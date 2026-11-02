ఇట్స్ వన్డే టైమ్ - యాక్షన్ మోడ్లోకి రో-కో- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?
Ind vz NZ ODI : న్యూజిలాండ్తో మరో రెండు రోజుల్లో వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది.
Published : November 2, 2026 at 12:14 PM IST
న్యూజిలాండ్ గడ్డపై భారత్ మరో కీలక పోరుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈనెల 04న వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్లో కివీస్తో టీమ్ఇండియా ఐదు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. 2027 వరల్డ్కప్ కోసం సన్నాహంగా భావిస్తున్న క్రమంలో ఈ సిరీస్ టీమ్ఇండియాకు అత్యంత కీలకం కానుంది. ముఖ్యంగా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలోకి దిగుతుండడంతో దీనిపై ఇంకాస్త ఫోకస్ ఎక్కువైంది. మరి ఈ సిరీస్ పూర్తి షెడ్యూల్ ఏంటి? జట్లలో ఎవరెవరు కీలక ఆటగాళ్లు ఉన్నారు? లైవ్ మ్యాచ్ ఎక్కడ చూడాలి? అని వివరాలు తెలుసుకుందాం!
ఇదే పర్యటనలో టీ20 సిరీస్ దక్కించుకున్న టీమ్ఇండియా ఇప్పుడు వన్డే సిరీస్కు రెడీ అయిపోయింది. గిల్ నాయకత్వంలో ఈ సిరీస్నూ కూడా గెలవాలని భారత్ భావిస్తోంది. అయితే వన్డేలు ముగిసిన వెంటనే టెస్టు మ్యాచ్లు ఉండడంతో గిల్, జైస్వాల్ లాంటి ప్లేయర్లను బీసీసీఐ తొలి మూడు వన్డేలకే ఎంపిక చేసింది. విరాట్, రోహిత్ మాత్రం పూర్తి సిరీస్కు అందుబాటులో ఉంటారు. గిల్ గైర్హాజరీలో చివరి రెండు వన్డేలకు శ్రేయస్ అయ్యర్ జట్టును నడిపించనున్నాడు. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ మిచెల్ శాంట్నర్ కెప్టెన్సీలో బరికి దిగనుంది. కివీస్ కూడా రెండు జట్లను ప్రకటించింది.
మ్యాచ్లు ఎప్పుడు?
ఈ మ్యాచ్లు న్యూజిలాండ్ గడ్డపై జరుగుతున్నాయి. అక్కడి టైమింగ్ ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆట ప్రారంభం అవుతుంది. అయితే భారత్ టైమింగ్ ప్రకారం ఉదయం 7.30 గంటలకే మ్యాచ్ మొదలవుతుంది. అన్ని మ్యాచ్లు ఇదే సమయానికి జరగనున్నాయి. తొలి మ్యాచ్ బుధవారం (నవంబర్ 04) ఆక్లాండ్లోని ఈడెన్ పార్క్ వేదికగా జరగనుంది.
లైవ్ ఎక్కడంటే?
భారత్లో ఈ వన్డే సిరీస్కు సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ (Sony Sports Network) బ్రాడ్కాస్టర్ పార్ట్నర్గా ఉంది. సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ఛానెళ్లలో లైవ్ మ్యాచ్ ప్రసారం అవుతుంది. ఇక ఓటీటీలో సోనీ లివ్ (SonyLIV) యాప్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇది ఉచితంగా రాదు. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడాలంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే.
ఫుల్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే- నవంబర్ 4 -ఈడెన్ పార్క్, ఆక్లాండ్
- రెండో వన్డే- నవంబర్ 7- హెన్రీ స్టేడియం, వెల్లింగ్టన్
- మూడో వన్డే - నవంబర్ 10- సెడాన్ పార్క్, హామిల్టన్
- నాలుగో వన్డే - నవంబర్ 13- బే ఓవల్, టౌరంగ
- ఐదో వన్డే - నవంబర్ 15 - బే ఓవల్, టౌరంగ