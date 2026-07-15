రెండో వన్డే టైమింగ్స్లో మార్పు- ఆట షురూ అయ్యేది ఎప్పుడంటే?
భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య రెండో- ఈ మ్యాచ్ సమయంలో మార్పులు- గేమ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?
Published : July 15, 2026 at 8:36 PM IST
Ind vs Eng 2nd ODI : ఇంగ్లాండ్ టూర్లో తొలి వన్డేలో విజయం సాధించిన జోష్లో భారత్ రెండో మ్యాచ్కు సిద్ధమవుతుంది. మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా మంగళవారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఇప్పుడు ఇదే ఊపులో రెండో మ్యాచ్కు రెడీ అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్లోనూ నెగ్గి సిరీస్ను సొంతం చేసుకోవాలని గిల్ సేన భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్ ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? ఏయే ఆటగాళ్లు కీలకం కానున్నారు? చూద్దాం!
భారత్కు వీళ్లు కీలకం!
భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య రెండో వన్డే గురువారం (జులై 16న) జరుగుతుంది. కార్డిఫ్లోని సోఫియా గార్డెన్స్లో ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవాలని టీమ్ఇండియా లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, ఎలాగైనా పుంజుకొని సిరీస్ను సమం చేయాలని ఇంగ్లాండ్ జట్టు చూస్తోంది. అయితే భారత్కు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ మరోసారి రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక కేఎల్ రాహుల్ పుంజుకోవాలి. బౌలింగ్లో బుమ్రాకు తోడుగా గుర్నూర్, ప్రసిద్ధ్ ఉన్నారు. సుందర్, అక్షర్తో స్పిన్ విభాగం కూడా పటిష్ఠంగా ఉంది. మరోసారి వీళ్లు రాణిస్తే భారత్కు తిరుగుండదు!
రో-కో కమ్బ్యాక్ కోసం వెయిటింగ్?
ఈ సిరీస్పై అత్యంత ఆసక్తి ఉండేందుకు ప్రధాన కారణం రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ. కొంత విరామం తర్వాత ఈ దిగ్గజాలు బరిలో దిగారు. అయితే తొలి వన్డేలో ఆశించిన స్థాయిలో వీళ్లు రాణించలేదు. రోహిత్ క్రీజులో ఉన్నంతసేపు అసౌకర్యంగా కనిపించాడు. మరోవైపు విరాట్ 5 పరుగులే చేశాడు. రెండో వన్డేలో మాత్రం అభిమానులు ఈ దగ్గరి నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్లు ఆశిస్తున్నారు. వీళ్లు కమ్బ్యాక్ ఇస్తే భారత్కు భారీ స్కోర్ ఖాయం.
Sony Sports Network ke TV channels par aa raha hai... The Hitman Show. 🎯— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 15, 2026
Watch Rohit Sharma in action in the 2nd ODI tomorrow at 4:30 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/iZzXoqYtWD
డీప్ బ్యాటింగ్ లైనప్!
ప్రత్యర్థి ఇంగ్లాండ్ కూడా బలంగానే ఉంది. బెన్ డకెట్, బెతెల్, రూట్, బ్రూక్, బట్లర్ లాంటి హిట్టర్లతో టాపార్డర్ భీకరంగా ఉంది. వీళ్లలో ఏ ఇద్దరు చెలరేగినా స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెడుతుంది. ఇక లోయార్డర్లో శామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్, డాసన్, జోఫ్రా ఆర్చర్ దాకా బ్యాటింగ్ చేయగల సత్తా ఉన్నవాళ్లే. దీంతో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ డీప్గా కనిపిస్తుంది. తొలి వన్డేలో 100 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయినా 250+ స్కోర్ చేసిందంటే రూట్, డాసన్ కారణం. ఇలా ఏ ఇద్దరు క్రీజులో పాతుకుపోయినా ఆ జట్టుకు భారీ స్కోర్ దక్కడం ఖాయం! ఇక బౌలర్లో రషీద్, ఆర్చర్, టంగ్, కరన్ సమర్థమైనోళ్లే. వీళ్ల నుంచి మరోసారి టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లకు సవాల్ ఎదురుకానుంది.
మ్యాచ్ టైమింగ్స్లో తేడా
అయితే రెండో మ్యాచ్ టైమింగ్స్లో తేడా ఉండనుంది. మొదటి వన్డే మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభం కాగా, రెండో వన్డే డే నైట్ మ్యాచ్గా జరగనుంది. ఇంగ్లాండ్ టైమింగ్స్ ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు ) మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. అంటే భారత్ సమయం ప్రకారం సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ఆట మొదలవుతుంది. దీనివల్ల మ్యాచ్ ఇరువైపులా 50 ఓవర్లు సాగితే మాత్రం ఆట పూర్తయ్యేసరికి అర్ధరాత్రి 12 దాటే అవకాశం ఉంటుంది.
Captain. Run machine. Match-winner. 😮💨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 15, 2026
Fresh off a brilliant 80, Shubman Gill's ODI record continues to speak for itself.
Watch #ENGvIND 2nd ODI on 16th July, 4:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/JmEHuCVAfQ
మ్యాచ్ ఎక్కడ చూడాలి?
తొలి మ్యాచ్ మాదిరిగానే, భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగే రెండో వన్డే మ్యాచ్ కూడా సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ఛానెళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నాయి. ఇక జియో- హాట్స్టార్ (JioHotstar) యాప్, వెబ్సైట్లో కూడా మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
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