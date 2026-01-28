ETV Bharat / sports

50 పరుగుల తేడాతో- నాలుగో టీ20లో న్యూజిలాండ్ విజయం

విశాఖ టీ-20లో న్యూజిలాండ్ విజయం- 50 పరుగుల తేడాతో భారత్‌పై న్యూజిలాండ్ గెలుపు

India New Zealand Cricket
India New Zealand Cricket (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 10:36 PM IST

1 Min Read
India Vs New Zealand 4th T20 : విశాఖపట్నంలో జరిగిన నాల్గో టీ-20 మ్యాచ్​లో భారత్​పై 50 పరుగుల తేడాలో న్యూజిలాండ్ విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింక్ చేసిన న్యూజిలాండ్​ జట్టు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 215 పరుగులు చేయగా, భారత్ జట్టు​ 165 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

మొదట టాస్ గెలిచిన భారత్​ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో బ్యాటింగ్​కు దిగిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 215 పరుగులు చేసి, భారత్​ ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్​ టిమ్ సీఫెర్ట్​ (62 పరుగులు) మెరుపు ఇన్నింగ్ ఆడగా, డెవాన్ కాన్వే (44 పరుగులు) చేశాడు. అయితే భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమ్​ ఇండియా 18.4 ఓవర్లలో 165 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. శివం దూబే 23 బంతుల్లో 6 సిక్స్‌లు, 2 ఫోర్లతో 65 పరుగులు చేసి, గట్టిగా పోరాడినప్పటికీ జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. గాయం కారణంగా ఇషాన్ కిషన్​ ఈ మ్యూచ్​కు దూరం కాగా, అతని స్థానంలో అర్షదీప్​ సింగ్​ జట్టులోకి వచ్చాడు. వాస్తవానికి నాలుగో మ్యాచ్​లో​ ఓడినప్పటికీ, ఈ సిరీస్​లో భారత్​ ఇప్పటికే 3-1తో సిరీస్​ను కైవసం చేసుకుంది.

