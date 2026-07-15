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రెండో వన్డే టైమింగ్స్​లో మార్పు- ఆట షురూ అయ్యేది ఎప్పుడంటే?

భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య రెండో- ఈ మ్యాచ్ సమయంలో మార్పులు- గేమ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

Ind vs Eng
Ind vs Eng (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 8:36 PM IST

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Ind vs Eng 2nd ODI : ఇంగ్లాండ్​ టూర్​లో తొలి వన్డేలో విజయం సాధించిన జోష్​లో భారత్ రెండో మ్యాచ్​కు సిద్ధమవుతుంది. మూడు వన్డేల సిరీస్​లో భాగంగా మంగళవారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఇప్పుడు ఇదే ఊపులో రెండో మ్యాచ్​కు రెడీ అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్​లోనూ నెగ్గి సిరీస్​ను సొంతం చేసుకోవాలని గిల్ సేన భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్​ ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? ఏయే ఆటగాళ్లు కీలకం కానున్నారు? చూద్దాం!

భారత్​కు వీళ్లు కీలకం!
భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య రెండో వన్డే గురువారం (జులై 16న) జరుగుతుంది. కార్డిఫ్‌లోని సోఫియా గార్డెన్స్‌లో ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకోవాలని టీమ్ఇండియా లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, ఎలాగైనా పుంజుకొని సిరీస్​ను సమం చేయాలని ఇంగ్లాండ్ జట్టు చూస్తోంది. అయితే భారత్​కు కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ మరోసారి రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక కేఎల్ రాహుల్ పుంజుకోవాలి. బౌలింగ్​లో బుమ్రాకు తోడుగా గుర్నూర్, ప్రసిద్ధ్ ఉన్నారు. సుందర్, అక్షర్​తో స్పిన్ విభాగం కూడా పటిష్ఠంగా ఉంది. మరోసారి వీళ్లు రాణిస్తే భారత్​కు తిరుగుండదు!

రో-కో కమ్​బ్యాక్ కోసం వెయిటింగ్?
ఈ సిరీస్​పై అత్యంత ఆసక్తి ఉండేందుకు ప్రధాన కారణం రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ. కొంత విరామం తర్వాత ఈ దిగ్గజాలు బరిలో దిగారు. అయితే తొలి వన్డేలో ఆశించిన స్థాయిలో వీళ్లు రాణించలేదు. రోహిత్ క్రీజులో ఉన్నంతసేపు అసౌకర్యంగా కనిపించాడు. మరోవైపు విరాట్ 5 పరుగులే చేశాడు. రెండో వన్డేలో మాత్రం అభిమానులు ఈ దగ్గరి నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్​లు ఆశిస్తున్నారు. వీళ్లు కమ్​బ్యాక్ ఇస్తే భారత్​కు భారీ స్కోర్ ఖాయం.

డీప్​ బ్యాటింగ్ లైనప్​!
ప్రత్యర్థి ఇంగ్లాండ్​ కూడా బలంగానే ఉంది. బెన్ డకెట్, బెతెల్, రూట్, బ్రూక్, బట్లర్ లాంటి హిట్టర్లతో టాపార్డర్ భీకరంగా ఉంది. వీళ్లలో ఏ ఇద్దరు చెలరేగినా స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెడుతుంది. ఇక లోయార్డర్​లో శామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్, డాసన్, జోఫ్రా ఆర్చర్​ దాకా బ్యాటింగ్ చేయగల సత్తా ఉన్నవాళ్లే. దీంతో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ డీప్​గా కనిపిస్తుంది. తొలి వన్డేలో 100 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయినా 250+ స్కోర్ చేసిందంటే రూట్, డాసన్ కారణం. ఇలా ఏ ఇద్దరు క్రీజులో పాతుకుపోయినా ఆ జట్టుకు భారీ స్కోర్ దక్కడం ఖాయం! ఇక బౌలర్లో రషీద్, ఆర్చర్, టంగ్, కరన్ సమర్థమైనోళ్లే. వీళ్ల నుంచి మరోసారి టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లకు సవాల్ ఎదురుకానుంది.

మ్యాచ్ టైమింగ్స్​లో తేడా
అయితే రెండో మ్యాచ్​ టైమింగ్స్​లో తేడా ఉండనుంది. మొదటి వన్డే మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభం కాగా, రెండో వన్డే డే నైట్ మ్యాచ్‌గా జరగనుంది. ఇంగ్లాండ్ టైమింగ్స్​ ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు ) మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. అంటే భారత్​ సమయం ప్రకారం సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ఆట మొదలవుతుంది. దీనివల్ల మ్యాచ్ ఇరువైపులా 50 ఓవర్లు సాగితే మాత్రం ఆట పూర్తయ్యేసరికి అర్ధరాత్రి 12 దాటే అవకాశం ఉంటుంది.

మ్యాచ్ ఎక్కడ చూడాలి?
తొలి మ్యాచ్ మాదిరిగానే, భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగే రెండో వన్డే మ్యాచ్‌ కూడా సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ ఛానెళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నాయి. ఇక జియో- హాట్‌స్టార్ (JioHotstar) యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో కూడా మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

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