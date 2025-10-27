సెమీస్కు ముందు భారత్కు భారీ షాక్- గాయపడిన స్టార్ ఓపెనర్
Published : October 27, 2025 at 7:17 AM IST
Ind vs Ban World Cup 2025 : 2025 మహిళల వరల్డ్కప్ లీగ్ స్టేజ్లో భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరిగిన ఆఖరి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయ్యింది. తొలి నుంచీ వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగించడంతో మ్యాచ్ను 27 ఓవర్లకు కుదించారు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లా 27 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 119 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో భారత్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ విజయం వైపునకు దూసుకెళ్తుండగా వర్షం మరోసారి ఆటకం కలిగించింది. 8.4 ఓవర్ల వద్ద వర్షం రావడంతో ఆట ఆగిపోయింది. అప్పటికి భారత్ స్కోర్ 57-0 గా ఉంది. ఎంతసేపటికీ వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో భారత్తు అతిపెద్ద షాక్ తగిలింది. సెమీఫైనల్కు ముందు స్టార్ ఓపెనర్ గాయపడడం టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది.
భారత్కు షాక్- ఓపెనర్కు గాయం!
ఈ మ్యాచ్లో భారత ఓపెనర్ ప్రతికా రావల్ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తీవ్ర గాయానికి గురైంది. దీప్తి శర్మ బౌలింగ్లో బంగ్లా బ్యాటర్ ఆఫ్ సైడ్ బాదిన షాట్ బౌండరీ వైపునుకు దూసుకెళ్తుంది. అక్కడే ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న ప్రతీక బంతిని ఆపే ప్రయత్నంలో జారి పడింది. దీంతో ఆమె కాలి చీలమండ మెలికపడి నొప్పితో విలవిల్లాడింది. వెంటనే వైద్య సిబ్బంది వచ్చి ఆమెను మైదానం నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో ప్రతీక కుంటుతూ కనిపించింది. 'ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ప్రతీకా రావల్ గాయపడింది. ఆమె కాలి చీలమండకు గాయమైంది. ప్రస్తుతం ఆమె స్కానింగ్కు వెళ్లింది. రిపోర్టులు రావాల్సి ఉంది. బీసీసీఐ వైద్య సిబ్బంది మాత్రం ఆమె పురోగతిని పర్యవేక్షిస్తుంది' అని టీమ్ఇండియా మేనేజ్మెంట్ పేర్కొంది.
A freak injury for Indian opener #PratikaRawal while diving to save a boundary! 😧— Star Sports (@StarSportsIndia) October 26, 2025
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/AHK0zZJTc3#CWC25 👉 #INDvBAN | LIVE NOW pic.twitter.com/xvWH7lFTrV
కాగా, ఈ టోర్నీలో ప్రతీకా ఓపెనర్గా భారత్కు అద్భుతమైన ఆరంభాలు ఇస్తోంది. గత మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్పై 122 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్తో సత్తా చాటింది. ప్రస్తుత టోర్నీలో ప్రతీక 6 ఇన్నింగ్స్ల్లో 51 యావరేజ్తో 308 పరుగులు చేసింది. అయితే భారత్ ఈనెల 30 (గురువారం) రెండో సెమీఫైనల్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ పోరులో బలమైన ఆస్ట్రేలియాను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రతీక తొందరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
🚨 UPDATE#TeamIndia all-rounder Pratika Rawal sustained an injury to her knee and ankle while fielding in the 1st innings against Bangladesh. The BCCI Medical Team is closely monitoring her progress.#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvBAN pic.twitter.com/JDocwJEF9A— BCCI Women (@BCCIWomen) October 26, 2025
ఇక ఈ మ్యాచ్ రద్దు అవ్వడంతో ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ దక్కింది. దీంతో భారత్ 7 మ్యాచ్ల్లో 3 విజయాలతో భారత్ (7 పాయింట్లు) నాలుగో స్థానంతో లీగ్ స్టేజ్ను ముగించింది. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ ఏడింటిలో ఒకే ఒక్క విజయం (3 పాయింట్లు)తో ఏడో స్థానంతో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక టోర్నీలో ఒక్క ఓటమి లేని ఆస్ట్రేలియా (13 పాయింట్లు) టాప్లో ఉండగా, ఇంగ్లాండ్ (11 పాయింట్లు), సౌతాఫ్రికా (10 పాయింట్లు) రెండు, మూడు స్థానాల్లో వరుసగా ఉన్నాయి.
The final #CWC25 league stage fixture in Navi Mumbai has been called off owing to rain#INDvBAN | 📝: https://t.co/g716zb1JLe pic.twitter.com/d2onGQGzrH— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 26, 2025
సెమీ ఫైనల్ షెడ్యూల్
- సెమీ ఫైనల్ 1 - ఇంగ్లాండ్ x సౌతాఫ్రికా - అక్టోబర్ 29
- సెమీ ఫైనల్ 2 - భారత్ x ఆస్ట్రేలియా - అక్టోబర్ 30
