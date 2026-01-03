ETV Bharat / sports

2026లో భారత్ vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​లు- ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇదే!- రెండు వరల్డ్​కప్​ల్లో హైవోల్టేజ్​ ఫైట్స్!

ఈ ఏడాది భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఎన్ని క్రికెట్‌ మ్యాచ్​లు ఉన్నాయో తెలుసా?- ఈ ఏడాది కూడా ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ మజా- రెండు వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​ల్లో హై వోల్టేజ్​ మ్యాచ్​లు

Ind vs Pak Matches 2026
Ind vs Pak Matches 2026 (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Ind vs Pak Cricket Matches 2026 : ఆట ఏదైనా భారత్- పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడుతున్నాయంటే క్రీడాలోకం దృష్టంతా ఆ మ్యాచ్​పైనే ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా క్రికెట్ మ్యాచ్​ అయితే ప్రేక్షకులు టీవీలకు అతుక్కుపోతుంటారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత ఇండోపాక్ పోరు మరింత ఉత్కంఠగా మారింది. గతేడాది జట్టు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియా కప్​ టోర్నీల్లో పాకిస్థాన్​ను చిత్తు చేసి భారత్ ఘన విజయాలు సాధించింది. మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లోనూ మన అమ్మాయిలు పాక్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించారు.

అలా భారత సీనియర్ పురుషుల, మహిళల జట్లు పాకిస్థాన్​పై పోరులో విజయం సాధించి 2025ను ఘనంగా ముగించాయి. ఈ క్రమంలో మళ్లీ పాకిస్థాన్​తో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్​లు ఎప్పుడు ఆడనుందని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సంవత్సరంలోనూ దాయాది దేశం పాకిస్థాన్​తో భారత్ పలు​ క్రికెట్​ మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. మరి 2026లో పాక్​తో టీమ్ఇండియా ఎన్ని మ్యాచ్​లు ఆడనుంది? ఏయే టోర్నీలో ఆడనుందో చూద్దాం!

తొలుత అండర్- 19 : ఐసీసీ అండర్ 19 వరల్డ్​కప్ జనవరి 15న ప్రారంభం కానుంది. జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్ జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో మొత్తం 16 జట్లు పాల్గొంటాయి. ఈ జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించి మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. అయితే ఈసారి భారత్, పాకిస్థాన్ వేర్వేరు గ్రూపులలో ఉన్నాయి. దీనివల్ల గ్రూప్ దశలో ఇండోపాక్ మ్యాచ్ లేదు. కానీ, ఇరుజట్లు నాకౌట్ దశకు చేరుకుంటే అక్కడ భారత్- పాకిస్థాన్ యువ జట్లు పోటీపడే ఛాన్స్ ఉంది.

టీ20 వరల్డ్​కప్​ : వచ్చే నెలలో పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్ జరగాల్సి ఉంది. భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా ఈ టోర్నీ జరగనుంది. ఇందులో మొత్తం 20 జట్లు నాలుగు గ్రూపులుగా పోటీ పడనున్నాయి. ఇందులో భారత్, పాకిస్థాన్ రెండూ గ్రూప్ ఏలోనే ఉన్నాయి. ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఫిబ్రవరి 15న కొలంబొ వేదికగా హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. గ్రూప్ దశ తర్వాత సూపర్- 8, నాకౌట్ స్టేజ్​లోనూ భారత్- పాక్​ పలుమార్లు తలపడే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ రెండు జట్లు సెమీఫైనల్, ఫైనల్ చేరితే 2- 3 సార్లు పోటీపడే అవకాశం ఉంది.

ఉమెన్స్ ఫైట్​ కూడా! : మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్​ కూడా ఈ ఏడాది ఉండనుంది. ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జూన్​లో పొట్టి కప్పు ఉంటుంది. ఈ టోర్నీలోను భారత్, పాకిస్థాన్ ఒకే గ్రూపులో ఉన్నాయి. జూన్ 14న ఇండోపాక్ తలపడనున్నాయి. అయితే మహిళల క్రికెట్​లో పాకిస్థాన్​పై భారత్​దే పైచేయిగా ఉంది. ఇప్పటిదాకా 16సార్లు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో తలపడగా ఇందులో భారత్ అత్యధికంగా 13 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. పాక్ కేవలం మూడింట్లో విజయం సాధించింది.

ఇలా వేర్వేరు దశల్లో యువ భారత్ నుంచి మహిళల సీనియర్ జట్టు దాకా​ 2026లో పాకిస్థాన్​తో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. ఇదే కాకుండా హాకీ పురుషుల వరల్డ్​కప్​ కూడా ఈ ఏడాది ఆగస్టు 14 నుంచి 30 వరకు జరగనుంది. ఇందులో పాకిస్థాన్ మార్చిలో క్వాలిఫైయర్​ ఆడాల్సి ఉంది. ఒకవేళ క్వాలిఫై అయితే ఈ టోర్నీలోను భారత్- పాక్ ఉండే అవకాశం ఉంది!

