వరుణుడి ఖాతాలోకి తొలి టీ20- అదరగొట్టిన భారత్- ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ చేయకుండానే మ్యాచ్ రద్దు
భారత్, ఇంగ్లాండ్ తొలి టీ20 మ్యాచ్ వర్షార్పణం- వర్షం కారణంగా భారత్, ఇంగ్లాండ్ తొలి టీ20 మ్యాచ్ రద్దు- 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 189 పరుగులు చేసిన భారత్
Published : July 2, 2026 at 6:54 AM IST
Ind vs Eng 1st T20 : ఐర్లాండ్తో వరుస పరాజయాల తర్వాత తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్న భారత జట్టు, ఇంగ్లాండ్తో తొలి టీ20లో బ్యాటింగ్లో మెరుగైన ప్రదర్శన చేసింది. టాప్ ఆర్డర్ తడబడినా, అభిషేక్ శర్మ, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, శివమ్ దూబె బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్లతో జట్టుకు పోరాడే స్కోరు అందించారు. అయితే భారత ఇన్నింగ్స్ ముగిసిన వెంటనే వర్షం కురవడంతో ఇంగ్లాండ్ ఒక్క బంతి కూడా ఎదుర్కోలేకపోయింది. దీంతో చెస్టర్ లీ స్ట్రీట్లో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్ను అంపైర్లు రద్దు చేశారు.
ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బలు
టాస్ గెలిచిన ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత్కు ఆరంభం నిరాశాజనకంగా మారింది. వరుసగా మూడో మ్యాచ్లోనూ సంజు శాంసన్ విఫలమయ్యాడు. ఒక్క పరుగుకే పెవిలియన్కు చేరాడు. అదే ఓవర్లో ఇషాన్ కిషన్ కూడారనౌట్ అయ్యాడు.. కేవలం ఆరు పరుగులకే రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోవడంతో భారత్ ఒత్తిడిలో పడింది. ఇక కష్ట సమయంలో క్రీజులో నిలిచిన అభిషేక్ శర్మ మాత్రం తనదైన శైలిలో ఎదురుదాడికి దిగాడు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లకు చుక్కులు చూపిస్తూ, వరుస బౌండరీలు, భారీ సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 20 బంతుల్లోనే అర్ధశతకం పూర్తి చేశాడు. 24 బంతుల్లో 59 పరుగులు చేసిన అతడు భారత్ను గాడిలోకి తీసుకొచ్చాడు.
దూబె మెరుపులతో భారీ స్కోరు
అభిషేక్ ఔటైన తర్వాత ఇన్నింగ్స్ వేగం కాస్త తగ్గింది. కానీ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ జాగ్రత్తగా ఆడాడు. ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా ఇన్నింగ్స్ను చక్కగా నడిపిస్తూ 47 బంతుల్లో 68 పరుగులు సాధించాడు. ఐర్లాండ్ సిరీస్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించని శ్రేయస్ ఈ ఇన్నింగ్స్తో ఫామ్లోకి వచ్చిన సంకేతాలు ఇచ్చాడు. మధ్య ఓవర్లలో ఇంగ్లాండ్ స్పిన్నర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో భారత్ స్కోరు వేగం తగ్గింది. అయితే చివరి ఐదు ఓవర్లలో శ్రేయస్తో కలిసి శివమ్ దూబె దూకుడు ప్రదర్శించాడు. వేగంగా పరుగులు సాధిస్తూ ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాడు. చివరి వరకు అజేయంగా నిలిచిన దూబె 21 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసి భారత్ స్కోరును 189 పరుగులకు చేర్చాడు. చివర్లో వరుస వికెట్లు పడకపోయి ఉంటే భారత్ 200 పరుగుల మార్కును కూడా అందుకునేదనే పరిస్థితి కనిపించింది.
వర్షం కారణంగా రద్దు
190 పరుగుల లక్ష్యంతో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్కు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో వర్షం మొదలైంది. దీంతో ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లకే పరిమితమయ్యారు. వర్షం తగ్గితే 5 ఓవర్ల ఆటను నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. వర్షం ఎంతసేపటికీ తగ్గకపోవడంతో అంపైర్లు మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫలితం లేకపోయినా, బ్యాటింగ్లో భారత్ మెరుగైన ప్రదర్శన చూపించింది. ఇక సిరీస్లో మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్లు ఇరు జట్లకు కీలకంగా మారనున్నాయి. రెండో టీ20 శనివారం మాంచెస్టర్ వేదికగా జరగనుంది.