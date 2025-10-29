ETV Bharat / sports

8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే సీన్- ఆస్ట్రేలియాపై ఈసారి గర్జించేది ఎవరో?

ఆస్ట్రేలియాతో భారత్​ సెమీస్ ఫైట్!- 8 ఏళ్ల క్రితం నాటి మ్యాజిక్‌ రిపీట్ చేయాలని టీమ్ఇండియా

Ind vs Aus Semis
Ind vs Aus Semis (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus Semis World Cup : 2025 వన్డే క్రికెట్ వరల్డ్​కప్​లో అసలైన మ్యాచ్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. సొంతగడ్డపై వరల్డ్ కప్ గెలవాలన్న కలకు టీమ్ఇండియా కేవలం రెండడుగుల దూరంలో ఉంది. కానీ, ఫైనల్‌కు వెళ్లాలంటే ముందుగా అసలు సిసలైన ప్రత్యర్థిని దాటాలి. గురువారం (అక్టోబర్ 30) నవీ ముంబయిలోని డి.వై. పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగే సెమీ ఫైనల్ కేవలం ఒక మ్యాచ్ కాదు, అదొక ఎమోషనల్ ఫైట్. 8 ఏళ్ల నాటి చరిత్రను రిపీట్ చేయాలని భారత్, ఆనాటి పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఆస్ట్రేలియా ఇరు జట్లు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్​లో తలపడేందుకు రెడీ అయ్యాయి.

2017లో 'కౌర్' తుపాన్ ఇన్నింగ్స్​
సరిగ్గా 8 ఏళ్ల క్రితం 2017లో ఇంగ్లాండ్‌లోని డెర్బీలో జరిగిన సెమీ ఫైనల్‌ను గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆ రోజు ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో, అప్పటి కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. కానీ, భారత్​కు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. స్మృతి మంధాన (6 పరుగులు), పూనమ్ రౌత్ (14 పరుగులు) త్వరగా ఔట్ అయ్యారు. మిథాలీ (36 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (25పరుగులు) కాసేపు నిలబడ్డా, స్కోరు నెమ్మదిగా సాగింది.

ఆ టైమ్‌లో క్రీజులోకి వచ్చిన హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ కేవలం 115 బంతుల్లోనే 20 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో అజేయంగా 171 పరుగులు చేసింది. ఆ ప్రళయాన్నీ ఆసీస్ బౌలర్లు ఇప్పటికి మర్చిపోలేరు. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది.

ఒక్క ఇన్నింగ్స్‌తో ఫైనల్‌కు!
హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ ఆ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడటంతో, వర్షం కారణంగా 50 ఓవర్ల మ్యాచ్‌ను 42 ఓవర్లకు కుదించినా, భారత్ 4 వికెట్ల నష్టానికి 281 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆ తర్వాత లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఆస్ట్రేలియా, భారత బౌలర్ల ధాటికి 40.1 ఓవర్లలో 245 పరుగులకే కుప్పకూలింది. అలెక్స్ బ్లాక్‌వెల్ (90) ఒక్కరే పోరాడినా, దీప్తి శర్మ 3 వికెట్లు, జులన్ గోస్వామి, శిఖా పాండే చెరో 2 వికెట్లు తీసి ఆసీస్‌ను దెబ్బకొట్టారు. దీంతో ఇండియా 36 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది.

త్రుటిలో చేజారిన కప్పు!
2017లో సెమీ ఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై అంతటి అద్భుతమైన విజయం సాధించిన టీమ్ఇండియా ఆఖరి మెట్టుపై బోల్తా పడింది. ఫైనల్‌లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో భారత్ 9 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 228 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో, టీమ్ఇండియా 48.4 ఓవర్లలో 219 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో స్వల్ప తేడాతో ఓడి వరల్డ్ కప్‌ను మిస్ చేసుకుంది. ఆ ఓటమితో భారత అభిమానుల గుండెలు పగిలాయి.

సొంతగడ్డపై చరిత్ర సృష్టిస్తారా?
సరిగ్గా 8 ఏళ్లకు భారత్​కు మరో అగ్ని పరీక్ష ఎదురైంది. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే సీన్ రిపీట్ అవుతోంది. అవే జట్లు, అవే సెమీ ఫైనల్​లో తలపడనున్నాయి. ఈసారి ఆస్ట్రేలియా 2017 ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కసితో బరిలోకి దిగుతోంది. మరోవైపు, టీమ్ఇండియా 2017 నాటి మ్యాజిక్‌ను రిపీట్ చేసి, ఈసారి సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న టోర్నీలో ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లాలని పట్టుదలగా ఉంది.

2017లో ఆ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పుడు హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతున్న ప్లేయర్ మాత్రమే. కానీ, ఇప్పుడు ఆమే కెప్టెన్‌గా జట్టును నడిపిస్తోంది. సొంతగడ్డపై, వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య హర్మన్ బ్యాట్ మరోసారి గర్జిస్తుందా? ఆనాటి ప్రళయాన్ని రిపీట్ చేసి, టీమ్ఇండియాను ఫైనల్‌కు తీసుకెళ్తుందా? అని ఫ్యాన్స్ కోటి ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏదేమైనా బలమైన ఆసీస్​ను ఒత్తిడి ఉండే సెమీస్​లో ఢీ కొట్టడంతో మ్యాచ్ రసవత్తరంగా ఉండడం ఖాయం!

సెమీస్​కు ముందు భారత్​కు భారీ షాక్- గాయపడిన స్టార్ ఓపెనర్​

మూడు జట్లకు ఛాన్స్ ఉన్నా భారత్​కే దక్కిన సెమీస్​ బెర్తు- ఈ రూల్సే కారణం!

TAGGED:

IND VS AUS SEMIS
IND VS AUS SEMIS WORLD CUP
WORLD CUP FINAL 2025
SMRITI MANDHANA VS AUSTRALIA
WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.