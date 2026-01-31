న్యూజిలాండ్పై భారత్ ఘన విజయం- 4-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం
5వ టీ20 మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్పై భారత్ విజయం-
India Vs New Zealand T20I (IANS)
Published : January 31, 2026 at 10:35 PM IST
India Vs New Zealand T20I : తిరువనంతపురంలో జరిగిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ న్యూజిలాండ్పై 46 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. దీనితో 5 మ్యాచ్ల సిరీస్ 4-1 తేడాతో భారత్ కైవసం అయ్యింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 271 పరుగులు చేయగా, లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక న్యూజిలాండ్ 225 పరుగులకే చతికిలపడింది. భారత్ బ్యాటర్లలో ఇషాన్ కిషన్ (103), సూర్యకుమార్ (63), హార్దిక్ (42) రాణించారు.