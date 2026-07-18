లార్డ్స్ వన్డేకు వేళాయే - అందరి ఫోకస్ 'హిట్మ్యాన్'పైనే- కమ్బ్యాక్ ఇస్తాడా?
లార్డ్స్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో మూడో వన్డేకు సిద్ధమైన భారత్ జట్టు- ఆఖరి మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్ కైవసం చేసుకోవాలని ఇరుజట్లు పట్టుదల
Published : July 18, 2026 at 10:17 PM IST
Ind vs Eng : ఇంగ్లాండ్తో మూడో వన్డేలో తలపడేందుకు టీమ్ఇండియా సిద్ధమైంది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లార్డ్స్ మైదానం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జులై 19 మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. మూడు వన్డేల సిరీస్లో 1-1తో సమంగా ఉండడంతో ఇరుజట్లకు ఇది కీలకం కానుంది. టీ20 సిరీస్ కోల్పోయిన టీమ్ఇండియా ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గి వన్డే సిరీస్ పట్టేయాలని భావిస్తోంది.
రోహిత్పై స్పెషల్ ఫోకస్
మూడో వన్డే నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ దృష్టి హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మపైనే నెలకొంది. ఈ సిరీస్లో ఆడిన రెండు వన్డేల్లో 11, 26 స్కోర్లు చేసిన రోహిత్ మూడో మ్యాచ్లో కమ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత రోహిత్ రిటైర్ అవుతాడని వచ్చిన వార్తలను బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా కొట్టిపారేయడంతో ఫ్యాన్స్ కాస్త రిలాక్స్ అయ్యారు. ఇక ఈ మ్యాచ్లో అతడి నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ రావాలని ఆశిస్తున్నారు.
కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఫామ్లో ఉండడం కలిసొచ్చే అంశం. రోహిత్ కూడా లయ అందుకుంటే భారత్కు మంచి ఆరంభం దక్కుతుంది. మిడిల్ ఆర్డర్లో ఇషాన్ కిషన్ నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ రావాల్సి ఉంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ ఫామ్ను కొనసాగించాలి. వీళ్లతోపాటు బ్యాటింగ్లో సుందర్, అక్షర్ పటేల్ రాణిస్తే భారీ స్కోర్ ఖాయం.
The story of India's ODI dominance has 𝐑𝐎𝐊𝐎 written all over it. 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) July 18, 2026
The top two overseas ODI run-getters in England are ready for one more challenge. 🎯
Watch them in ➡️ #ENGvIND 3rd ODI 👉 SUN, 19th JULY, 2:30 PM on JioHotstar! pic.twitter.com/h07nj1Y92y
అయితే బౌలింగ్లో గాయపడిన వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో కుల్దీప్ యాదవ్కు అవకాశం దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. అక్షర్ పటేల్ స్పిన్ ఆల్రౌండర్గా ఆకట్టుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఇతర బౌలర్లు సహకారం ఉంటే భారత్కు విజయం దక్కడం పెద్ద కష్టమేమీకాదు. ఇంగ్లాండ్ జట్టులో రూట్ మినహా మిగిలిన బ్యాటర్లు చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన ఏమీ చేయలేదు. కాబట్టి రూట్ను అడ్డుకోవడంపై భారత బౌలర్లు దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది.
ఇంగ్లాండ్ జోరు కొనసాగిస్తుందా?
తొలి మ్యాచ్లో ఓడిపోయినా, రెండో వన్డేలో గెలిచి ఇంగ్లాండ్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. ఈ మ్యాచ్లోనూ నెగ్గి సొంతగడ్డపై సిరీస్ పట్టేయాలని చూస్తోంది. టాపార్డర్లో హ్యారీ బ్రూక్, డకెట్ వంటి బ్యాటర్లు భారీ హిట్టర్లు. అయితే గత రెండు మ్యాచ్ల్లో వీళ్ల దూకుడుకు భారత బౌలర్లు కల్లెం వేశారు. అయితే తమదైన రోజున బ్రూక్, డకెట్ విధ్వంసం సృష్టించగలవారే. శామ్ కర్రన్, జాస్ బట్లర్, జాకబ్ బెతెల్, విక్ జాక్స్తో టీమ్ బలంగానే కనిపిస్తుంది. ఇక బౌలింగ్లో అట్కిన్సన్, ఆర్చర్ నిలకడగా ఆడుతున్నారు. వీళ్లకు కర్రన్, జాక్స్, ఆదిల్ నుంచి సహకారం లభిస్తోంది. మరి మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియాను ఇంగ్లాండ్ ఎంతమేర కట్టడి చేస్తుందో చూడాలి!
లార్డ్స్లో టీమ్ఇండియా రికార్డులు
లార్డ్స్ వేదికగా భారత్ ఇప్పటిదాకా 9 వన్డేలు ఆడింది. ఇందులో నాలుగు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గి, మరో నాలుగింట్లో ఓడిపోయింది. ఒక మ్యాచ్ డ్రా అయ్యింది. అలాగే వన్డేల్లో లార్డ్స్ మైదానంలో ఇప్పటిదాకా భారత బ్యాటర్ ఎవరు కూడా సెంచరీ సాధించలేదు. ఈ మ్యాచ్లోనైనా టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ల నుంచి సెంచరీ వస్తుందేమో చూడాలి!