2026లో భారత్ vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లు- ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇదే!- రెండు వరల్డ్కప్ల్లో హైవోల్టేజ్ ఫైట్స్!
Published : January 3, 2026 at 8:30 AM IST
Ind vs Pak Cricket Matches 2026 : ఆట ఏదైనా భారత్- పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడుతున్నాయంటే క్రీడాలోకం దృష్టంతా ఆ మ్యాచ్పైనే ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా క్రికెట్ మ్యాచ్ అయితే ప్రేక్షకులు టీవీలకు అతుక్కుపోతుంటారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత ఇండోపాక్ పోరు మరింత ఉత్కంఠగా మారింది. గతేడాది జట్టు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియా కప్ టోర్నీల్లో పాకిస్థాన్ను చిత్తు చేసి భారత్ ఘన విజయాలు సాధించింది. మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లోనూ మన అమ్మాయిలు పాక్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించారు.
అలా భారత సీనియర్ పురుషుల, మహిళల జట్లు పాకిస్థాన్పై పోరులో విజయం సాధించి 2025ను ఘనంగా ముగించాయి. ఈ క్రమంలో మళ్లీ పాకిస్థాన్తో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఎప్పుడు ఆడనుందని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సంవత్సరంలోనూ దాయాది దేశం పాకిస్థాన్తో భారత్ పలు క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఆడనుంది. మరి 2026లో పాక్తో టీమ్ఇండియా ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడనుంది? ఏయే టోర్నీలో ఆడనుందో చూద్దాం!
తొలుత అండర్- 19 : ఐసీసీ అండర్ 19 వరల్డ్కప్ జనవరి 15న ప్రారంభం కానుంది. జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్ జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 16 జట్లు పాల్గొంటాయి. ఈ జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించి మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. అయితే ఈసారి భారత్, పాకిస్థాన్ వేర్వేరు గ్రూపులలో ఉన్నాయి. దీనివల్ల గ్రూప్ దశలో ఇండోపాక్ మ్యాచ్ లేదు. కానీ, ఇరుజట్లు నాకౌట్ దశకు చేరుకుంటే అక్కడ భారత్- పాకిస్థాన్ యువ జట్లు పోటీపడే ఛాన్స్ ఉంది.
టీ20 వరల్డ్కప్ : వచ్చే నెలలో పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్ జరగాల్సి ఉంది. భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా ఈ టోర్నీ జరగనుంది. ఇందులో మొత్తం 20 జట్లు నాలుగు గ్రూపులుగా పోటీ పడనున్నాయి. ఇందులో భారత్, పాకిస్థాన్ రెండూ గ్రూప్ ఏలోనే ఉన్నాయి. ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఫిబ్రవరి 15న కొలంబొ వేదికగా హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. గ్రూప్ దశ తర్వాత సూపర్- 8, నాకౌట్ స్టేజ్లోనూ భారత్- పాక్ పలుమార్లు తలపడే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ రెండు జట్లు సెమీఫైనల్, ఫైనల్ చేరితే 2- 3 సార్లు పోటీపడే అవకాశం ఉంది.
ఉమెన్స్ ఫైట్ కూడా! : మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ కూడా ఈ ఏడాది ఉండనుంది. ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జూన్లో పొట్టి కప్పు ఉంటుంది. ఈ టోర్నీలోను భారత్, పాకిస్థాన్ ఒకే గ్రూపులో ఉన్నాయి. జూన్ 14న ఇండోపాక్ తలపడనున్నాయి. అయితే మహిళల క్రికెట్లో పాకిస్థాన్పై భారత్దే పైచేయిగా ఉంది. ఇప్పటిదాకా 16సార్లు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో తలపడగా ఇందులో భారత్ అత్యధికంగా 13 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. పాక్ కేవలం మూడింట్లో విజయం సాధించింది.
ఇలా వేర్వేరు దశల్లో యువ భారత్ నుంచి మహిళల సీనియర్ జట్టు దాకా 2026లో పాకిస్థాన్తో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఇదే కాకుండా హాకీ పురుషుల వరల్డ్కప్ కూడా ఈ ఏడాది ఆగస్టు 14 నుంచి 30 వరకు జరగనుంది. ఇందులో పాకిస్థాన్ మార్చిలో క్వాలిఫైయర్ ఆడాల్సి ఉంది. ఒకవేళ క్వాలిఫై అయితే ఈ టోర్నీలోను భారత్- పాక్ ఉండే అవకాశం ఉంది!
