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ఇట్స్ వన్డే టైమ్ - యాక్షన్​ మోడ్​లోకి రో-కో- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?

Ind vz NZ ODI : న్యూజిలాండ్​తో మరో రెండు రోజుల్లో వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది.

Ind vz NZ ODI
భారత్ న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2026 at 12:14 PM IST

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న్యూజిలాండ్ గడ్డపై భారత్ మరో కీలక పోరుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈనెల 04న వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్​లో కివీస్​తో టీమ్ఇండియా ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. 2027 వరల్డ్​కప్ కోసం సన్నాహంగా భావిస్తున్న క్రమంలో ఈ సిరీస్​ టీమ్ఇండియాకు అత్యంత కీలకం కానుంది. ముఖ్యంగా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలోకి దిగుతుండడంతో దీనిపై ఇంకాస్త ఫోకస్ ఎక్కువైంది. మరి ఈ సిరీస్ పూర్తి షెడ్యూల్ ఏంటి? జట్లలో ఎవరెవరు కీలక ఆటగాళ్లు ఉన్నారు? లైవ్ మ్యాచ్ ఎక్కడ చూడాలి? అని వివరాలు తెలుసుకుందాం!

ఇదే పర్యటనలో టీ20 సిరీస్ దక్కించుకున్న టీమ్ఇండియా ఇప్పుడు వన్డే సిరీస్​కు రెడీ అయిపోయింది. గిల్ నాయకత్వంలో ఈ సిరీస్​నూ కూడా గెలవాలని భారత్ భావిస్తోంది. అయితే వన్డేలు ముగిసిన వెంటనే టెస్టు మ్యాచ్​లు ఉండడంతో గిల్, జైస్వాల్ లాంటి ప్లేయర్లను బీసీసీఐ తొలి మూడు వన్డే​లకే ఎంపిక చేసింది. విరాట్, రోహిత్ మాత్రం పూర్తి సిరీస్​కు అందుబాటులో ఉంటారు. గిల్ గైర్హాజరీలో చివరి రెండు వన్డేలకు శ్రేయస్ అయ్యర్ జట్టును నడిపించనున్నాడు. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ మిచెల్ శాంట్నర్ కెప్టెన్సీలో బరికి దిగనుంది. కివీస్ కూడా రెండు జట్లను ప్రకటించింది.

మ్యాచ్​లు ఎప్పుడు?
ఈ మ్యాచ్​లు న్యూజిలాండ్​ గడ్డపై జరుగుతున్నాయి. అక్కడి టైమింగ్ ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆట ప్రారంభం అవుతుంది. అయితే భారత్ టైమింగ్ ప్రకారం ఉదయం 7.30 గంటలకే మ్యాచ్ మొదలవుతుంది. అన్ని మ్యాచ్​లు ఇదే సమయానికి జరగనున్నాయి. తొలి మ్యాచ్ బుధవారం (నవంబర్ 04) ఆక్లాండ్​లోని ఈడెన్ పార్క్ వేదికగా జరగనుంది.

లైవ్ ఎక్కడంటే?
భారత్​లో ఈ వన్డే సిరీస్‌కు సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ (Sony Sports Network) బ్రాడ్​కాస్టర్ పార్ట్​నర్​గా ఉంది. సోనీ స్పోర్ట్స్​ నెట్​వర్క్​ ఛానెళ్లలో లైవ్ మ్యాచ్ ప్రసారం అవుతుంది. ఇక ఓటీటీలో సోనీ లివ్ (SonyLIV) యాప్​లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇది ఉచితంగా రాదు. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడాలంటే సబ్​స్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే.

ఫుల్ షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే- నవంబర్ 4 -ఈడెన్ పార్క్, ఆక్లాండ్
  • రెండో వన్డే- నవంబర్ 7- హెన్రీ స్టేడియం, వెల్లింగ్టన్
  • మూడో వన్డే - నవంబర్ 10- సెడాన్ పార్క్, హామిల్టన్
  • నాలుగో వన్డే - నవంబర్ 13- బే ఓవల్, టౌరంగ
  • ఐదో వన్డే - నవంబర్ 15 - బే ఓవల్, టౌరంగ

TAGGED:

IND VZ NZ ODI SERIES 2026 SCHEDULE
భారత్ న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ 2026

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