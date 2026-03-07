ETV Bharat / sports

భారత్ x న్యూజిలాండ్ టైటిల్ ఫైట్- కివీస్ లెక్క సరిచేయాల్సిందే

టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్: అహ్మదాబాద్‌లో భారత్, కివీస్ మధ్య బిగ్ ఫైనల్- ఐసీసీ నాకౌట్లలో కివీస్‌దే పైచేయి- భారత్ రివెంజ్ తీర్చుకుంటుందా?

Ind vs NZ T20 World Cup Final : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 తుది సమరానికి చేరుకుంది. ఆదివారం అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా భారత్- న్యూజిలాండ్ జట్లు టైటిల్ కోసం పోరాడనున్నాయి. గతంలో 2023 వన్డే వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​లో ఇదే స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఎదురైన ఓటమి గాయం ఇంకా బాధిస్తున్నా, ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా ఉన్న ఫామ్ చూస్తుంటే ఆ భయాలన్నీ మాయమవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఐసీసీ ఈవెంట్లలో న్యూజిలాండ్ అంటేనే భారత్‌కు ఒక శాపంలా ఉండేది, కానీ కాలం మారింది. గత నాకౌట్ మ్యాచ్​లో కివీస్‌ను మట్టికరిపించిన భారత్, ఇప్పుడు అదే జోరును ఫైనల్‌లోనూ కొనసాగించాలని చూస్తోంది. అభిమానుల్లో అయితే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన నాకౌట్ పోరాటాలు ఎలా సాగాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

2000 ఐసీసీ నాకౌట్ ఫైనల్
భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు మొదటిసారి ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నాకౌట్ ఫైనల్‌లో 2000 సంవత్సరంలో నైరోబీ వేదికగా తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ అద్భుతమైన సెంచరీ (117 పరుగులు) బాదాడు. ఇప్పటికీ ఒక ఐసీసీ ఫైనల్‌లో సెంచరీ చేసిన భారత ఏకైక బ్యాటర్‌గా గంగూలీ పేరిటే రికార్డు ఉంది. సచిన్ తెందుల్కర్ (69) తో కలిసి గంగూలీ భారత్‌కు 264 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరును అందించాడు. అయితే ఛేదనలో కివీస్ ఆల్ రౌండర్ క్రిస్ కెయిర్న్స్ (102 నాటౌట్) అజేయ శతకంతో చెలరేగి భారత్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లాడు. చివరి ఓవర్‌లో రెండు బంతులు మిగిలి ఉండగానే న్యూజిలాండ్ విజయం సాధించి తమ తొలి వైట్ బాల్ ఐసీసీ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది.

2019 వరల్డ్ కప్ సెమీస్
క్రికెట్ చరిత్రలో భారత అభిమానులకు అత్యంత బాధాకరమైన మ్యాచ్ ఏదైనా ఉందంటే అది 2019 వన్డే వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనలే. వర్షం కారణంగా రెండు రోజులు ఆడిన ఈ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ 239 పరుగులు చేసింది. అతి తక్కువ లక్ష్యమే అయినా కివీస్ బౌలర్లు రాహుల్, రోహిత్, కోహ్లీలను తలో ఒక పరుగుకే ఔట్ చేసి భారత్‌ను కష్టాల్లో నెట్టారు. ఆ సమయంలో రవీంద్ర జడేజా (77), ఎంఎస్ ధోనీ (50) పోరాడి గెలుపుపై ఆశలు రేపారు. కానీ చివరి ఓవర్లలో మార్టిన్ గప్టిల్ విసిరిన డైరెక్ట్ త్రోకు ధోనీ రన్ ఔట్ అవ్వడం భారత్ ఓటమిని ఖరారు చేసింది. ఆ రన్ ఔట్​ ఇంకా భారత అభిమానులను వెంటాడుతూనే ఉంది. అంతటితో ధోనీ అంతర్జాతీయ కెరీర్ ముగియడం కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాలను బద్దలు చేసింది.

2021 టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్
రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ భారక్- కివీస్ ఐసీసీ నాకౌట్​​లో తలపడ్డాయి. టెస్ట్ క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ కెప్టెన్‌గా ఎదిగిన విరాట్ కోహ్లీ నేతృత్వంలో భారత్ 2021లో మొదటి వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ (WTC) ఫైనల్ ఆడింది. సౌతాంప్టన్ వేదికగా జరిగిన ఈ పోరులో కివీస్ పేసర్ కైల్ జేమీసన్ తన ఎత్తు, వేగంతో భారత బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. భారత్ మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 217, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 170 పరుగులకే పరిమితమైంది. 139 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కివీస్ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్, రాస్ టేలర్ సులభంగా ఛేదించి 8 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకున్నారు. మరోసారి నాకౌట్ మ్యాచులో కివీస్ చేతిలో భారత్‌కు ఓటమి తప్పలేదు.

ఈసారి కసిగా ప్రతీకారం!
దశాబ్దాలుగా కివీస్ చేతిలో నాకౌట్ మ్యాచుల్లో ఎదురవుతున్న ఓటములకు భారత్ 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్‌లో కసితీరా ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ముంబయి వాంఖడే స్టేడియంలో విరాట్ కోహ్లీ తన కెరీర్‌లో 50వ వన్డే సెంచరీ చేసి సచిన్ రికార్డును బద్దలు కొట్టగా, శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా మెరుపు సెంచరీతో మెరిశాడు. దీంతో భారత్ 397 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఛేదనలో డారిల్ మిచెల్ (134) పోరాడినప్పటికీ, మహమ్మద్ షమీ 7 వికెట్లతో కివీస్​ను దెబ్బ కొట్టాడు. ఈ అద్భుత గెలుపుతో ఐసీసీ నాకౌట్ మ్యాచుల్లో న్యూజిలాండ్​పై ఉన్న నెగిటివ్ సెంటిమెంట్‌ను భారత్ విజయవంతంగా అధిగమించింది.

రెండోసారి ఫైనల్​లో ప్రతీకారం!
కేవలం ఒక ఏడాది కాలంలోనే రెండు వైట్ బాల్ ట్రోఫీలు గెలిచి భారత్ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో దుబాయ్ వేదికగా మళ్లీ న్యూజిలాండ్‌తో తలపడ్డ భారత్, పూర్తి నియంత్రణతో ఆడింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్‌ను కుల్దీప్, వరుణ్ చక్రవర్తి కట్టుదిట్టం చేసి 251 పరుగులకే పరిమితం చేశారు. ఛేదనలో కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 76 పరుగులతో అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇవ్వగా, చివర్లో కేఎల్ రాహుల్, హార్దిక్ పాండ్య మ్యాచ్ ముగించి భారత్‌ను విజేతగా నిలిపారు.

ఓవరాల్​గా

ఓవరాల్​గా ఐసీసీ నాకౌట్ మ్యాచ్​ల్లో టీమ్ఇండియా- కివీస్ ఇప్పటిదాకా ఐదుసార్లు ఢీ కొట్టాయి. ఇందులో 3-2తో న్యూజిలాండ్​దే పైచేయిగా ఉన్నా, గత రెండుసార్లు విజయం సాధించి భారత్ జోరుమీదుంది. అదే జోరు రేపటి ఫైనల్​లోనూ కొనసాగిస్తూ ఈ రికార్డును 3-3తో సమం చేయాలని సూర్య సేన భావిస్తుంది.

ఫైనల్ పోరు: అహ్మదాబాద్‌లో భారత్ గెలుస్తుందా?
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​లో భారత్ హాట్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి దిగుతోంది. సెమీస్​లో ఇంగ్లాండ్​తో సంజు శాంసన్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ జట్టులో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. సొంత గడ్డపై లక్ష మంది ప్రేక్షకుల మధ్య భారత జట్టు తమ వరుసగా రెండోసారి వరల్డ్​కప్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. కివీస్ జట్టు కూడా డారిల్ మిచెల్, ఫిన్ అలెన్ వంటి ఫామ్​లో ఉన్న ఆటగాళ్లతో బలంగా ఉన్నా, భారత బౌలింగ్ విభాగం వారిని అడ్డుకోగలదని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

