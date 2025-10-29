8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే సీన్- ఆస్ట్రేలియాపై ఈసారి గర్జించేది ఎవరో?
ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ సెమీస్ ఫైట్!- 8 ఏళ్ల క్రితం నాటి మ్యాజిక్ రిపీట్ చేయాలని టీమ్ఇండియా
Published : October 29, 2025 at 8:20 PM IST
Ind vs Aus Semis World Cup : 2025 వన్డే క్రికెట్ వరల్డ్కప్లో అసలైన మ్యాచ్కు సమయం ఆసన్నమైంది. సొంతగడ్డపై వరల్డ్ కప్ గెలవాలన్న కలకు టీమ్ఇండియా కేవలం రెండడుగుల దూరంలో ఉంది. కానీ, ఫైనల్కు వెళ్లాలంటే ముందుగా అసలు సిసలైన ప్రత్యర్థిని దాటాలి. గురువారం (అక్టోబర్ 30) నవీ ముంబయిలోని డి.వై. పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగే సెమీ ఫైనల్ కేవలం ఒక మ్యాచ్ కాదు, అదొక ఎమోషనల్ ఫైట్. 8 ఏళ్ల నాటి చరిత్రను రిపీట్ చేయాలని భారత్, ఆనాటి పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఆస్ట్రేలియా ఇరు జట్లు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో తలపడేందుకు రెడీ అయ్యాయి.
2017లో 'కౌర్' తుపాన్ ఇన్నింగ్స్
సరిగ్గా 8 ఏళ్ల క్రితం 2017లో ఇంగ్లాండ్లోని డెర్బీలో జరిగిన సెమీ ఫైనల్ను గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆ రోజు ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో, అప్పటి కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. కానీ, భారత్కు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. స్మృతి మంధాన (6 పరుగులు), పూనమ్ రౌత్ (14 పరుగులు) త్వరగా ఔట్ అయ్యారు. మిథాలీ (36 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (25పరుగులు) కాసేపు నిలబడ్డా, స్కోరు నెమ్మదిగా సాగింది.
ఆ టైమ్లో క్రీజులోకి వచ్చిన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ కేవలం 115 బంతుల్లోనే 20 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో అజేయంగా 171 పరుగులు చేసింది. ఆ ప్రళయాన్నీ ఆసీస్ బౌలర్లు ఇప్పటికి మర్చిపోలేరు. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది.
ఒక్క ఇన్నింగ్స్తో ఫైనల్కు!
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఆ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడటంతో, వర్షం కారణంగా 50 ఓవర్ల మ్యాచ్ను 42 ఓవర్లకు కుదించినా, భారత్ 4 వికెట్ల నష్టానికి 281 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆ తర్వాత లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఆస్ట్రేలియా, భారత బౌలర్ల ధాటికి 40.1 ఓవర్లలో 245 పరుగులకే కుప్పకూలింది. అలెక్స్ బ్లాక్వెల్ (90) ఒక్కరే పోరాడినా, దీప్తి శర్మ 3 వికెట్లు, జులన్ గోస్వామి, శిఖా పాండే చెరో 2 వికెట్లు తీసి ఆసీస్ను దెబ్బకొట్టారు. దీంతో ఇండియా 36 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది.
త్రుటిలో చేజారిన కప్పు!
2017లో సెమీ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై అంతటి అద్భుతమైన విజయం సాధించిన టీమ్ఇండియా ఆఖరి మెట్టుపై బోల్తా పడింది. ఫైనల్లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో భారత్ 9 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 228 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో, టీమ్ఇండియా 48.4 ఓవర్లలో 219 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో స్వల్ప తేడాతో ఓడి వరల్డ్ కప్ను మిస్ చేసుకుంది. ఆ ఓటమితో భారత అభిమానుల గుండెలు పగిలాయి.
సొంతగడ్డపై చరిత్ర సృష్టిస్తారా?
సరిగ్గా 8 ఏళ్లకు భారత్కు మరో అగ్ని పరీక్ష ఎదురైంది. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే సీన్ రిపీట్ అవుతోంది. అవే జట్లు, అవే సెమీ ఫైనల్లో తలపడనున్నాయి. ఈసారి ఆస్ట్రేలియా 2017 ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కసితో బరిలోకి దిగుతోంది. మరోవైపు, టీమ్ఇండియా 2017 నాటి మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేసి, ఈసారి సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న టోర్నీలో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాలని పట్టుదలగా ఉంది.
2017లో ఆ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పుడు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతున్న ప్లేయర్ మాత్రమే. కానీ, ఇప్పుడు ఆమే కెప్టెన్గా జట్టును నడిపిస్తోంది. సొంతగడ్డపై, వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య హర్మన్ బ్యాట్ మరోసారి గర్జిస్తుందా? ఆనాటి ప్రళయాన్ని రిపీట్ చేసి, టీమ్ఇండియాను ఫైనల్కు తీసుకెళ్తుందా? అని ఫ్యాన్స్ కోటి ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏదేమైనా బలమైన ఆసీస్ను ఒత్తిడి ఉండే సెమీస్లో ఢీ కొట్టడంతో మ్యాచ్ రసవత్తరంగా ఉండడం ఖాయం!
