ్ దేవగన్, ఆయుష్మాన్ ఖురానా లాంటి స్టార్ హీరోలు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా భారత్ విజయాన్ని కొనియాడారు. డైరెక్టర్ కునాల్ కోహ్లీ అయితే ఇది ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచుల్లో అత్యంత బోరింగ్ మ్యాచ్ అని, ప్రస్తుతం ఉన్న పాక్ టీమ్ ఐపీఎల్ జట్లను కూడా గెలవలేదని ఘాటుగా విమర్శించారు.

పాకిస్థాన్​ను ఆటాడుకున్న బౌలర్లు- 61 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం

భారత్ x పాకిస్థాన్- సస్పెన్స్​కు ఫుల్​ స్టాప్- దాయాదితో నో షేక్​హ్యాండ్

TAGGED:

IND VS PAK WORLD CUP
IND VS PAK RIVALRY
IND VS PAK HEAD TO HEAD RECORDS
IND VS PAK HEAD TO HEAD TEST
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.