ఆసీస్​పై రోహిత్, విరాట్ విధ్వంసం- దెబ్బకు వరల్డ్​ రికార్డులు బద్దలు!

రోహిత్​ 50వ సెంచరీ- రెండో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా కోహ్లీ- సిడ్నీలో రో-కో రికార్డుల మోత

India vs Australia ODIi 2025
India vs Australia ODIi 2025 (AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 5:36 PM IST

3 Min Read
India vs Australia ODIi 2025 : భారత స్టార్​ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్​ కోహ్లీ ఆస్ట్రేలియాతో మూడో వన్డేలో అరుదైన రికార్డులు సాధించారు. వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన రెండో బ్యాటర్​గా కింగ్ కోహ్లీ రికార్డు నెలకొల్పాడు. మరోవైపు సెంచరీతో అదరగొట్టిన రోహిత్​ శర్మ తన కెరీర్​లో 50 అంతర్జాతీయ శతకాలు పూర్తి చేశాడు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా నిర్దేశించిన 238 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ ఈజీగా ఛేదించింది. ఈ క్రమంలోనే కోహ్లీ- రోహిత్​ శర్మ అనేక రికార్డులు తమ బద్దలుకొట్టారు. ఆ రికార్డులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఓవరాల్‌గా ఇది 50వ సెంచరీ
సెంచరీతో అదరగొట్టిన రోహిత్​ శర్మకు ఓవరాల్‌గా ఇది 50వ శతకం. వన్డేల్లో అతడికిది 33వ సెంచరీ. ఈ క్రమంలోనే భారత్​ తరపున ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్​లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన మూడో బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. అతడి కంటే ముందు సచిన తెందూల్కర్​ (100), కోహ్లీ (82) ఉన్నారు. ఇంకా ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తూ ఆ జట్టుపై ఎక్కువ సెంచరీలు (6) చేసిన బ్యాటర్​గానూ రోహిత్‌ శర్మ రికార్డ్ కొట్టాడు. ఆ తర్వాతి స్థానంలో విరాట్‌ కోహ్లీ (5 సెంచరీలు) ఉన్నాడు. వీటితో పాటు వన్డేల్లో వందో క్యాచ్​ సైతం అందుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో రోహిత్ శర్మ 105 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసి, 125 బంతుల్లో 121 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

రెండో అతిపెద్ద వయస్కుడిగా
భారత్​ తరఫున పురుషుల వన్డేల్లో సెంచరీ చేసిన రెండో అతి పెద్ద వయస్కుడిగా రోహిత్ నిలిచాడు. ఇవాళ్టికి రోహిత్ వయసు 38 ఏళ్ల 178 రోజులు. ఈ లిస్ట్​లో సచిన్ టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు 2012లో బంగ్లాదేశ్‌పై 38 ఏళ్ల 327 రోజుల వయసులో సెంచరీ చేశాడు. వరల్డ్​వైడ్​గా వన్డేల్లో సెంచరీ చేసిన అతి పెద్ద వయస్కుడిగా రికార్డ్ ఖుర్రామ్ ఖాన్ (UAE) పేరిట ఉంది. అతడు 43 ఏళ్ల 162 రోజుల్లో ఈ ఘనత సాధించాడు.

వన్డేల్లో రెండో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా కోహ్లీ
ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన విరాట్‌ కోహ్లీ వన్డేల్లో రెండో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా నిలిచాడు. ఇంతకుముందు మూడోస్థానంలో ఉన్న కోహ్లీ, ఈ మ్యాచ్‌లో కుమార సంగక్కరను (14234 పరుగులు) దాటాడు. కోహ్లీ కంటే ముందు 18426 పరుగులతో సచిన్‌ తెందూల్కర్‌ తొలిస్థానంలో ఉన్నాడు. సిడ్నీ వన్డేలో విరాట్‌ కోహ్లీ 56 బంతుల్లో తన హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. 81 బంతుల్లో 74 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు

పరుగులుబ్యాటర్ పేరుఇన్నింగ్స్
18426 సచిన్ తెందూల్కర్​452 ఇన్నింగ్స్​
14255విరాట్ కోహ్లీ 293 * ఇన్నింగ్స్
14234 కుమార సంగక్కర380 ఇన్నింగ్స్
13704రికీ పాటింగ్​ 365 ఇన్నింగ్స్
13430సనత్ జయసూర్య433 ఇన్నింగ్స్

వన్డేల్లో అత్యధిక 100 పరుగుల భాగస్వామ్యాల్లో పాల్గొన్నవి

99 సచిన్ తెందుల్కర్​
82 విరాట్ కోహ్లీ *
72రికీ పాటింగ్​
68 రోహిత్ శర్మ *
67కుమార్ సంగక్కర

150 పరుగుల పైగా భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన జోడీలు

  • 12 సచిన్​ తెందూల్కర్​- సౌరభ్ గంగూలీ
  • 12 రోహిత్ శర్మ- విరాట్ కోహ్లీ
  • 7 దిల్షాన్​- సంగక్కర

ఆసీస్​పై భారత్ ఘనవిజయం
సిడ్నీ వేదికగా మూడో వన్డేలో భారత్​ 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ప్రారంభించిన ఆసీస్‌ తొలుత 46.4 ఓవర్లలో 236 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్​కు రో- కో ద్వయం రాణించడంతో శుభారంభం దక్కింది. రోహిత్‌ శర్మ (121*; 125 బంతుల్లో, 13 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), విరాట్‌ కోహ్లీ (74*; 81 బంతుల్లో, 7 ఫోర్లు) అద్భుతంగా రాణించారు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని 38.3 ఓవర్లలోనే కేవలం ఒక వికెట్‌ కోల్పోయి చేధించింది.

