భారత్ గెలవాలని దేశవ్యాప్తంగా పూజలు- పిచ్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉందంటే?
ఆదివారమే అహ్మదాబాద్లో భారత్, కివీస్ టైటిల్ పోరు- పుణ్యక్షేత్రాల్లో టీమ్ఇండియా విజయం కోసం ప్రత్యేక పూజలు, హోమాలు- పిచ్ నంబర్ 6 బ్యాటింగ్కు అనుకూలం, భారీ స్కోర్లు ఖాయం
Published : March 8, 2026 at 12:30 PM IST
Ind vs NZ T20 World Cup Pitch Report : అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం ఆదివారమే మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి వేదిక కాబోతోంది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 విజేత ఎవరో తేల్చే మహా సమరంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. అయితే ఇదే మైదానంలో వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఎదురైన పరాజయాన్ని మర్చిపోయి, ఈసారి ఎలాగైనా కప్పు ముద్దాడాలని టీమ్ఇండియా పట్టుదలతో ఉంది. ఈ కీలక పోరుకు ముందు దేశమంతటా ఒకటే ఉత్కంఠ నెలకొంది. కేవలం ఆటగాళ్ల ప్రతిభే కాకుండా, దైవ బలం కూడా తోడవ్వాలని కోట్లాది మంది భారతీయులు ప్రార్థిస్తున్నారు. స్టేడియంలోని పిచ్ రిపోర్ట్ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ప్రత్యేక పూజల వరకు అన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దేశవ్యాప్తంగా పూజలు
భారత జట్టు విశ్వవిజేతగా నిలవాలని కోరుకుంటూ దేశవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. అయోధ్యలోని సాధువులు భారత ఆటగాళ్ల పోస్టర్లు, జాతీయ జెండాతో ప్రత్యేక హోమాలు నిర్వహించి మంత్రోచ్ఛారణలు చేశారు. వారణాసిలోని గంగా ఘాట్ వద్ద ప్రజలు హారతులు ఇచ్చి టీమ్ఇండియా గెలవాలని పూజలు చేశారు. ఉజ్జయినిలోని ప్రసిద్ధ మహాకాళేశ్వర ఆలయంలో కూడా భారత్ విజయం సాధించాలని భక్తులు పూజలు నిర్వహించారు. కాన్పూర్ వంటి నగరాల్లో కూడా పూజలు చేస్తూ తమ జట్టుకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు.
VIDEO | Karnataka: Cricket fans offer coconuts in Mysuru Agrahara 101 Ganapati temple praying for India's victory in T20 World Cup finals.— Press Trust of India (@PTI_News) March 8, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/HD7baYs8Fk
VIDEO | Varanasi: Special prayers offered for Indian cricket team's victory in the ICC T20 World Cup 2026 finals against New Zealand.— Press Trust of India (@PTI_News) March 8, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uNrICVQeJL
పిచ్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది?
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో పిచ్ నంబర్ 3పై ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇదే పిచ్పై గతంలో కెనడాతో జరిగిన మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా 213 పరుగులు చేసి భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. సాధారణంగా ఇక్కడి పిచ్లు బ్యాటింగ్కు బాగా సహకరిస్తాయి, మొదటి ఇన్నింగ్స్ సగటు స్కోరు 180కి పైగానే ఉంటుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో మాత్రం స్కోర్లు 170-180 మధ్యలో నమోదవుతున్నాయి. పిచ్ పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, టాస్ గెలిచిన జట్టు మొదట బ్యాటింగ్ చేసి భారీ స్కోరు సాధించాలనే ఆలోచనతో ఉండవచ్చు.
కీలకంగా మారనున్న టాస్- గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో ఇప్పటివరకు జరిగిన 14 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచుల్లో 8 సార్లు మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే విజయం సాధించాయి. ఈ టోర్నీలో కూడా 6 మ్యాచుల్లో 4 సార్లు మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే గెలిచాయి. భారత్ ఈ మైదానంలో నెదర్లాండ్స్పై గెలిచినప్పటికీ, దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓడిపోయింది. అటు న్యూజిలాండ్ కూడా ఇక్కడ ఆడిన ఏకైక మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓడిపోయింది. పిచ్ స్వభావం దృష్ట్యా స్కోరు బోర్డుపై భారీ పరుగులు ఉంటే ఛేదనలో ప్రత్యర్థిని ఒత్తిడిలోకి నెట్టడం సులభమవుతుంది.
వాతావరణం ఎలా ఉంది?
క్రికెట్ అభిమానులకు అత్యంత సంతోషాన్నిచ్చే విషయం ఏమిటంటే, నేటి ఫైనల్ మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు లేదు. ఆకాశం ప్రశాంతంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే సమయంలో 30 డిగ్రీల సెల్సియస్గా ఉన్న ఉష్ణోగ్రత, ఆట ముగిసే సమయానికి 25 డిగ్రీలకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఆటగాళ్లకు వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచు ప్రభావం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ బౌలర్లపై ఏ మేరకు ఉంటుందో చూడాలి. ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తి స్థాయి 40 ఓవర్ల ఆటను ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించవచ్చు.
కివీస్ దూకుడు- ఫిన్ అలెన్ సెన్సేషన్
న్యూజిలాండ్ జట్టు సెమీఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై సాధించిన ఘనవిజయం టీమ్ఇండియాకు హెచ్చరిక లాంటిదే. కేవలం 169 పరుగులకే దక్షిణాఫ్రికాను కట్టడి చేసిన కివీస్, ఆ తర్వాత 9 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. ముఖ్యంగా ఫిన్ అలెన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ బాది భీకరమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. రచిన్ రవీంద్ర, డారిల్ మిచెల్ వంటి వారితో కివీస్ బ్యాటింగ్ లైనప్ బలంగా ఉంది. భారత బౌలర్లు, ముఖ్యంగా జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ఈ కివీస్ బ్యాటర్లను ఏ విధంగా అడ్డుకుంటారనేది మ్యాచ్ ఫలితాన్ని శాసించనుంది.
టీమ్ఇండియా లక్ష్యం
భారత జట్టు నేడు గెలిస్తే చరిత్రలో పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకుంటుంది. టీ20 వరల్డ్ కప్ టైటిల్ను విజయవంతంగా డిఫెండ్ చేసుకున్న తొలి జట్టుగా, అలాగే సొంత గడ్డపై కప్పు గెలిచిన తొలి ఆతిథ్య జట్టుగా భారత్ రికార్డు సృష్టించనుంది. అంతేకాకుండా, మూడు సార్లు టీ20 ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన మొదటి దేశంగా భారత్ మరో రికార్డ్ అందుకుంటుంది. అయితే కివీస్పై టీ20 వరల్డ్ కప్ లలో భారత్ కు మంచి రికార్డు లేకపోయినా, ఇటీవల జరిగిన సిరీస్లలో 4-1 తో ఘనవిజయం సాధించిన ఉత్సాహం టీమ్ఇండియాలో కనిపిస్తోంది. మరి మన సూర్య కుమార్ సేన ఎలాంటి వ్యూహాలను రచిస్తుందో చూడాలి.