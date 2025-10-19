తొలి వన్డేలో భారత్పై ఆస్ట్రేలియా ఘనవిజయం- నిరాశపరిచిన రో-కో
Published : October 19, 2025 at 4:48 PM IST
India vs Australia ODI 2025 : ఆస్ట్రేలియాతో మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా పెర్త్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి మ్యాచ్లో భారత్ ఓటమి పాలైంది. 7 వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియా విజయం సాధించింది. మ్యాచ్కు వర్షం పలుమార్లు ఆటంకం కలిగించడంతో ఆటను 26 ఓవర్లకు కుదించారు. ముందుగా టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 136 పరుగులకే పరిమితమైంది. అనంతరం డక్వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం ఆస్ట్రేలియాకు 131 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా, 21.1 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్ (46*) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడగా, ఫిలిప్పే (37) ఆకట్టుకున్నాడు. రెన్ షా (21*) పరుగులు చేయగా, ట్రావిస్ హెడ్ (8), మాథ్యూ షార్ట్ (8)పరుగులకే ఔట్ అయ్యారు. ఇక భారత్ బౌలర్లలో అర్షదీప్, అక్షర్, వాషింగ్టన్ సుందర్ తలో వికెట్ తీశారు. ఇక రెండో వన్డే గురువారం జరగనుంది.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు టీమ్ఇండియా 26 ఓవర్లకు 136/9 స్కోరు చేసింది. బ్యాటర్లు విఫలం కావడంతో భారత్ తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమైంది. కేఎల్ రాహుల్ (38), అక్షర్ (31), చివర్లో నితీశ్ (19) రాణించడంతో ఆ మాత్రం స్కోర్ చేయగలిగింది. మిగిలిన బ్యాటర్లలో శ్రేయస్ (11), సుందర్ (10), గిల్ (10), రోహిత్ (8), హర్షిత్ రాణా (1) సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితం కాగా, కోహ్లీ (0) డకౌట్ అయ్యారు. ఇక ఆసీస్ బౌలర్లలో హేజిల్వుడ్ 2, ఓవెన్ 2, కునెమన్ 2 స్టార్క్, ఎల్లిస్ చెరో వికెట్ తీశారు.
ఎన్నో అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన రో-కో ద్వయం తీవ్రంగా నిరాశపరించింది. ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన రోహిత్ (8) పేలవ ప్రదర్శనతో వెనుదిరిగాడు. తన శైలికి భిన్నంగా షాట్లు ఆడి ఇబ్బందులు పడ్డాడు. స్టార్క్ వేసిన తొలి ఓవర్లో ఒకటే పరుగు తీసిన రోహిత్, ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్లో ఒక ఫోర్ మాత్రమే బాదాడు. అనంతరం హేజిల్వుడ్ బౌలింగ్లో బంతి ఎడ్జ్ తీసుకుని రెన్షా చేతుల్లోకి వెళ్లడంతో 14 బంతులు ఆడిన రోహిత్ వెనుదిరిగాడు. అయితే, కెప్టెన్సీ భారం లేని ప్రస్తుత సమయంలో దూకుడుగా ఆడి టీమ్ఇండియాకు అదిరే ఆరంభాన్ని ఇస్తాడని అందరూ ఆశించినా నిరాశపరిచాడు. ఇక ఆ తర్వాత వచ్చిన మరో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఆట మరి దారుణంగా మారింది. చాలా కాలం తర్వాత మైదానంలో అడుగుపెట్టిన కోహ్లీ, 8 బంతులు ఎదుర్కొని డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. మరోసారి తన బలహీనతను చాటుకొని మిచెల్ స్టార్క్ బౌలింగ్ ఆఫ్సైడ్ బంతిని ఆడబోయి ఔట్ అయ్యాడు.
మరోవైపు వన్డే జట్టుకు నూతన సారథిగా వచ్చిన శుభ్మన్ గిల్ తొలి మ్యాచ్లోనే ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఒత్తిడికి గురై అనవసరంగా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్లిన బంతిని ఆడి కేవలం 10 పరగులకే వెనుదిరిగాడు. వన్డేల్లో ఈ టాప్-3 బ్యాటర్లు తక్కువ పరుగులు చేయడం ఇదే తొలిసారి. ఈ మ్యాచ్లో ముగ్గురు కలిపి 18 పరుగులే చేశారు. అంతకుముందు పాక్పై 25 పరుగులు (రోహిత్ 11, గిల్ 10, కోహ్లీ 4) చేశారు.