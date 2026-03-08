విధ్వంసం సృష్టించిన శాంసన్, ఇషాన్, అభిషేక్- భారత్ రికార్డ్ స్కోర్
భారత్ x న్యూజిలాండ్ ఫైనల్- టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్- రెచ్చిపోయిన శాంసన్, అభిషేక్, ఇషాన్
Published : March 8, 2026 at 8:48 PM IST
Ind vs NZ T20 Final 2026 : అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న టీ20 ఫైనల్లో భారత్ విధ్వంసం సృష్టించింది. బ్యాటర్లు ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన వేళ టీమ్ఇండియా రికార్డు స్కోర్ సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి భారత్ 255 భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. ఓపెనర్ సంజు శాంసన్ (89 పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (54 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (51 పరుగులు) ముగ్గురు హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో నీషమ్ 3, హెన్రీ, రచిన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఓపెనర్లు అదరహో
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు ఓపెనర్లు అభిషేక్, శాంసన్ అద్భుతమైన ఆరంభం అందించారు. గత మ్యాచ్ ఫామ్ను కొనసాగిస్తూ శాంసన్ మరో భారీ ఇన్నింగ్స్తో రెచ్చిపోయాడు. మరోవైపు వరుసగా విఫలమవుతూ వస్తున్న అభిషేక్ ఈ మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీతో మెరిశాడు. అతడు 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. తొలి రెండు ఓవర్లలో ఇన్నింగ్స్ చప్పగా సాగినా, మూడో ఓవర్లో అసలైన విధ్వంసం షురూ అయ్యింది. అభిషేక్, శాంసన్ పోటీపడుతూ మరీ బౌండరీలు బాదారు. దీంతో స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. ఈ ఇద్దరు తొలి వికెట్కు 98 పరుగుల జోడించారు. 7.1 వద్ద రచిన్ రవీంద్ర బౌలింగ్లో అభిషేక్ ఔట్ అయ్యాడు.
Cometh the hour, cometh the man! 😍
Abhishek Sharma brings up his fifty in just 18 balls, fastest of the tournament! 💪
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | LIVE NOW 👉 https://t.co/Tz1DBSb4nT pic.twitter.com/mcmGhlxJxe
టీ20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలోనే పవర్ప్లే లో అత్యధిక స్కోర్ ఇదే
- 92/0 - భారత్ vs న్యూజిలాండ్- అహ్మదాబాద్, 2026 ఫైనల్
- 92/1 - వెస్టిండీస్ vs అఫ్గానిస్థాన్- బ్రిడ్జ్టౌన్, 2024
- 91/1 - నెదర్లాండ్స్ vs ఐర్లాండ్- సిల్హెట్, 2014
- 89/3 - ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా, ముంబయి- WS, 2016
- 86/1 - భారత్ vs నమీబియా- దిల్లీ, 2026
శాంసన్ హ్యాట్రిక్
అనంతరం వచ్చిన ఇషాన్తో కలిసి శాంసన్ విధ్వంసం కొనసాగించాడు. ఇషాన్ కూడా వేగంగా ఆడాడు. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్ 33 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అతడికిది ఈ టోర్నీలో హ్యాట్రిక్ హాఫ్ సెంచరీ. హాఫ్ సెంచరీ తర్వాత శాంసన్ గేరు మార్చాడు. రచిన్ వేసిన 15వ ఓవర్లో శాంసన్ వరుగా మూడు సిక్స్లు బాదాడు. ఇదే జోరులో ఇషాన్ కూడా హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసాడు. దీంతో భారత్ ఇన్నింగ్స్లో తొలి ముగ్గురు బ్యాటర్లు 50+ స్కోర్లు నమోదు చేశారు.
నీషమ్ షాక్
15 ఓవర్లకు భారత్ 203-1 స్కోర్తో పటిష్ఠ స్థితిలో నిలిచింది. అయితే అప్పుడే బంతి అందుకున్న నీషమ్ భారత్ను తీవ్రంగా దెబ్బ కొట్టాడు. తొలి బంతికే శాంసన్ను అతడు ఔట్ చేశాడు. బారీ షాట్కు ప్రయత్నించిన శాంసన్ 89 పరుగులు వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఔట్ అయ్యాడు. ఇక క్రీజులో కుదురుకున్న ఇషాన్ (54) అదే ఓవర్ ఐదో బంతికి పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ సూర్య వచ్చీ రావడంతోనే భారీ షాట్కు ప్రయత్నించాడు. కానీ బౌండరీ లైన్ వద్ద రచిన్ అద్భుత క్యాచ్ అందుకున్నాడు. దీంతో ఒకే ఓవర్లో భారత్ మూడు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ ఓవర్లో ఒకే పరుగు వచ్చింది.
CHETTA POWER! 💪
Outrageous six from Sanju Samson as 21 runs came off Matt Henry's over! 🥶
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | LIVE NOW 👉 https://t.co/Tz1DBSb4nT pic.twitter.com/LGg4snOIuP
చివర్లో అదుర్స్
అయితే 16వ ఓవర్లో ముూడు వికెట్లు పడడంతో స్కోర్ వేగం తగ్గింది. కానీ పాండ్య ఔటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన దూబే ఆఖరి ఓవర్లో ఇరగదీశాడు. నీషమ్ వేసిన ఈ ఓవర్లో వరుసగా 4,6,6,4,0,4 బాదేశాడు. దీంతో ఆఖరి ఓవర్లో 24 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో భారత్ స్కోర్ 250 దాటింది. దూబే 8 బంతుల్లో 26 పరుగులు బాదాడు.