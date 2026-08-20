ఇంగ్లాండ్తో మ్యాచ్ డ్రా - వరల్డ్కప్లో రెండో రౌడ్కు భారత్
హాకీ వరల్డ్కప్ : ఇంగ్లాండ్పై అద్భుతంగా పోరాడిన భారత మహిళల జట్టు - 0-0తో తో మ్యాచ్ డ్రా
Published : August 20, 2026 at 8:40 PM IST
Ind vs Eng Hockey World Cup : 2026 హాకీ వరల్డ్కప్లో భారత మహిళల జట్టు మరో గేమ్ను డ్రా చేసుకుంది. గురువారం పూల్ డీ లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్ మహిళల జట్టును టీమ్ఇండియా ఢీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్ను భారత్ 0- 0తో డ్రాగా ముగించింది. ఈ ఫలితంతో సెమీఫైనల్ రేసులో భారత్ తన అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు రెండో రౌండ్కు కూాడా అర్హత సాధించింది.
నెదర్లాండ్స్లోని ఆమ్స్టెల్వీన్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత మహిళల జట్టు అద్భుతంగా పోరాడింది. సమష్టి కృషితో ఇంగ్లాండ్ను గోల్ కొట్టనీయకుండా నిలువరించింది. రెండో రౌండ్కు అర్హత సాధించాలంటే ఓటమి తప్పించుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో టీమ్ఇండియా అసాధారణ రీతిలో పోరాడింది. సుదీర్ఘంగా సాగిన మ్యాచ్లో ఇరుజట్లు కూడా గోల్ కొట్టడంలో విఫలమయ్యాయి. దీంతో గేమ్ డ్రాగా ముగిసింది.
తాజా మ్యాచ్ అనంతరం పూల్ డీలో భారత్ రెండో స్థానం దక్కించుకుంది. ఒక్క ఓటమి లేకుండా భారత్ పూల్ స్టేజ్ను ముగించింది. తొలి మ్యాచ్ను చైనాతో 2-2 డ్రా చేసుకున్న తర్వాత భారత్ దక్షిణాఫ్రికాను 6-1 తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. తాజాగా ఇంగ్లాండ్తో మ్యాచ్ను కూడా 0-0తో డ్రా చేసుకుంది. దీంతో మూడు మ్యాచ్ల్లో ఒక విజయం, రెండు డ్రాలతో టీమ్ఇండియా 5 పాయింట్లు సాధించింది. ఇక ఈ గ్రూపులో చైనా 7 పాయింట్లు (ఒక డ్రా, రెండు విజయాలు) టాప్లో ఉంది. ఇంగ్లాండ్ (4), సౌతాఫ్రికా (0) మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో పూల్ స్టేజ్ను ముగించాయి.
𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗘𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 20, 2026
A hard-fought battle until the final whistle! 💪🏑
The Indian Women’s Team played out a gritty 0️⃣-0️⃣ draw against England in their final Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🇮🇳
With the result, India… pic.twitter.com/roJhowCnGT