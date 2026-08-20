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ఇంగ్లాండ్​తో మ్యాచ్ డ్రా - వరల్డ్​కప్​లో రెండో రౌడ్​కు భారత్

హాకీ వరల్డ్​కప్ : ఇంగ్లాండ్​పై అద్భుతంగా పోరాడిన భారత మహిళల జట్టు - 0-0తో తో మ్యాచ్​ డ్రా

Hockey World Cup Womens
భారత మహిళల హాకీ జట్టు (Source : Getty Images (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 8:40 PM IST

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Ind vs Eng Hockey World Cup : 2026 హాకీ వరల్డ్​కప్​లో భారత మహిళల జట్టు మరో గేమ్​ను డ్రా చేసుకుంది. గురువారం పూల్ డీ లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్ మహిళల జట్టును టీమ్ఇండియా ఢీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్​ను భారత్ 0- 0తో డ్రాగా ముగించింది. ఈ ఫలితంతో సెమీఫైనల్ రేసులో భారత్ తన అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు రెండో రౌండ్‌కు కూాడా అర్హత సాధించింది.

నెదర్లాండ్స్‌లోని ఆమ్‌స్టెల్వీన్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో భారత మహిళల జట్టు అద్భుతంగా పోరాడింది. సమష్టి కృషితో ఇంగ్లాండ్​ను గోల్ కొట్టనీయకుండా నిలువరించింది. రెండో రౌండ్​కు అర్హత సాధించాలంటే ఓటమి తప్పించుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో టీమ్ఇండియా అసాధారణ రీతిలో పోరాడింది. సుదీర్ఘంగా సాగిన మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు కూడా గోల్ కొట్టడంలో విఫలమయ్యాయి. దీంతో గేమ్ డ్రాగా ముగిసింది.

తాజా మ్యాచ్ అనంతరం పూల్ డీలో భారత్ రెండో స్థానం దక్కించుకుంది. ఒక్క ఓటమి లేకుండా భారత్ పూల్ స్టేజ్​ను ముగించింది. తొలి మ్యాచ్​ను చైనాతో 2-2 డ్రా చేసుకున్న తర్వాత భారత్ దక్షిణాఫ్రికాను 6-1 తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. తాజాగా ఇంగ్లాండ్​తో మ్యాచ్​ను కూడా 0-0తో డ్రా చేసుకుంది. దీంతో మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఒక విజయం, రెండు డ్రాలతో టీమ్ఇండియా 5 పాయింట్లు సాధించింది. ఇక ఈ గ్రూపులో చైనా 7 పాయింట్లు (ఒక డ్రా, రెండు విజయాలు) టాప్​లో ఉంది. ఇంగ్లాండ్ (4), సౌతాఫ్రికా (0) మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో పూల్ స్టేజ్​ను ముగించాయి.

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