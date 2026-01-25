న్యూజిలాండ్పై భారత్ ఘన విజయం- సిరీస్ కైవసం
కివీస్పై భారత్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం- మూడో టీ20లో భారత్ ఘన విజయం
Published : January 25, 2026 at 10:06 PM IST
India Vs New Zealand 3rd T20I : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మూడో టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో టీమ్ ఇండియా ఐదు టీ20ల సిరీస్ను 3-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.
భారత బ్యాటర్ల విధ్వంసం
గౌహతిలోని బరాస్పరా స్టేడియంలో 154 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత జట్టు, ఓపెనర్ల నుంచి అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని అందుకుంది. కేవలం 10 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ (68*; 20 బంతుల్లో) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. అతనికి కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (57*; 26 బంతుల్లో) తోడవ్వడంతో భారత విజయం నల్లేరుపై నడకైంది. మరో ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ (28) కూడా మెరుపులు మెరిపించాడు.
కివీస్ పోరాటం
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 153 పరుగులు చేసింది. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (48) ఒంటరి పోరాటం చేయగా, మార్క్ చాప్మన్ (32), శాంట్నర్ (27) స్వల్పంగా రాణించారు. భారత బౌలర్లలో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా 3 వికెట్లు పడగొట్టి కివీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. రవి బిష్ణోయ్, హార్దిక్ పాండ్య తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. ఈ సిరీస్లో తదుపరి మ్యాచ్ జనవరి 28న (బుధవారం) విశాఖపట్నంలో జరగనుంది.