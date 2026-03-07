ETV Bharat / sports

అహ్మదాబాద్​లో హోటల్ ఛేంజ్ చేసిన టీమ్ఇండియా- ఫైనల్​ సెంటిమెంటే కారణమా?

కివీస్‌తో ఫైనల్ వేళ టీమ్ఇండియా హోటల్ మార్పు- ఐటిసి నర్మదాకు బదులు తాజ్ స్కైలైన్‌లో ఆటగాళ్ల బస- సెంటిమెంట్ కోసమేనా?

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 6:34 PM IST

Team India Hotel Change Ahmadabad : అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం టీమ్ఇండియాకు ఎన్నో గొప్ప విజయాలను అందించింది. కానీ అదే వేదికపై గుండెకోత మిగిల్చిన చేదు జ్ఞాపకాలు కూడా అక్కడే ఉన్నాయి. మార్చి 8న న్యూజిలాండ్‌తో జరగబోయే హై వోల్టేజ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోరుకు ముందు భారత జట్టు తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సాధారణంగా ఒక నగరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకే హోటల్‌లో బస చేసే అలవాటు ఉన్న టీమ్ఇండియా, ఈసారి మాత్రం తన బేస్ మార్చుకుంది. ఇది కేవలం లాజిస్టికల్ మార్పు అని అధికారులు చెబుతున్నా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం సెంటిమెంట్ కోణంలో అనేక రకాల ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి. అహ్మదాబాద్ గడ్డపై మళ్లీ పాత ఫలితాలు రిపీట్ కాకుండా ఉండేందుకే జట్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుందా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అసలు ఈ హోటల్ మార్పు వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

పాత హోటల్- చేదు జ్ఞాపకాలు- ఫ్యాన్స్ ఆందోళన
నిజానికి ఐటిసి నర్మదా హోటల్‌తో టీమ్ఇండియాకు కొన్ని బ్యాడ్ సెంటిమెంట్స్ ముడిపడి ఉన్నాయి. 2023 నవంబర్ 19న ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ సమయంలో భారత జట్టు అక్కడే బస చేసింది. ఆ రాత్రి జరిగిన ఓటమి కోట్లాది మంది భారతీయుల హృదయాలను బద్దలు చేసింది. అంతేకాకుండా, ప్రస్తుత 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో కూడా ఇదే వేదికపై సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సూపర్ 8 ఓపెనర్‌లో భారత్ ఓడిపోయింది. ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ పాత హోటల్ లోనే ఉండటం వల్ల, ఈసారి హోటల్ మారడం భారత జట్టుకు కలిసి వస్తుందని, బ్యాడ్ సెంటిమెంట్​ నుంచి బయటపడేందుకే ఈ నిర్ణయం అని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

హోటల్ మార్పు - అసలు కారణం ఇదే
భారత జట్టు తన బసను ఐటిసి నర్మదా నుంచి తాజ్ స్కైలైన్‌కు మార్చుకోవడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణం ఐసీసీ నిబంధనలే. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ముందే నిర్ణయించిన ప్రకారం, ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించిన మొదటి జట్టుకు అధికారికంగా ఐటిసి నర్మదా హోటల్‌ను కేటాయించాలి. ఈ క్రమంలో న్యూజిలాండ్ మొదట ఫైనల్‌కు చేరుకోవడంతో ఆ హోటల్ కివీస్ జట్టుకు దక్కింది. దీంతో భారత్ తాజ్ స్కైలైన్‌ను ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది. పైకి ఇది సాధారణ మార్పులా కనిపిస్తున్నా, జట్టుకు ఇది ఒక విధంగా కొత్త వాతావరణాన్ని, కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని కొందరు భావిస్తున్నారు.

అహ్మదాబాద్ గణాంకాలు- హోటల్ లక్ మారుస్తుందా?
నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో భారత్ రికార్డులు చూస్తే చాలా మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఇక్కడ ఆడిన 10 టీ20 మ్యాచ్‌లలో భారత్ 7 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించగా, 3 సార్లు ఓటమి పాలైంది. కేవలం గణాంకాల పరంగా చూస్తే భారత్ ఇక్కడ ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తోంది. కానీ, వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ వంటి భారీ మ్యాచ్‌లలో చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ఆటగాళ్ల మానసిక స్థితిపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఒక కొత్త హోటల్ కొత్త అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడితే, అహ్మదాబాద్ స్టోరీ లైన్ పూర్తిగా మారిపోయే అవకాశం ఉందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఏదేమైనా, అదృష్టం కంటే ఆటగాళ్ల ప్రతిభనే ప్రధానమైనా, ఇలాంటి మార్పులు జట్టులో సానుకూల వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయనడంలో సందేహం లేదు.

సెంటిమెంట్లు, టీమ్ఇండియా వ్యూహాలు
ఈ టోర్నీలో భారత జట్టుకు సెంటిమెంట్లు కొత్తేమీ కాదు. గతంలో జరిగిన ఒక ప్రాక్టీస్ సెషన్ సమయంలో చంద్రగ్రహణం రావడంతో జట్టు తన షెడ్యూల్‌ను మార్చుకుంది. సాధారణంగా సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు సాగాల్సిన శిక్షణను, గ్రహణం ముగిసేవరకు వేచి చూసి రాత్రి 7 గంటల తర్వాతే ప్రారంభించారు. అది భద్రతా కారణం కావచ్చు లేదా సెంటిమెంట్ నమ్మకం కావచ్చు, టీమ్ఇండియా ఏ చిన్న విషయాన్ని కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు. ఇప్పుడు హోటల్ మార్పు కూడా అదే కోవలోకి వస్తుందని, ఎలాంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ దరిచేరకుండా జట్టు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

న్యూజిలాండ్ సవాల్- వాంఖడే జోరు కొనసాగుతుందా?
సెమీఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ను చిత్తు చేసి అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న టీమ్ఇండియా, ఇప్పుడు అదే జోరును అహ్మదాబాద్‌లో కూడా చూపాలని పట్టుదలతో ఉంది. సంజు శాంసన్ వంటి ఆటగాళ్లు భీకరమైన ఫామ్‌లో ఉండటం జట్టుకు అసలైన బలం. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ కూడా దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి ఫైనల్ చేరిన ఉత్సాహంలో ఉంది. ఐటిసి నర్మదాలో బస చేస్తున్న కివీస్ జట్టును భారత్ ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతోందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. గతంలో ఎదురైన పరాజయాలను మనసులో పెట్టుకోకుండా, కొత్త హోటల్ నుంచి కొత్త లక్ష్యంతో మైదానంలోకి దిగాలని సూర్యకుమార్ యాదవ్ సేన భావిస్తోంది.

ఫైనల్ పోరుకు అంతా సిద్ధం!
మార్చి 8న జరగబోయే ఈ టైటిల్ పోరు కోసం దేశమంతా ఎదురుచూస్తోంది. వరుసగా మూడవ వైట్ బాల్ ఐసీసీ ట్రోఫీని గెలవడమే లక్ష్యంగా భారత్ ప్రయాణం సాగిస్తోంది. హోటల్ మార్పు లాజిస్టికల్ అయినా లేదా సెంటిమెంటల్ అయినా, అది టీమ్ఇండియాకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. కివీస్ జట్టును అడ్డుకుని, అహ్మదాబాద్ గడ్డపై తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవాలని భారత ఆటగాళ్లు ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ టాస్, వాతావరణం కీలకంగా మారనుంది. మరి టీమ్ఇండియా ఎలాంటి ప్రణాళికలతో అడుతుందో చూడాలి.

