న్యూజిలాండ్‌పై భారత్ ఘన విజయం- 4-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం

5వ టీ20 మ్యాచ్​లో న్యూజిలాండ్​పై భారత్​ విజయం-

India Vs New Zealand T20I
India Vs New Zealand T20I (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 10:35 PM IST

India Vs New Zealand T20I : తిరువనంతపురంలో జరిగిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్​లో భారత్ న్యూజిలాండ్​పై 46 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. దీనితో 5 మ్యాచ్​ల సిరీస్​ 4-1 తేడాతో భారత్​ కైవసం అయ్యింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్​ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 271 పరుగులు చేయగా, లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక న్యూజిలాండ్ 225 పరుగులకే చతికిలపడింది. భారత్​ బ్యాటర్లలో ఇషాన్ కిషన్​ (103), సూర్యకుమార్​ (63), హార్దిక్ (42) రాణించారు.

