అండర్-19 వన్డే ప్రపంచ కప్ ఇండియాదే- ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై ఘన విజయం
India vs England in U19 World Cup 2026 (Getty Images)
Published : February 6, 2026 at 8:21 PM IST
India Vs England U19 World Cup : అండర్-19 వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 9 వికెట్ల నష్టానికి 411 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ (175) స్కోర్ను పరుగెలెత్తించాడు. దీనితో ప్రపంచకప్లో వేగవంతమైన సెంచరీ సాధించిన రెండో ఆటగాడుగా వైభవ్(55 బంతుల్లో) నిలిచాడు. ఆసీస్ బ్యాటర్ విల్(51 బంతులు) ఇదే సిరీస్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ బాదాడు. 412 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో దిగిన ఇంగ్లాండ్ 40.2 ఓవర్లో 311 పరుగులకే కుప్పకూలడంతో వరల్డ్ కప్ భారత్ వశమైంది.