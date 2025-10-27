ETV Bharat / sports

సెమీస్​కు ముందు భారత్​కు భారీ షాక్- గాయపడిన స్టార్ ఓపెనర్​

బంగ్లాదేశ్​తో మ్యాచ్​లో భారత్​కు భారీ షాక్- స్టార్ బ్యాటర్​కు గాయం- సెమీకు వస్తుందా?

Ind vs Ban
Ind vs Ban (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Ind vs Ban World Cup 2025 : 2025 మహిళల వరల్డ్​కప్​ లీగ్ స్టేజ్​లో భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరిగిన ఆఖరి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయ్యింది. తొలి నుంచీ వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగించడంతో మ్యాచ్​ను 27 ఓవర్లకు కుదించారు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లా 27 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 119 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో భారత్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ విజయం వైపునకు దూసుకెళ్తుండగా వర్షం మరోసారి ఆటకం కలిగించింది. 8.4 ఓవర్ల వద్ద వర్షం రావడంతో ఆట ఆగిపోయింది. అప్పటికి భారత్ స్కోర్ 57-0 గా ఉంది. ఎంతసేపటికీ వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో భారత్​తు అతిపెద్ద షాక్ తగిలింది. సెమీఫైనల్​కు ముందు స్టార్ ఓపెనర్ గాయపడడం టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​ను ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది.

భారత్​కు షాక్- ఓపెనర్​కు గాయం!
ఈ మ్యాచ్‌లో భారత ఓపెనర్ ప్రతికా రావల్ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తీవ్ర గాయానికి గురైంది. దీప్తి శర్మ బౌలింగ్​లో బంగ్లా బ్యాటర్ ఆఫ్ సైడ్​ బాదిన షాట్​ బౌండరీ వైపునుకు దూసుకెళ్తుంది. అక్కడే ఫీల్డింగ్​ చేస్తున్న ప్రతీక బంతిని ఆపే ప్రయత్నంలో జారి పడింది. దీంతో ఆమె కాలి చీలమండ మెలికపడి నొప్పితో విలవిల్లాడింది. వెంటనే వైద్య సిబ్బంది వచ్చి ఆమెను మైదానం నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో ప్రతీక కుంటుతూ కనిపించింది. 'ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ప్రతీకా రావల్ గాయపడింది. ఆమె కాలి చీలమండకు గాయమైంది. ప్రస్తుతం ఆమె స్కానింగ్​కు వెళ్లింది. రిపోర్టులు రావాల్సి ఉంది. బీసీసీఐ వైద్య సిబ్బంది మాత్రం ఆమె పురోగతిని పర్యవేక్షిస్తుంది' అని టీమ్ఇండియా మేనేజ్​మెంట్ పేర్కొంది.

కాగా, ఈ టోర్నీలో ప్రతీకా ఓపెనర్​గా భారత్​కు అద్భుతమైన ఆరంభాలు ఇస్తోంది. గత మ్యాచ్​లో న్యూజిలాండ్​పై 122 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్​తో సత్తా చాటింది. ప్రస్తుత టోర్నీలో ప్రతీక 6 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 51 యావరేజ్​తో 308 పరుగులు చేసింది. అయితే భారత్ ఈనెల 30 (గురువారం) రెండో సెమీఫైనల్​ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ పోరులో బలమైన ఆస్ట్రేలియాను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రతీక తొందరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

ఇక ఈ మ్యాచ్ రద్దు అవ్వడంతో ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ దక్కింది. దీంతో భారత్ 7 మ్యాచ్​ల్లో 3 విజయాలతో భారత్ (7 పాయింట్లు) నాలుగో స్థానంతో లీగ్ స్టేజ్​ను ముగించింది. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ ఏడింటిలో ఒకే ఒక్క విజయం (3 పాయింట్లు)తో ఏడో స్థానంతో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక టోర్నీలో ఒక్క ఓటమి లేని ఆస్ట్రేలియా (13 పాయింట్లు) టాప్​లో ఉండగా, ఇంగ్లాండ్ (11 పాయింట్లు), సౌతాఫ్రికా (10 పాయింట్లు) రెండు, మూడు స్థానాల్లో వరుసగా ఉన్నాయి.

సెమీ ఫైనల్ షెడ్యూల్

  • సెమీ ఫైనల్ 1 - ఇంగ్లాండ్ x సౌతాఫ్రికా - అక్టోబర్ 29
  • సెమీ ఫైనల్ 2 - భారత్ x ఆస్ట్రేలియా - అక్టోబర్ 30

