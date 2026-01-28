50 పరుగుల తేడాతో- నాలుగో టీ20లో న్యూజిలాండ్ విజయం
Published : January 28, 2026 at 10:36 PM IST
India Vs New Zealand 4th T20 : విశాఖపట్నంలో జరిగిన నాల్గో టీ-20 మ్యాచ్లో భారత్పై 50 పరుగుల తేడాలో న్యూజిలాండ్ విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింక్ చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 215 పరుగులు చేయగా, భారత్ జట్టు 165 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
మొదట టాస్ గెలిచిన భారత్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 215 పరుగులు చేసి, భారత్ ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ (62 పరుగులు) మెరుపు ఇన్నింగ్ ఆడగా, డెవాన్ కాన్వే (44 పరుగులు) చేశాడు. అయితే భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమ్ ఇండియా 18.4 ఓవర్లలో 165 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. శివం దూబే 23 బంతుల్లో 6 సిక్స్లు, 2 ఫోర్లతో 65 పరుగులు చేసి, గట్టిగా పోరాడినప్పటికీ జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. గాయం కారణంగా ఇషాన్ కిషన్ ఈ మ్యూచ్కు దూరం కాగా, అతని స్థానంలో అర్షదీప్ సింగ్ జట్టులోకి వచ్చాడు. వాస్తవానికి నాలుగో మ్యాచ్లో ఓడినప్పటికీ, ఈ సిరీస్లో భారత్ ఇప్పటికే 3-1తో సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది.