న్యూజిలాండ్‌పై భారత్ ఘన విజయం- సిరీస్ కైవసం

కివీస్‌పై భారత్​ బ్యాటర్ల విధ్వంసం- మూడో టీ20లో భారత్ ఘన విజయం

India Vs New Zealand 3rd T20I
India Vs New Zealand 3rd T20I (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 10:06 PM IST

1 Min Read
India Vs New Zealand 3rd T20I : న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మూడో టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో టీమ్ ఇండియా ఐదు టీ20ల సిరీస్‌ను 3-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.

భారత బ్యాటర్ల విధ్వంసం
గౌహతిలోని బరాస్‌పరా స్టేడియంలో 154 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత జట్టు, ఓపెనర్ల నుంచి అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని అందుకుంది. కేవలం 10 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ (68*; 20 బంతుల్లో) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. అతనికి కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (57*; 26 బంతుల్లో) తోడవ్వడంతో భారత విజయం నల్లేరుపై నడకైంది. మరో ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ (28) కూడా మెరుపులు మెరిపించాడు.

కివీస్ పోరాటం
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 153 పరుగులు చేసింది. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (48) ఒంటరి పోరాటం చేయగా, మార్క్ చాప్‌మన్ (32), శాంట్నర్ (27) స్వల్పంగా రాణించారు. భారత బౌలర్లలో స్టార్ పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా 3 వికెట్లు పడగొట్టి కివీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. రవి బిష్ణోయ్, హార్దిక్ పాండ్య తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. ఈ సిరీస్‌లో తదుపరి మ్యాచ్ జనవరి 28న (బుధవారం) విశాఖపట్నంలో జరగనుంది.

INDIA VS NEW ZEALAND SCORE
INDIA VS NEW ZEALAND RESULT
ABHISHEK SHARMA NEW RECORD
NEW ZEALAND VS INDIA
INDIA VS NEW ZEALAND 3RD T20I

