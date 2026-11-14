ఆసియా కప్ మనదే- పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘన విజయం
India Vs Pak Under 19 Asia Cup : అండర్ 19 ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. పాకిస్థాన్తో జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో ఒక వికెట్ తేడాతో విజయం సాధించింది.
Published : November 14, 2026 at 6:56 PM IST
ఉత్కంఠగా సాగిన అండర్-19 ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ విజయం సాధించింది. వరుసగా వికెట్లు పడుతున్నా ఆఖరి వరకు పోరాడి దాయాదిపై వికెట్ తేడాతో గెలుపొందింది. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న పాకిస్థాన్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 337 పరుగులు చేసింది. పాక్ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ ఉస్మాన్ ఖాన్ సెంచరీతో చెలరేగాడు. 111 బంతుల్లో 107 పరుగులు చేశాడు. వన్డౌన్లో వచ్చిన అబ్దుల్ ఖాదిర్ 54 బంతుల్లో 80 పరుగులు చేయగా..కెప్టెన్ ఫర్హాన్ యూసఫ్ 63 పరుగులతో రాణించాడు. భారత బౌలర్లలో కావ్య పటేల్ 4, చిగురుపాటి వెంకట్ 3, అర్జున్ రాజ్పుత్ ఒక వికెట్ తీశాడు. 338 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ జట్టు 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్లు కెప్టెన్ లక్ష్యా రాయ్చందని, ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ భారత్కు శుభారంభం అందించారు. తొలి వికెట్కు 95 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఈ దశలో ఆర్వవీర్ సెహ్వాగ్ 58 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. లక్ష్యా రాయ్చందని నిలకడగా ఆడుతున్నా ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు వెను వెంటనే ఔటవ్వడం భారత్పై ఒత్తిడిని పెంచింది. చివరకు లక్ష్యా రాయ్చమందని 80 పరుగులు చేసి వెనుదిరిగాడు.